Вызвали на допрос в налоговую: 10 правил, которые помогут не создать проблемы компании

Допрос в налоговой — это не обычная беседа с инспектором. Показания заносятся в протокол и могут использоваться при доначислении налогов, доказывании схемы дробления бизнеса, фиктивности контрагентов, умышленной неуплаты налогов, а в дальнейшем — и при передаче материалов в правоохранительные органы.
Поэтому главная ошибка — идти в инспекцию с установкой: «Я ничего плохого не делал, значит, просто отвечу на вопросы».
К допросу нужно готовиться.
1. Сначала выясните, кого и по какому поводу вызывают
С 1 января 2026 года порядок направления уведомления о вызове свидетеля прямо закреплён в статье 90 НК РФ. Вызов может быть передан лично, направлен заказным письмом, через электронный документооборот, личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги.
В качестве свидетеля налоговая вправе вызвать практически любое физическое лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля: директора, бухгалтера, менеджера, кладовщика, бывшего работника, сотрудника контрагента.
Перед допросом нужно понять:
какую организацию проверяют;
за какой период;
в отношении каких контрагентов задаются вопросы;
в какой должности вы работали в проверяемый период;
что именно входило в ваши обязанности;
подписывали ли вы документы;
участвовали ли в переговорах, приемке товара, выборе поставщиков, платежах.
Не стоит готовиться «вообще к налоговой». Нужно восстанавливать конкретные обстоятельства конкретного периода.
2. Не придумывайте ответ, если не помните
Один из самых опасных ответов:
«Наверное, было так…»
Через несколько месяцев предположение может оказаться в решении налоговой как установленный факт:
«Свидетель подтвердил…»
Если событие происходило три или четыре года назад и вы действительно не помните деталей, нормальный ответ:
«Не помню».
Если никогда этим вопросом не занимались:
«Это не входило в мои должностные обязанности».
Если можете ответить только после изучения документов:
«Без документов точно ответить не могу».
Не нужно заполнять пробелы в памяти предположениями.
3. Отвечайте только на заданный вопрос
На вопрос:
«Кто выбирал этого поставщика?»
не требуется двадцатиминутный рассказ об истории компании, отношениях учредителей, других поставщиках и бухгалтерии.
Чем больше ненужной информации сообщает свидетель, тем больше новых направлений для вопросов он сам создаёт.
Правильный принцип:
вопрос → точный ответ → пауза.
Не спорить. Не пытаться убедить инспектора. Не объяснять то, о чём не спрашивали.
4. Разделяйте то, что видели сами, и то, что слышали от других
Это особенно важно при вопросах о контрагентах.
Например:
«Вы были на складе поставщика?»
Если не были — так и нужно ответить.
Не надо говорить:
«Насколько я знаю, у них был большой склад».
Следующий очевидный вопрос инспектора:
«Откуда вы это знаете?»
И может оказаться, что свидетель лично никогда не видел ни склад, ни сотрудников, ни транспорт поставщика.
Лучше чётко разделять:
«Лично на складе не был. О наличии склада мне сообщал менеджер. Сам это не проверял».
Это существенно точнее.
5. Не пытайтесь доказать «реальность контрагента» любой ценой
Распространённая ошибка директора или сотрудника — почувствовать, что налоговая считает поставщика технической компанией, и начать его активно защищать.
В результате появляются категоричные заявления:
«у них точно были сотрудники»;
«у них был собственный транспорт»;
«это крупная компания»;
«директора я хорошо знаю».
После этого инспектор начинает проверять каждое утверждение.
Если свидетель не располагает личными знаниями, правильнее говорить только о том, что ему действительно известно:
«Товар фактически поступал. Я участвовал в его приемке».
или:
«Выбором поставщика я не занимался, поэтому обстоятельства заключения договора мне неизвестны».
ФНС должна устанавливать обстоятельства хозяйственных операций, а не получать от свидетеля догадки.
6. Особенно осторожно отвечайте на вопросы «кто фактически руководил»
Такие вопросы могут появляться при проверке дробления бизнеса, взаимозависимости, номинального руководства или при установлении фактического бенефициара:
кто давал обязательные указания;
кто согласовывал платежи;
кто распоряжался банковскими счетами;
кто принимал сотрудников;
кто устанавливал цены;
кто определял поставщиков;
у кого находились ключи ЭЦП;
кто фактически принимал основные решения.
Здесь особенно опасны бытовые формулировки:
«Без него вообще ничего не делалось».
или:
«Формально директор был Иванов, но реально всё решал Петров».
Для налоговой, а иногда впоследствии и для следствия, такие фразы могут иметь гораздо большее значение, чем предполагал свидетель.
Нужно описывать факты, а не давать юридические характеристики:
«Согласование платежей свыше 1 млн рублей осуществлял Петров».
Это конкретный факт.
А утверждение:
«Петров фактически управлял всей компанией»
— уже вывод, который может иметь далеко идущие последствия.
7. Статья 51 Конституции — не универсальный ответ на все вопросы
Свидетель вправе не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников. Это прямо учитывается и налоговым законодательством. ФНС также разъясняет это право при описании процедуры допроса.
Но стратегия:
«На все вопросы отвечаю статьёй 51»
не всегда разумна.
