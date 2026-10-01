‼️‼️В 2027 году в России планируют увеличить максимальные размеры пособий ВН, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Рост этих пособий заложен в проекте бюджета Социального фонда России, который правительство внесло в Госдуму.

‼️‼️В 2027 году в России планируют увеличить максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Рост этих пособий заложен в проекте бюджета Социального фонда России, который правительство внесло в Госдуму.

‼️Также планируется увеличить размер материнского капитала с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции (прогнозируется, что она составит 6,8%).

🔴Максимальное пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже от восьми лет вырастет с 207,6 тыс. рублей в 2026 году почти до 239 тыс. рублей в месяц в 2027 году.

Размер пособия зависит от страхового стажа: при стаже

🔴до 5 лет — 60%, при стаже

🔴от 5 до 8 лет — 80%, при

🔴стаже 8 и более лет — 100% среднего заработка.

‼️‼️Важно: повышение максимальных пособий означает рост верхней границы расчёта, а не одинаковую прибавку всем получателям. Размер больничного зависит от среднего заработка за два предшествующих года и страхового стажа. Если работник трудится у нескольких работодателей и за последние два года был занят у разных страхователей, пособие выплачивается только у одного из них.

🔴Максимальное пособие по беременности и родам при нормальных родах и отпуске на 140 календарных дней вырастет с 955,8 тыс. рублей в 2026 году до 1,1 млн рублей в 2027 году.

🔴Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком для работающих граждан, чей отпуск начнётся в 2027 году, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц против 83 тыс. рублей в 2026 году.

‼️Важно: для пособия по уходу за ребёнком предел составляет 40% средней зарплаты в пределах страхуемого заработка, поэтому максимальную сумму смогут получить только работники с достаточно высоким доходом, учитываемым в системе страхования.

🔴Материнский капитал

Размер материнского капитала на первого ребёнка вырастет до 778,5 тыс. рублей.

🔴Выплата на второго ребёнка будет увеличена до 1,2 млн рублей при условии, если она не была получена на первенца.

⛔️Оговорка: полную сумму сертификата семья получает при рождении второго ребёнка, если не оформляла поддержку после рождения первого. Если сертификат на первого ребёнка уже оформлялся, условие для назначения полной суммы на второго не выполняется.

‼️Важно: размер материнского капитала на 2027 год рассчитывается в рамках ежегодной индексации по фактической инфляции, а не по предварительному прогнозу.