Предупреждение санкций: чек-лист для бухгалтера

Чтобы защитить свою компанию от штрафов за неправильное удержание и перечисление сумм по исполнительным листам, достаточно следовать следующим правилам:

Соблюдайте установленные лимиты и очередность удержаний.

Расчетная база определяется так: из начисленного дохода работника сначала удерживается НДФЛ, после этого сумму можно корректировать на удержания по исполнительному листу.

По стандартным задолженностям (штрафы, кредиты, налоги) можно удержать до 50% зарплаты. Алименты и возмещение ущерба здоровью взыскателя, а также компенсация убытков от преступления допускают взыскания до 70% от величины дохода (скорректированного на НДФЛ).

При поступлении на одного сотрудника нескольких исполнительных листов требования 1-й очереди (вред здоровью и алименты) подлежат удовлетворению в первую очередь, далее долги гасятся по мере поступления исполнительных листов и только после полного закрытия приоритетных обязательств.

Удержания производите с каждой выплаты и соблюдайте 3-дневный срок для перечисления.

Под каждой выплатой понимается и аванс, и компенсация отпуска при увольнении. Три дня, которыми ограничена процедура перечисления, начинаются с дня получения должником дохода.

Корректно заполняйте поручения.

Поле 20 с назначением платежа должно содержать код, указывающий на вид дохода. Зарплата и премия, например, это «1», периодические пособия – «2» (с них взыскания запрещены). Также банк должен быть оповещен о сумме, удержанной по исполнительному листу. Это необходимо, чтобы предупредить повторное списание той же суммы со счета должника.