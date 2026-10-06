5 причин блокировки счета, о которых не говорят банки

Вы уверены, что банк блокирует счета только за транзит и обналичивание? На самом деле есть причины, о которых в отделениях предпочитают молчать. Иногда клиент даже не догадывается, что его действия выглядят подозрительно. Разберём пять неочевидных ситуаций.

1. Частая смена банков

Если вы меняете банк каждые 3–6 месяцев без объективных причин (например, переезд или закрытие отделения), это может выглядеть как попытка уйти от контроля. Банки видят историю через бюро кредитных историй и систему «Знай своего клиента». Частые миграции без объяснений — красный флаг.

2. Работа с самозанятыми без договоров

Вы платите самозанятым за услуги, но не заключаете договоры и не составляете акты. Банк может расценить это как вывод средств на подставных лиц. Особенно если payments идут регулярно одним и тем же физлицам, а отчётности по ним нет.

3. Использование личной карты для бизнеса

ИП и директора иногда принимают оплату от клиентов на личную карту, чтобы «не платить лишние комиссии». Банк видит поступления от юрлиц на счёт физлица и может заблокировать как предпринимательский счёт, так и личную карту. Это прямое нарушение 115-ФЗ.

4. Снятие наличных через банкоматы в разных регионах

Если вы снимаете крупные суммы в банкоматах разных городов в один день или снимаете почти всю поступающую выручку, система мониторинга помечает это как подозрительное. Особенно если у компании нет объективной причины для таких поездок.

5. Переводы физлицам без пояснений

Регулярные переводы на счета физических лиц (кроме зарплат и налогов) без указания назначения платежа или с размытыми формулировками («за услуги», «по договору») вызывают вопросы. Банк может запросить документы, подтверждающие реальность сделки.

Что делать, чтобы не попасть в этот список?

Ведите прозрачную деятельность: договоры, акты, чеки.

Не используйте личные счета для бизнеса.

Отвечайте на запросы банка в срок.

Проверяйте контрагентов и самозанятых.

Не дробите платежи и не снимайте наличные без необходимости.

Если вы уже столкнулись с блокировкой, не паникуйте. В большинстве случаев ситуацию можно решить, если подготовить грамотные пояснения и документы.

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