Вызвали на допрос в налоговую: 10 правил, которые помогут не создать проблемы компании

Допрос в налоговой — это не обычная беседа с инспектором. Показания заносятся в протокол и могут использоваться при доначислении налогов, доказывании схемы дробления бизнеса, фиктивности контрагентов, умышленной неуплаты налогов, а в дальнейшем — и при передаче материалов в правоохранительные органы.

Поэтому главная ошибка — идти в инспекцию с установкой: «Я ничего плохого не делал, значит, просто отвечу на вопросы».

К допросу нужно готовиться.