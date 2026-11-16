Банк требует пояснить переводы на личную карту ИП: правовые основания и алгоритм действий
В практике банковского комплаенса запросы к ИП по поводу перевода средств на личные счета — рутинная ситуация, обусловленная реализацией ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Банк обязан выявлять операции, не имеющие очевидного экономического смысла.
В практике банковского комплаенса запросы к ИП по поводу перевода средств на личные счета — рутинная ситуация, обусловленная реализацией ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Банк обязан выявлять операции, не имеющие очевидного экономического смысла.
Правовая позиция ИП:
Использование личных счетов для получения дохода не запрещено. Согласно ст. 23, 24 ГК РФ, имущество гражданина-предпринимателя и его личное имущество юридически не разграничены. Однако Инструкция ЦБ РФ № 204-И (п. 2.1) указывает, что текущие счета физлиц предназначены для операций, не связанных с бизнесом. Это создаёт конфликт между гражданским правом и банковскими правилами.
Критерии подозрительности (негласные):
Банк применяет скоринг. Риск блокировки возрастает, если:
Доля выводимых средств составляет 80–90% от оборота без подтверждения хозяйственных расходов.
Отсутствует уплата налогов или она минимальна относительно поступлений.
Назначение входящих платежей не коррелирует с кодами ОКВЭД.
Алгоритм действий при получении запроса:
Идентификация запроса. Убедитесь, что запрос поступил в рамках 115-ФЗ (обычно содержит ссылку на закон и перечень вопросов).
Подготовка пояснений. Единой формы нет. Ответ составляется в свободной форме с обязательным отражением:
описания бизнес-модели;
экономического смысла конкретных операций (например: «перевод собственных средств в качестве дохода ИП»);
подтверждения уплаты налогов (приложите платёжные поручения или справку из ФНС).
Документальное подтверждение. Приложите договоры, акты, накладные, подтверждающие реальность доходов.
Направление ответа. Через интернет-банк или иным способом, указанным в запросе, в установленный срок.
Рекомендация: Во избежание ограничений рекомендуется не использовать личные счета для регулярных расчётов с контрагентами, а для вывода прибыли — использовать расчётный счёт с корректным назначением платежа («Перевод собственных средств ИП на личный счёт») и предварительным информированием банка о структуре бизнеса.
https://telegram.me/fz_115_help
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