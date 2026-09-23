60 часов и блокировка: чем грозит самозанятым новый лимит на платформах

С 1 октября 2026 года в России вступили в силу новые правила работы с самозанятыми и ИП через цифровые платформы.

‼️‼️С 1 октября 2026 года в России вступили в силу новые правила работы с самозанятыми и ИП через цифровые платформы. Эти изменения связаны с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2025 №289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». 🛑Цель изменений — пресечь подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.

‼️Лимиты

Самозанятый или ИП не может работать на одного заказчика через платформу больше 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Это закреплено в постановлении Правительства РФ от 19.06.2026 №760.

🔴Некоторые особенности лимита:

🚩Нарушением считается только систематическое превышение — платформа должна отреагировать, если зафиксирует превышение в течение шести месяцев подряд. Если в одном из шести месяцев часы работы были 60 или меньше, отсчёт шестимесячного периода начинается заново.

🚩Если платформа фиксирует превышение лимита, она должна ограничить взаимодействие заказчика и самозанятого — ограничение действует два календарных месяца («период охлаждения»). Самозанятый может продолжать брать заказы у других заказчиков или работать с тем же заказчиком напрямую, вне платформы.

‼️Ограничение применяется не повсеместно — оно распространяется только на отрасли, где есть риски подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. В список вошли, например: строительство, складское хозяйство, торговля, общепит, операции с недвижимостью, образование, IT, подбор персонала, транспорт, спорт и развлечения.

🔴Правило касается именно работы через посредническую цифровую платформу — если самозанятый или ИП заключает договор напрямую с компанией (без агрегатора), это ограничение не применяется. Также оно не затрагивает услуги, которые оказываются физическим лицам через платформы (например, сервисы такси или доставки, где заказчиком каждый раз выступает другое физлицо).

🔴Ограничение действует до 1 октября 2032 года.

С 1 октября 2026 года компании должны подавать новый отчёт в СФР по самозанятым. Это связано с тем, что платформы, через которые оказывают услуги, входят в государственный реестр Минэкономразвития и обязаны вести учёт времени работы самозанятых и передавать данные о доходах в ФНС.

Компании-заказчики при работе через платформу должны отслеживать уведомления о блокировке по критерию 60 часов.