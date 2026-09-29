Возвраты на маркетплейсе: как не завысить выручку и остатки

Возвраты на маркетплейсах редко ломают учет громко. Обычно они делают это тихо: выручка уже отражена, деньги частично удержаны, товар физически вернулся, а в базе он либо все еще продан, либо уже числится и у селлера, и у площадки одновременно. На бумаге прибыль есть. На счете денег меньше. На складе — туман. И именно здесь бухгалтеру приходится не просто проводить документы, а защищать цифры бизнеса от красивой, но ложной отчетности. Основой учета остаются отчет комиссионера, документы на услуги и расшифровки по возвратам; площадки обычно формируют их регулярно в личном кабинете, а ошибки в отчете сдвигают момент признания выручки, себестоимости и расчетов.
Главная ошибка — смешать два разных возврата
На маркетплейсах бухгалтеры часто называют одним словом сразу две операции, хотя экономически они разные. Первая — площадка не продала товар и возвращает его продавцу. Вторая — товар был продан конечному покупателю, но покупатель потом оформил возврат через маркетплейс. Для учета это не одно и то же. Если товар просто вернулся от комиссионера, продажи не было, значит выручку сторнировать нечего. Если же возврат сделал покупатель, площадка отражает его в отчете комиссионера, и корректировать нужно уже реализацию.
Из-за этой путаницы в базе возникают две классические беды. Первая: бухгалтер делает возврат от комиссионера и одновременно сторнирует продажу, которой не было. Вторая: возврат покупателя проводят как обычное поступление на склад и забывают убрать реализацию. В итоге остатки раздуты, валовая прибыль скачет, а собственник не понимает, почему товар вернулся, а маржа не восстановилась.
Когда уменьшать доходы, если покупатель вернул товар
Для упрощенки важен не сам факт недовольства покупателя, а оформленный возврат. В материалах по учету продаж через маркетплейсы прямо указано: при возврате покупателем товаров доходы уменьшают в том периоде, когда возврат фактически произошел. Это особенно важно на стыке кварталов и года, когда декабрьская продажа легко превращается в январский возврат, а бухгалтер по привычке пытается «починить» прошлый период. На практике здесь нужна не интуиция, а дисциплина по дате документа из отчета площадки.
На ОСНО возврат цепляет уже не только выручку, но и себестоимость, а при розничных продажах через маркетплейс — еще и регистры НДС. В учете продаж через отчет комиссионера для возвратов используют корректировочную справку по розничным продажам; в рекомендациях для 1С указано, что такая справка попадает в книгу покупок с кодом вида операции 17. Поэтому ошибка здесь бьет сразу по трем зонам: бухгалтерская выручка, налоговая база и НДС.
Почему возвраты особенно опасны в отчетах с минусами
Самая неприятная история начинается тогда, когда бухгалтер видит в отчете комиссионера минусовые строки по вознаграждению или услугам и машинально относит все в уменьшение расходов. Так делать нельзя. В разъяснениях по учету доходов продавца на УСН отмечено: если отрицательное вознаграждение связано с возвратами или отменами заказов, его отражают как уменьшение доходов от реализации. Но если минусовая сумма возникла по иным причинам и превышает продажи по отчету, такая величина может рассматриваться уже как доход продавца, а не как «приятный минус» в расходах.
Отдельно стоят компенсации скидок и бонусные механики площадок. Если маркетплейс дал покупателю скидку за свой счет, а потом возместил ее селлеру, сумма возмещения включается в доходы продавца на дату получения такого возмещения. Если баллы или бонусы лишь уменьшают стоимость услуг площадки, отдельные проводки на них обычно не требуются, потому что в УПД сумма уже указана за минусом баллов. А вот когда бонусов больше, чем стоимость услуг, излишек отражают как прочий или внереализационный доход. На возвратах эти нюансы всплывают постоянно — особенно в месяцах с высоким процентом отмен.
Какие документы надо сверять каждый месяц
Минимальный комплект для нормального закрытия месяца на маркетплейсе выглядит так: отчет о продажах или отчет комиссионера, УПД или акт на комиссию, логистику, хранение и прочие услуги, документы передачи товара на склад площадки, а при расхождениях — дополнительные расшифровки и акты сверки. Если возврат пришел по ЭДО внутри отчета комиссионера, отдельно изобретать документ не нужно: возврат уже сидит в отчете. Если отчет формируется вручную в учетной системе, возврат нужно отразить на соответствующей вкладке, а не обходным документом «приход на склад».
