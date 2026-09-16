Частые ошибки в учете лизинга и как их избежать

Лизинг - это популярный способ финансирования покупки основных средств для нужд Компании, позволяющий использовать имущество без значительных единовременных затрат. В 2026 году учет лизинговых операций продолжает регулироваться стандартом ФСБУ 25/2018. Большинство ошибок в бухгалтерском учете возникает из-за сложности нормативной базы , поэтому при заключении договора важно оценить его учетные последствия заранее и своевременно привлекать специалистов по сложным вопросам.
Разберем несколько ошибок при учете лизинговых операций в бухгалтерском учете .
Ошибка № 1. Неверное определение предмета учета Одна из самых распространенных ситуаций — бухгалтер автоматически отражает объект на балансе лизингополучателя или, наоборот, продолжает применять подходы, действовавшие до вступления в силу ФСБУ 25/2018.
На что нужно обратить внимание для верного учета предмета лизинга в 2026 году:
- Применение дисконтиирования: обязательства по аренде отображаются в учете по приведенной стоиомости ( а не по номинальной сумме платежей)
- На признание права пользования активом _ обьект лизинга должен учитываться в качестве актива, а обязательства - как долгосрочные и краткосрочные обязательства
Ошибка № 2. Некорректный расчет первоначальной стоимости ППА Бухгалтеры часто ограничиваются суммой аванса или графиком платежей, забывая, что первоначальная стоимость права пользования активом включает дополнительные составляющие
На что нужно обратить внимание :
в первоначальную стоимость предмета лизинга могут входить цена покупки, доставка, регистрация, подготовка к передаче и другие расходы, если они связаны с приобретением имущества и соответствуют правилам учета. При этом важно отделять затраты, которые формируют стоимость актива, от текущих расходов периода. Еще один важный участок — контроль платежей. Лизингодатель должен отслеживать начисления, поступления, просрочки, частичное погашение, изменение графика и досрочный выкуп. Ошибка в графике может привести к искажению дохода, дебиторской задолженности и финансового результата
Ошибка № 3. Игнорирование процентной составляющей . Списание лизингового платежа на полностью на расходы компании . Лизинговый платеж не всегда полностью относится на расходы периода. Значительная часть платежа представляет собой погашение обязательства, а часть — финансовые расходы. В результате могут быть завышены расходы и искажен финансовый результат. Бухгалтер должен отслеживать начисления, поступления, просрочки, частичное погашение, изменение графика и досрочный выкуп. Ошибка в графике может привести к искажению дохода, дебиторской задолженности и финансового результата
Платежи по договору разбиваются на две части:
Погашение обязательства — основной долг.Проценты — плата за использование имущества.
Проводки:
Дт 91.02 — Кт 76.09 — начисление процентов.
Дт 76.09 — Кт 51 — перечисление очередного платежа
Ошибка № 4. Неправильный учет выкупной стоимости предмета лизинга.
При выкупе предмета лизинга в оговоренные договором сроки факт выкупа в бухучете не отражается отдельной операцией. Лизинговые платежи уменьшают чистую стоимость инвестиции в аренду на счете 76, и при переходе права собственности остаток по счету обнуляется. Если выкуп осуществляется досрочно, разница между выкупной стоимостью и балансовой стоимостью чистой инвестиции включается в доходы или расходы от основной деятельности.
Ошибка № 5. Несвоевременное отражение изменений условий договора.
В процессе исполнения договора стороны нередко пересматривают график платежей, срок лизинга или размер аванса. Такие изменения требуют пересмотра оценки обязательства. Если стороны подписали дополнительное соглашение (изменили срок, график или размер платежей), а бухгалтер продолжил вести учет по старому графику, суммы на счетах учета обязательств и стоимости права пользования активом (ППА) становятся неактуальными
При досрочном выкупе или изменении графика платежей необходима корректировка стоимости актива и обязательства
Ошибка может привести к искажению финансового результата компании.
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