Мне заблокировали счет ?!

Ты заходишь в приложение, пытаешься перевести деньги — и видишь ошибку. Первая мысль: «Всё, счёт заблокировали». Но юристы по 115-ФЗ знают: за этим словом скрываются три принципиально разных ситуации с разными причинами, сроками и последствиями. Ошибка в диагностике — это потерянное время, неверные инстанции для жалоб и сорванные сделки. Вот как отличить одно от другого — сохраняй, чтобы не паниковать раньше времени.

🔴 Механизм №1: Отказ в проведении конкретной операции

Что это: банк не исполняет одну конкретную операцию (платёж, перевод), потому что его внутренний контроль увидел в ней признаки сомнительности. Кто решает: банк. Что происходит с остальными деньгами: ничего. Текущие платежи, зарплаты, налоги — всё идёт. «Стоит» только тот самый платёж, который вызвал вопросы. Срок: операция не проводится бессрочно, пока клиент не предоставит документы, подтверждающие её экономический смысл. Банк обязан сообщить дату и причину отказа в течение 5 рабочих дней. Главное: это ещё не «блокировка счёта». Это стоп-сигнал на один платёж.

🟠 Механизм №2: Приостановление операции (или всех операций)

Что это: операция (или вообще все операции по счёту) замораживается на время проверки. Здесь важно различать два сценария: Банк приостанавливает конкретную операцию — на срок до 5 рабочих дней (п. 10 ст. 7 115-ФЗ), чтобы клиент успел предоставить пояснения.

Росфинмониторинг приостанавливает все операции — это «тяжёлая артиллерия». Срок — до 30 суток (с возможностью продления судом). Банк сам такое решение принять не может — только Росфинмониторинг. Что происходит с деньгами: при приостановлении Росфинмониторингом — полный паралич: нельзя ни платить, ни получать. Ключевое отличие от отказа: отказ — это «нет» на один платёж. Приостановление — это «подожди, мы проверяем» на время.

⚫ Механизм №3: Расторжение договора банковского счёта (настоящая «блокировка навсегда»)

Что это: банк в одностороннем порядке расторгает договор и закрывает счёт. Это крайняя мера, и она не происходит «внезапно». Основание: если в течение одного календарного года банк принял два и более решения об отказе в операциях по п. 11 ст. 7 115-ФЗ. Что происходит: после расторжения у клиента есть 60 дней на вывод остатка средств. После этого счёт закрывается навсегда, и нужно искать новый банк — с риском попасть в «чёрные списки». Важно: на клиентов, которых банк отнёс к низкому уровню риска, это правило не распространяется.

⚡ Бонус: «Период охлаждения» по 161-ФЗ — это НЕ 115-ФЗ

Если банк звонит и уточняет: «Вы точно хотите перевести 500 тысяч на этот счёт?» — это не санкция по 115-ФЗ. Это защита от мошенничества по 161-ФЗ. Подтвердил — платёж прошёл через час. Максимальная задержка — до 2 рабочих дней.

🧠 Сравнительная шпаргалка

Отказ Приостановление Расторжение договора Кто решает Банк Банк (до 5 дней) / Росфинмониторинг (до 30 суток) Банк Что «стоит» Одна операция Операция или все операции Весь счёт (закрывается) Срок До предоставления документов 5 рабочих дней / до 30 суток 60 дней на вывод денег Остальные платежи Идут Могут идти (если приостановлена одна операция) Прекращаются Последствие Задержка платежа Временная заморозка Поиск нового банка

💎 Что делать, если ты «попал»