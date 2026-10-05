Зачем налоговая просит уточненку если уже есть акт проверки

Давайте разберу, какие тут бывают сценарии.

🔴Налоговая видит нестыковки в ваших данных. Даже после акта у инспекторов могут остаться вопросы: например, в первичных документах есть противоречия, или новые сведения от контрагентов не бьются с тем, что вы показали в ходе проверки. В таком случае требование подать уточнёнку — это попытка закрыть пробелы: вы вносите правки, и инспекция на их основе дорабатывает материалы проверки перед вынесением решения.

🔴Вы сами нашли ошибку после акта. Бывает, что после изучения акта и материалов проверки вы сами замечаете неточность в расчётах (например, не учли какой-то расход или ошиблись в базе). В этом случае вы вправе подать уточнённую декларацию — и налоговая её примет, чтобы учесть исправленные показатели при финальном решении.

🔴Инспекция предлагает «добровольное уточнение». Иногда на этапе рассмотрения материалов проверки инспекторы предлагают скорректировать обязательства по конкретным операциям, которые вызвали споры. Это не приказ, а предложение: вы анализируете доводы, и если соглашаетесь с аргументами налоговиков — подаёте уточнёнку, чтобы зафиксировать новые цифры.

‼️‼️Важное предупреждение: если акт уже вручён, но решение по проверке ещё не принято, налоговая вправе учесть данные уточнёнки — но только если вы документально подтвердите правки. А вот если решение уже вынесено, подача уточнённой декларации его не отменит: чтобы оспорить выводы, нужно идти по процедуре обжалования, а не просто сдавать новый отчёт. Более того, в некоторых случаях суд может расценить такую уточнёнку как фактическое признание правоты инспекции по спорным операциям.