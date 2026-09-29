Возвраты на маркетплейсе: как не завысить выручку и остатки

Главная ошибка — смешать два разных возврата

На маркетплейсах бухгалтеры часто называют одним словом сразу две операции, хотя экономически они разные. Первая — площадка не продала товар и возвращает его продавцу. Вторая — товар был продан конечному покупателю, но покупатель потом оформил возврат через маркетплейс. Для учета это не одно и то же. Если товар просто вернулся от комиссионера, продажи не было, значит выручку сторнировать нечего. Если же возврат сделал покупатель, площадка отражает его в отчете комиссионера, и корректировать нужно уже реализацию.

Из-за этой путаницы в базе возникают две классические беды. Первая: бухгалтер делает возврат от комиссионера и одновременно сторнирует продажу, которой не было. Вторая: возврат покупателя проводят как обычное поступление на склад и забывают убрать реализацию. В итоге остатки раздуты, валовая прибыль скачет, а собственник не понимает, почему товар вернулся, а маржа не восстановилась.