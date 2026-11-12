Платежный календарь селлера: как не спутать прибыль и деньги

Как я собираю платежный календарь селлера без отдельного финдиректора

Хорошая новость в том, что для старта не нужен сложный BI-контур. Если учет в базе не запущен, платежный календарь можно собрать даже на базе обычной бухгалтерской системы и ежедневной банковской выписки. В «1С:Бухгалтерии 3.0» для этого сначала включают учет по статьям движения денег, а дальше уже связывают план и факт. Сама логика простая: календарь должен видеть не только прошедшие платежи, но и будущие обязательства.

Шаг 1. Разделите поступления от маркетплейса и прочие деньги.

Нельзя держать одной строкой все входящие деньги. Отдельно нужны выплаты от площадок, отдельно — компенсации, отдельно — займы, возвраты от поставщиков, эквайринг собственного сайта, если он есть. Иначе в день крупного поступления собственник решит, что это «свободный кэш», хотя часть суммы — не операционный денежный поток, а, например, возврат или заем.

Шаг 2. Выделите статьи, которые чаще всего съедают маржу незаметно.

Я почти всегда завожу отдельные статьи: комиссия маркетплейса, логистика до покупателя, обратная логистика, хранение, платное продвижение внутри площадки, услуги приемки, компенсации по претензиям, возвраты покупателям, выплаты поставщикам, налоги, зарплата, страховые взносы, аренда, аутсорс и упаковка. После этого становится видно, какая статья просто большая, а какая опасно плавающая.

Шаг 3. Подтяните в календарь будущие обязательства, а не только факт банка.

В рабочей базе платежи поставщикам могут подтягиваться из документов поступления и счетов, налоги, взносы и зарплата — из задач организации, а регулярные списания — из повторяющихся платежных поручений. Если этого не сделать, календарь покажет красивую картину ровно до того дня, пока с расчетного счета не уйдет первая обязательная сумма.

Шаг 4. Проверяйте красные даты, а не общий итог месяца.

Самая частая ошибка — смотреть, что «по месяцу все сходится». Но кассовый разрыв происходит по дате, а не по месяцу. Даже прибыльный проект может уйти в минус на три дня и сорвать зарплату или поставку. В платежном календаре как раз важны даты, на которые денег не хватит для всех запланированных платежей.

Шаг 5. Отдельно резервируйте налоги с продаж, которые еще не выплачены площадкой.

Для селлеров на УСН это особенно важно. Если доход признается по дате поступления денег маркетплейсу и в полной сумме реализации, а выплата приходит позже и меньше, резерв под налог надо откладывать раньше, чем деньги окажутся на счете. Иначе кассовый разрыв в конце квартала почти неизбежен.

Однажды именно этот шаг спас проект с сезонным товаром. Собственник был уверен, что налог «заплатим из ближайшей выплаты». Но ближайшая выплата пришла уже после удержаний за логистику и хранение и оказалась ниже плана почти на 700 тыс. рублей. Если бы резерв не был заложен заранее, пришлось бы тормозить закуп перед высоким сезоном.