Право на отказ от ответа нужно использовать там, где ответ действительно способен свидетельствовать против самого человека или его близких.
Например, если вопрос фактически касается личного участия директора в создании фиктивного документооборота, распоряжении счетами технических компаний или сознательном занижении налогов, ситуация уже выходит далеко за рамки обычного разговора с налоговым инспектором.
Здесь разумно до допроса обратиться к адвокату.
8. На допрос можно прийти с адвокатом
Свидетель отвечает на вопросы лично — адвокат не может давать показания вместо него.
При этом ФНС ранее прямо разъясняла, что лицо, вызванное на допрос, вправе пользоваться квалифицированной юридической помощью; адвокат может присутствовать и делать замечания, которые подлежат внесению в протокол либо приобщению к нему.
Особенно рекомендую идти с адвокатом, если:
вызывают директора или собственника;
проверка касается крупных доначислений;
налоговая исследует умышленное уклонение от уплаты налогов;
задаются вопросы о фактическом бенефициаре;
проверяются фирмы, которые налоговая считает техническими;
обсуждается дробление бизнеса;
уже известно о возможной передаче материалов в следственные органы;
свидетель сам участвовал в спорных операциях.
Бухгалтеру или обычному сотруднику адвокат нужен не на каждый допрос. Директору при серьёзной налоговой проверке — значительно чаще.
9. Самая важная часть допроса начинается после последнего вопроса
После окончания допроса необходимо внимательно прочитать протокол.
Не быстро пролистать.
Не доверять фразе:
«Здесь всё как вы говорили».
А прочитать каждый ответ.
Особенно внимательно проверяйте слова:
«лично»;
«всегда»;
«никогда»;
«все»;
«фиктивный»;
«номинальный»;
«фактически руководил»;
«не проверяли»;
«не видел»;
«не знаком».
Фразы:
«Я не занимался выбором этого контрагента»
и
«Контрагентов в компании никто не проверял»
имеют совершенно разный смысл.
Если ответ записан неточно — требуйте исправления.
Если инспектор не согласен исправлять — вносите замечание в протокол.
Налоговый кодекс предусматривает возможность внесения замечаний к протоколу. После допроса свидетелю должна быть вручена его копия.
Уходить из инспекции без копии протокола допроса не следует.
10. Не согласовывайте сотрудникам одинаковые ответы
Это одна из наиболее плохих идей при подготовке компании к серии допросов.
Когда директор, бухгалтер, менеджеры и кладовщик начинают одинаковыми словами рассказывать:
«Поставщика нашли в сети Интернет после анализа коммерческих предложений, проверили деловую репутацию, после чего заключили договор…»
это может выглядеть не естественно, а заученно.
Готовить сотрудников нужно иначе.
Каждый должен понимать:
свои реальные должностные обязанности;
какие операции он действительно совершал;
какие документы подписывал;
что видел лично;
чего не знает;
что происходило в проверяемый период.
Задача подготовки — не придумать «правильные показания».
Задача — не допустить неточных и необдуманных показаний.
Что изменилось в 2026 году
Есть ещё одно важное изменение.
5 марта 2026 года Конституционный Суд РФ в Постановлении № 12-П указал: налогоплательщик, в отношении которого проводится выездная налоговая проверка, не должен превращаться в свидетеля по обстоятельствам собственной деятельности.
КС отметил принципиальную разницу между статусом проверяемого налогоплательщика и свидетеля и недопустимость понуждения человека свидетельствовать против себя.
Это особенно важно для ИП и физических лиц, в отношении которых проводится проверка.
При этом не следует переносить этот вывод автоматически на директора организации: юридическое лицо и его директор — разные субъекты, и руководители компаний по-прежнему регулярно вызываются налоговыми органами для дачи показаний.
А если просто не прийти?
Это обычно плохая стратегия.
Неявка или уклонение от явки без уважительной причины лица, правомерно вызванного в качестве свидетеля, влечёт штраф 1 000 рублей.
Неправомерный отказ от показаний или заведомо ложные показания — штраф 3 000 рублей. Эти размеры предусмотрены действующей редакцией статьи 128 НК РФ.
Но дело даже не в размере штрафа.
Неявка не решает основной проблемы. Налоговая может вызвать человека повторно, а отсутствие показаний не останавливает проверку.
Если дата объективно неудобна — гораздо разумнее заранее связаться с инспекцией, сообщить причину и решить вопрос о переносе.
Короткая памятка перед входом в ИФНС
Запомнить достаточно семи правил:
1. Говорю только то, что знаю лично.
2. Не помню — говорю «не помню».
3. Не знаю — говорю «не знаю».
4. Не предполагаю и не додумываю.
5. Отвечаю только на заданный вопрос.
6. Не даю юридических оценок людям и компаниям вместо описания фактов.
7. Протокол читаю полностью и забираю копию.
Допрос в налоговой редко становится проблемой из-за одного «неправильного слова». Проблемы чаще возникают из-за совокупности неточных ответов, предположений и фраз, смысл которых свидетель понял иначе, чем впоследствии их прочитала налоговая.
Поэтому лучшая подготовка к допросу — не заучивание ответов, а восстановление фактов и понимание границ того, что человеку действительно известно.
Игорь Кобзарев, адвокат
Налоговые споры, защита бизнеса при налоговых проверках, банкротство и субсидиарная ответственность.
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