Ядро контроля простое: один возврат должен менять сразу три вещи — доход, остаток и расчеты с площадкой. Если у вас поменялась только одна из них, значит, документальная цепочка оборвана. Например, товар вернулся физически, но в расчеты не попал. Или отчет комиссионера уменьшил выручку, а склад не восстановился. Такие разрывы особенно хорошо видны не в оборотке по одному счету, а в связке трех отчетов: продажи по площадке, движение товара по складу и расшифровка удержаний маркетплейса.
Рабочая схема проводок, которая обычно спасает учет
Типовая логика такая. Передача товара на склад маркетплейса сама по себе не является реализацией: товар остается в собственности продавца, а в бухучете его обычно выводят на счет 45. Именно поэтому раннее признание выручки в момент отгрузки на площадку искажает отчетность. Когда приходит отчет комиссионера о фактической продаже, уже тогда признают выручку и списывают себестоимость. В рабочей практике это выглядит как Дебет 62 Кредит 90.1 — отражена продажа; Дебет 90.2 Кредит 45 — списана себестоимость проданного через площадку товара. При возврате непроданного товара типовая обратная запись — Дебет 41 Кредит 45.
Услуги площадки не стоит прятать в одну общую строку «комиссия маркетплейса». В рекомендациях по учету отдельно выделяют вознаграждение, логистику, хранение, продвижение и другие услуги; для них используют акт или УПД, а типовая проводка по таким услугам — Дебет 44 или 26 Кредит 60 либо 76. Это не просто красота аналитики. Когда начнутся возвраты, минусовые корректировки и споры по удержаниям, раздельная аналитика покажет, где вы теряете деньги: на комиссии, на хранении, на обратной логистике или на штрафах.
Два коротких примера, где бухгалтерия спасает маржу
Кейс 1. Возврат попал в следующий месяц
Допустим, в августе площадка продала товара на 480 000 руб. В сентябре покупатели вернули часть заказов на 62 000 руб. Если в сентябре бухгалтер ориентируется только на сумму выплаты от маркетплейса, а не на детализацию отчета комиссионера, то возврат легко растворяется внутри удержаний. Правильная логика другая: августовскую выручку не переписывают задним числом без основания, а сентябрьский возврат отражают по документу сентября. Тогда в управленческой отчетности становится видно, что проблема не в падении спроса, а в качестве карточки товара или упаковки.
Кейс 2. Товар вернулся, а склад не восстановился
Другой частый сценарий: возврат покупателя прошел в отчете площадки, доход уменьшили, а товар в учете не вернули на остатки. Через месяц собственник видит красивую рентабельность по артикулу и докупает партию. По факту часть товара уже лежит на складе, просто бухгалтерская база этого не показывает. В результате замораживаются деньги, растет хранение, а проблема выглядит как «непонятный перерасход на закупку». Именно поэтому возврат на маркетплейсе — это всегда история не только про налоги, но и про ДДС, закупки и оборачиваемость.
Что проверить перед закрытием месяца
Разделите возвраты по природе операции. Отдельно — возврат непроданного товара от комиссионера, отдельно — возврат от конечного покупателя через маркетплейс.
Сверьте дату возврата с датой документа. На УСН уменьшение доходов ориентируется на фактически оформленный возврат, а не на день, когда менеджер увидел жалобу покупателя.
Не проводите минусовые строки автоматически в расходы. Сначала выясните, это возврат, отмена, компенсация скидки или иной доход продавца.
Проверьте восстановление товара на остатках. Если выручка уменьшилась, а склад не изменился, учет сломан.
Разносите услуги площадки по видам. Комиссия, логистика, хранение, продвижение и штрафы должны жить в аналитике отдельно.
На ОСНО не забывайте про НДС-регистры. Возвраты через корректировочную справку по розничным продажам влияют на книгу покупок.
Храните пакет документов по месяцу целиком. Один только реестр выплат проблему не решает; нужны отчеты о продажах, УПД, акты и расшифровки удержаний.
Хороший учет возвратов на маркетплейсе — это не про «красиво закрыть 90-й счет». Это про то, чтобы собственник не принял возврат за падение продаж, не перепутал прибыль с остатком денег и не закупил лишний товар из-за кривых остатков. Если коротко, правило одно: каждый возврат должен быть понятен и в деньгах, и в товаре, и в документе. Когда эта тройка сходится, учет перестает спорить с бизнесом.