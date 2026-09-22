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Ксения Гольцова
Электронные деньги
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Расширение обязательного применения цифрового рубля в расчетах бизнеса

Центральный Банк РФ совместно с Министерством финансов запустили очередной этап внедрения национальной цифровой валюты.

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Расширение обязательного применения цифрового рубля в расчетах бизнеса

Центральный Банк РФ совместно с Министерством финансов запустили очередной этап внедрения национальной цифровой валюты. С августа 2026 года к системе платформы цифрового рубля в обязательном порядке подключаются торгово-сервисные предприятия с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей. Для бизнеса это означает необходимость интеграции кассового оборудования и банковских терминалов с сервисами приема цифровых рублей по QR-кодам.

Для бухгалтерского учета операции с цифровым рублем требуют отражения на отдельном субсчете к счету 51 «Расчетные счета» или специально выделенном счете 53 «Счета в цифровых рублях». Налоговый учет операций остался аналогичен обычным безналичным расчетам: дата получения дохода определяется в день поступления цифровых рублей на цифровой счет (кошелек) компании на платформе ЦБ.

Главное преимущество нового этапа - зафиксированный законодательно нулевой тариф комиссии для юридических лиц при уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему через платформу цифрового рубля. В связи с этим ФНС обновила форматы платежных документов и порядок автоматического зачета средств на Едином налоговом счете при их поступлении с цифровых кошельков организаций.

Информации об авторе

Ксения Гольцова

Ксения Гольцова

Бухгалтер

2 поста

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