Франшиза или «ширма» для дробления?

Вопрос действительно острый: внешне франшиза и дробление похожи (несколько юрлиц под одним брендом), но грань между ними тонкая, и в 2026 году налоговые органы подходят к этому особенно внимательно.

Вопрос действительно острый: внешне франшиза и дробление похожи (несколько юрлиц под одним брендом), но грань между ними тонкая, и в 2026 году налоговые органы подходят к этому особенно внимательно. Я коротко разберу, в чём риск и как его снизить.

‼️Суть проблемы.

🔴Франшиза — легальный инструмент развития: правообладатель (франчайзер) передаёт франчайзи комплекс прав (товарный знак, ноу-хау) по договору коммерческой концессии.

🔴Дробление — это искусственное разделение единого бизнеса на несколько формально самостоятельных субъектов (юрлиц или ИП), чтобы сохранить право на льготный налоговый режим (УСН, патент и т.п.).

❌Проблема в том, что налоговая смотрит не на форму договора, а на реальное содержание отношений. Если за франшизой нет самостоятельной деловой цели, а участники лишь «разделяют» единый бизнес ради экономии на налогах — ФНС переквалифицирует схему в дробление.

Какие красные флаги заметит инспекция? Налоговики анализируют совокупность признаков:

🚩Единоначалие. Одни и те же учредители, руководители, централизованное управление.

🚩Общие ресурсы. Один склад, IT-система, бухгалтерия, IP-адрес для отчётности, общие контакты (телефон, email).

🚩Единый кадровый поток. Сотрудники «мигрируют» между компаниями группы, нет чёткой специализации.

🚩Искусственное распределение выручки. Несколько участников одновременно «прижимаются» к лимитам спецрежимов без убедительной бизнес-причины.

🚩Отсутствие самостоятельной функции. Участники не ведут отдельную, жизнеспособную деятельность, а выполняют идентичные операции.

‼️Важное уточнение: ни один из этих признаков сам по себе не доказывает схему. Бремя доказывания лежит на налоговом органе: инспекция должна показать, что разделение лишено деловой цели и направлено исключительно на налоговую экономию. А вот если вы сможете доказать, что у каждого участника есть своя реальная задача (например, один фокусируется на рознице, другой — на оптовых поставках, третий — на специфическом сервисе), это сработает в вашу пользу.

‼️Что делать, чтобы снизить риски?

🔴Обеспечьте реальную самостоятельность. У каждого участника должны быть свои активы, персонал, договоры с контрагентами, отдельная управленческая отчётность.

🔴Чётко зафиксируйте деловую цель. Это может быть расширение в новый регион, специализация на разных направлениях, привлечение инвестиций. Главное — чтобы цель доминировала над налоговой экономией.

🔴Продумайте внутригрупповые сделки. Если вы что-то передаёте внутри группы (оборудование, ПО, услуги), цены должны быть рыночными.

🔴Проведите аудит текущей структуры. Проверьте, нет ли «симптомов» дробления: синхронность действий, общие ресурсы, отсутствие самостоятельной функции у участников.

🔴Обратите внимание на маркировку. Если речь о товарном бизнесе, любые изменения в структуре (включая франшизу) напрямую влияют на учёт маркированных товаров. 🔴Важно чётко прописать в договорах, кто за что отвечает.

‼️‼️Хорошая новость: в 2026 году действует налоговая амнистия по дроблению (Федеральный закон № 176-ФЗ). Если в 2025–2026 годах вы добровольно откажетесь от схемы (консолидируете показатели, пересчитаете налоги по общей системе для всей группы), государство спишет доначисленные налоги, пени и штрафы за периоды 2022–2024 годов. Но ключевое условие: отказ должен быть реальным — формальная смена документов без изменения фактической модели не сработает. Для нарушений именно за 2025–2026 годы амнистия не применяется — там действуют общие правила.

🔴В общем, франшиза — отличный инструмент, но ключ в том, чтобы за ней стояла реальная деловая логика, а не просто формальное разделение. Если сомневаетесь в конкретной схеме — имеет смысл проконсультироваться с налоговым консультантом.