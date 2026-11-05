Мне заблокировали счет ?!

Ты заходишь в приложение, пытаешься перевести деньги — и видишь ошибку. Первая мысль: «Всё, счёт заблокировали». Но юристы по 115-ФЗ знают: за этим словом скрываются три принципиально разных ситуации с разными причинами, сроками и последствиями. Ошибка в диагностике — это потерянное время, неверные инстанции для жалоб и сорванные сделки.
Вот как отличить одно от другого — сохраняй, чтобы не паниковать раньше времени.
🔴 Механизм №1: Отказ в проведении конкретной операции
Что это: банк не исполняет одну конкретную операцию (платёж, перевод), потому что его внутренний контроль увидел в ней признаки сомнительности.
Кто решает: банк.
Что происходит с остальными деньгами: ничего. Текущие платежи, зарплаты, налоги — всё идёт. «Стоит» только тот самый платёж, который вызвал вопросы.
Срок: операция не проводится бессрочно, пока клиент не предоставит документы, подтверждающие её экономический смысл. Банк обязан сообщить дату и причину отказа в течение 5 рабочих дней.
Главное: это ещё не «блокировка счёта». Это стоп-сигнал на один платёж.
🟠 Механизм №2: Приостановление операции (или всех операций)
Что это: операция (или вообще все операции по счёту) замораживается на время проверки. Здесь важно различать два сценария:
Банк приостанавливает конкретную операцию — на срок до 5 рабочих дней (п. 10 ст. 7 115-ФЗ), чтобы клиент успел предоставить пояснения.
Росфинмониторинг приостанавливает все операции — это «тяжёлая артиллерия». Срок — до 30 суток (с возможностью продления судом). Банк сам такое решение принять не может — только Росфинмониторинг.
Что происходит с деньгами: при приостановлении Росфинмониторингом — полный паралич: нельзя ни платить, ни получать.
Ключевое отличие от отказа: отказ — это «нет» на один платёж. Приостановление — это «подожди, мы проверяем» на время.
⚫ Механизм №3: Расторжение договора банковского счёта (настоящая «блокировка навсегда»)
Что это: банк в одностороннем порядке расторгает договор и закрывает счёт. Это крайняя мера, и она не происходит «внезапно».
Основание: если в течение одного календарного года банк принял два и более решения об отказе в операциях по п. 11 ст. 7 115-ФЗ.
Что происходит: после расторжения у клиента есть 60 дней на вывод остатка средств. После этого счёт закрывается навсегда, и нужно искать новый банк — с риском попасть в «чёрные списки».
Важно: на клиентов, которых банк отнёс к низкому уровню риска, это правило не распространяется.
⚡ Бонус: «Период охлаждения» по 161-ФЗ — это НЕ 115-ФЗ
Если банк звонит и уточняет: «Вы точно хотите перевести 500 тысяч на этот счёт?» — это не санкция по 115-ФЗ. Это защита от мошенничества по 161-ФЗ. Подтвердил — платёж прошёл через час. Максимальная задержка — до 2 рабочих дней.
🧠 Сравнительная шпаргалка
Отказ
Приостановление
Расторжение договора
Кто решает
Банк
Банк (до 5 дней) / Росфинмониторинг (до 30 суток)
Банк
Что «стоит»
Одна операция
Операция или все операции
Весь счёт (закрывается)
Срок
До предоставления документов
5 рабочих дней / до 30 суток
60 дней на вывод денег
Остальные платежи
Идут
Могут идти (если приостановлена одна операция)
Прекращаются
Последствие
Задержка платежа
Временная заморозка
Поиск нового банка
💎 Что делать, если ты «попал»
Не паникуй и не называй всё «блокировкой». Определи, что именно произошло: отказали в одном платеже? Заморозили всё? Пришло уведомление о расторжении?
Запроси письменное основание. Банк обязан сообщить причину в течение 5 рабочих дней.
Предоставь документы. Чем полнее пакет (договоры, пояснения экономического смысла, справки о доходах), тем выше шанс снять ограничение.
Сталкивался с чем-то из этого? Что банк написал в приложении — «отказано в операции» или «приостановлено»? Напиши в комментариях — разберём твой случай вместе. 👇
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