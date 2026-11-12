Платежный календарь селлера: как не спутать прибыль и деньги

У селлеров на маркетплейсах я вижу одну и ту же картину. Оборот растет, отчет о продажах выглядит бодро, собственник смотрит на прибыль и считает, что бизнес уже «разогнался». А потом наступает дата зарплаты, аванса поставщику или налога — и внезапно денег не хватает. Не потому, что бухгалтер что-то упустил. Просто в онлайн-торговле прибыль почти никогда не совпадает с живыми деньгами на счете.
Особенно больно это проявляется у тех, кто работает сразу в нескольких схемах, держит рекламу внутри площадки, возит товар партиями и получает выплаты за минусом комиссии, логистики, хранения и прочих удержаний. В такой конструкции остаток на расчетном счете — плохой советчик. Нужен платежный календарь, собранный не «для галочки», а под реальную механику маркетплейса.
За последние два года я несколько раз вытаскивала такие проекты из кассовых разрывов без кредитной линии. Каждый раз причина была не в выручке как таковой, а в том, что деньги, налоги, себестоимость и обязательства жили в разных таблицах и не встречались между собой.
Почему у селлера прибыль есть, а денег все равно нет
У маркетплейсов это не парадокс, а обычная математика. Покупатель оплатил товар сегодня. Площадка зафиксировала продажу. Доход для целей УСН, как подтверждают свежие разъяснения и судебная практика 2026 года, может возникнуть уже на дату поступления денег маркетплейсу, причем в полной сумме продажи, а не в той, что потом реально дойдет на расчетный счет продавца. Перечисление же селлеру часто приходит позже и уже за вычетом комиссии и стоимости услуг.
Добавьте сюда обычный временной разрыв между оплатой покупателем и фактическим поступлением денег продавцу, знакомый и по карточным расчетам: деньги как будто уже заработаны, но распоряжаться ими в полном объеме бизнес еще не может. В этот момент собственник видит прибыль, а бухгалтер — будущий дефицит ликвидности.
В моей практике самый показательный случай был у селлера с оборотом около 18 млн рублей в месяц. На конец недели на счете лежало почти 3,4 млн рублей, и собственник хотел сразу завести новую партию. Но после раскладки по календарю выяснилось: через пять дней уходят зарплата, страховые взносы, аванс поставщику упаковки и платеж за рекламу, а еще зависает выплата от площадки по крупной акции. На бумаге бизнес прибыльный. По деньгам — кассовый провал на 1,1 млн рублей.
На какие цифры смотреть каждую неделю, а не раз в месяц
Когда собственник управляет селлером только по банковскому остатку, он почти гарантированно ошибается. Остаток не показывает, какие суммы уже мысленно «заняты» налогами, зарплатой, поставками и возвратами. Именно поэтому в управленческом учете рекомендуют не подменять картину бизнеса цифрой из банка, а смотреть минимум три блока: прибыль и убыток, движение денег и краткий управленческий баланс. Иначе легко принять чужие обязательства за свободные деньги.
Для селлера я обычно собираю короткий недельный комплект:
ОДДС по дням — чтобы видеть, когда именно деньги приходят и уходят;
P&L по неделе и месяцу — чтобы не потерять маржу на комиссиях, логистике и рекламе;
срез по складу и обязательствам — чтобы понимать, сколько капитала заморожено в товаре и сколько уже обещано контрагентам.
Этого достаточно, чтобы разговор с собственником перестал быть эмоциональным. Не «денег мало», а «во вторник выплата маркетплейса 620 тыс. рублей, в среду налоги 410 тыс., в четверг зарплата 540 тыс., поэтому новый закуп переносим на пятницу или режем партию». Именно так управленческий учет начинает приносить деньги, а не просто красивые файлы.
Как я собираю платежный календарь селлера без отдельного финдиректора
Хорошая новость в том, что для старта не нужен сложный BI-контур. Если учет в базе не запущен, платежный календарь можно собрать даже на базе обычной бухгалтерской системы и ежедневной банковской выписки. В «1С:Бухгалтерии 3.0» для этого сначала включают учет по статьям движения денег, а дальше уже связывают план и факт. Сама логика простая: календарь должен видеть не только прошедшие платежи, но и будущие обязательства.
Шаг 1. Разделите поступления от маркетплейса и прочие деньги.
Нельзя держать одной строкой все входящие деньги. Отдельно нужны выплаты от площадок, отдельно — компенсации, отдельно — займы, возвраты от поставщиков, эквайринг собственного сайта, если он есть. Иначе в день крупного поступления собственник решит, что это «свободный кэш», хотя часть суммы — не операционный денежный поток, а, например, возврат или заем.
Шаг 2. Выделите статьи, которые чаще всего съедают маржу незаметно.
Я почти всегда завожу отдельные статьи: комиссия маркетплейса, логистика до покупателя, обратная логистика, хранение, платное продвижение внутри площадки, услуги приемки, компенсации по претензиям, возвраты покупателям, выплаты поставщикам, налоги, зарплата, страховые взносы, аренда, аутсорс и упаковка. После этого становится видно, какая статья просто большая, а какая опасно плавающая.
Шаг 3. Подтяните в календарь будущие обязательства, а не только факт банка.
В рабочей базе платежи поставщикам могут подтягиваться из документов поступления и счетов, налоги, взносы и зарплата — из задач организации, а регулярные списания — из повторяющихся платежных поручений. Если этого не сделать, календарь покажет красивую картину ровно до того дня, пока с расчетного счета не уйдет первая обязательная сумма.
