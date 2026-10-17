Налоговый контроль становится цифровым. Как «честный знак» меняет правила

Что это значит для бизнеса?

«Честный ЗНАК» — это не просто про маркировку и защиту потребителя. Для налоговой это цифровой след каждой единицы товара: от ввода в оборот до вывода (продажи, списания, возврата). Уникальный код Data Matrix фиксирует движение, а ФНС автоматически сверяет:

✔️сколько товара введено в оборот (по данным «Честного ЗНАКа»);

✔️сколько реально продано (по ККТ и первичке);

как это отражено в декларациях по НДС, налогу на прибыль или доходах на УСН.

🚩Если цифры не сходятся — система ставит «красный флаг». Дальше возможны запросы по ст. 93.1 НК РФ, комиссии, углублённые проверки и доначисления.