Обзор нарушений, за которые штрафует ФССП
Приставы активно используют санкции и привлекают виновных к ответственности по статье 17.14 КоАП России в следующих случаях:
игнорирование полученного исполнительного листа или его сознательное сокрытие;
ошибки при оформлении платежного поручения (неверно указанный код вида доходов в поле 20 «Назначение платежа» или оставление этого поля пустым);
отсутствие сведений о сумме, удержанной из зарплаты сотрудника – с 01.09.2026г. по №229-ФЗ работодатель обязан сообщать банку точную сумму удержания по исполнительному листу;
нарушение установленных для перечисления удержанных сумм сроков – взыскатель или ФССП должны получить деньги строго в течение 3-х дней с даты выплаты дохода должнику;
оказание помощи лицу, в отношении которого имеется долг по исполнительному листу – умышленное занижение размера официальной зарплаты, удержание меньшего процента и т.д.
Все перечисленные выше ситуации являются прямым нарушением норм законодательства РФ, за что предусмотрена административная ответственность.
Предупреждение санкций: чек-лист для бухгалтера
Чтобы защитить свою компанию от штрафов за неправильное удержание и перечисление сумм по исполнительным листам, достаточно следовать следующим правилам:
Соблюдайте установленные лимиты и очередность удержаний.
Расчетная база определяется так: из начисленного дохода работника сначала удерживается НДФЛ, после этого сумму можно корректировать на удержания по исполнительному листу.
По стандартным задолженностям (штрафы, кредиты, налоги) можно удержать до 50% зарплаты. Алименты и возмещение ущерба здоровью взыскателя, а также компенсация убытков от преступления допускают взыскания до 70% от величины дохода (скорректированного на НДФЛ).
При поступлении на одного сотрудника нескольких исполнительных листов требования 1-й очереди (вред здоровью и алименты) подлежат удовлетворению в первую очередь, далее долги гасятся по мере поступления исполнительных листов и только после полного закрытия приоритетных обязательств.
Удержания производите с каждой выплаты и соблюдайте 3-дневный срок для перечисления.
Под каждой выплатой понимается и аванс, и компенсация отпуска при увольнении. Три дня, которыми ограничена процедура перечисления, начинаются с дня получения должником дохода.
Корректно заполняйте поручения.
Поле 20 с назначением платежа должно содержать код, указывающий на вид дохода. Зарплата и премия, например, это «1», периодические пособия – «2» (с них взыскания запрещены). Также банк должен быть оповещен о сумме, удержанной по исполнительному листу. Это необходимо, чтобы предупредить повторное списание той же суммы со счета должника.
Должностные лица за нарушения по статье 14.17 КоАП России наказываются на сумму от 15 до 20 тыс. руб. Штраф налагают не только на директора, но и на бухгалтера. Юридические лица привлекаются по этой статье к ответственности за системные нарушения и некорректно оформленные платежные документы, размер наказания – от 50 до 100 тыс. руб.