Шаг 4. Проверяйте красные даты, а не общий итог месяца.
Самая частая ошибка — смотреть, что «по месяцу все сходится». Но кассовый разрыв происходит по дате, а не по месяцу. Даже прибыльный проект может уйти в минус на три дня и сорвать зарплату или поставку. В платежном календаре как раз важны даты, на которые денег не хватит для всех запланированных платежей.
Шаг 5. Отдельно резервируйте налоги с продаж, которые еще не выплачены площадкой.
Для селлеров на УСН это особенно важно. Если доход признается по дате поступления денег маркетплейсу и в полной сумме реализации, а выплата приходит позже и меньше, резерв под налог надо откладывать раньше, чем деньги окажутся на счете. Иначе кассовый разрыв в конце квартала почти неизбежен.
Однажды именно этот шаг спас проект с сезонным товаром. Собственник был уверен, что налог «заплатим из ближайшей выплаты». Но ближайшая выплата пришла уже после удержаний за логистику и хранение и оказалась ниже плана почти на 700 тыс. рублей. Если бы резерв не был заложен заранее, пришлось бы тормозить закуп перед высоким сезоном.
Какие проводки обязательно должны дружить с календарем
Платежный календарь ломается не только из-за плохого прогноза. Он врет еще и тогда, когда бухгалтерский контур не отражает логику движения товара и расчетов с площадкой. Для торговли через комиссионную схему ориентиром обычно служат счет 45 для переданных на реализацию товаров и счет 76 для расчетов с посредником. Отчет комиссионера используется как ключевой документ по фактическим продажам, а выручка и себестоимость признаются уже по факту реализации конечному покупателю.
Базовый набор проводок, на который я обычно опираюсь в рабочем контуре, выглядит так:
Дебет 45 Кредит 41 — передали товар маркетплейсу на реализацию;
Дебет 62 Кредит 90.1 — признали выручку по отчету комиссионера;
Дебет 90.2 Кредит 45 — списали себестоимость проданного товара;
Дебет 76 Кредит 62 — отразили задолженность посредника за реализованный товар;
Дебет 44 Кредит 76 — признали комиссию и услуги маркетплейса;
Дебет 51 Кредит 76 — получили деньги от маркетплейса;
Дебет 90.3 Кредит 68 — начислили НДС, если продавец работает с НДС.
Субсчета могут отличаться от базы к базе, но смысл должен оставаться именно таким: товар, выручка, удержания и фактическая выплата не смешиваются в одну цифру. Когда все это сваливают на один счет или ведут только по выписке банка, собственник видит «поступление 4,8 млн», а бухгалтер уже не может быстро объяснить, сколько из них выручка, сколько удержания, а сколько хвост по прошлому периоду.
Документы, без которых календарь и управленка начинают фантазировать
Я настойчиво прошу клиентов не жить только по скриншотам из личного кабинета. Для учета нужен документ, который можно положить в основание проводок и сверки. Отчет комиссионера с точки зрения бухучета является первичным документом; кроме того, в учете допустимо использовать документы, составленные или полученные в ходе деятельности, если в них есть обязательные реквизиты первичного документа. Для повторяющихся операций допускается и периодическое оформление — например, на отчетную дату.
Практически это означает следующее. Если площадка дает полноценный отчет с обязательными реквизитами, на него можно опираться. Если часть информации живет в выгрузке, а часть — в кабинете, я советую закрепить в учетной политике и внутреннем регламенте, какой комплект документов подтверждает продажу, удержания, возвраты и компенсации. Это резко снижает споры внутри компании и экономит время на закрытии месяца.
Свежая судебная практика 2026 года дополнительно поддерживает подход, при котором документы маркетплейса признаются надлежащими доказательствами, если содержат обязательные реквизиты первичного учета. Для бухгалтера это важный сигнал: вопрос не только в наличии файла, но и в качестве его оформления.
Что я советую показать собственнику в одной короткой таблице
Если собственник не любит длинные отчеты, я даю ему еженедельный лист из пяти строк:
остаток денег на утро понедельника;
ожидаемые выплаты маркетплейсов по датам;
обязательные платежи недели: налоги, зарплата, поставщики, аренда;
резерв под уже признанные, но еще не выплаченные продажи;
свободный остаток после резервов.
После этого исчезают две опасные фразы: «У нас же на счете есть деньги» и «Давайте вытащим прибыль сейчас». В одном проекте такая простая форма за месяц убрала хаотичные выводы денег собственником и позволила вернуть ритм закупок без овердрафта. Никакой магии — только цифры, которые стали стоять в правильной последовательности.
Практический вывод
Для селлера на маркетплейсе сегодня мало просто правильно закрыть месяц. Нужно уметь заранее видеть, когда прибыль еще не превратилась в деньги. Иначе бухгалтер формально все сделал верно, а бизнес все равно попал в кассовый разрыв.
Короткий чек-лист:
не ориентируйтесь только на остаток по банку;
ведите отдельно прибыль, движение денег и обязательства;
резервируйте налог раньше фактической выплаты от площадки;
разносите удержания маркетплейса по отдельным статьям;
сверяйте счет 76 и отчеты площадки каждую неделю, а не только в конце месяца;
проверяйте не итог месяца, а конкретные даты, где может не хватить денег.
Когда бухгалтер собирает такую систему, он перестает быть человеком, который «считает прошлое». Он становится тем, кто защищает маржу, ритм закупок и спокойствие собственника. Для онлайн-торговли это уже не дополнительная опция, а нормальная гигиена бизнеса.