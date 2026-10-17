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Наталья Пивоварова
Маркировка товаров Честный знак
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Налоговый контроль становится цифровым. Как «честный знак» меняет правила

Налоговый контроль становится цифровым. Как «честный знак» меняет правила

Привет, коллеги и предприниматели! Сегодня хочу поговорить о том, что уже не «где‑то там в будущем», а прямо сейчас влияет на ваш учет и риски: цифровизация налогового контроля.

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ФНС давно ушла от «бумажных» выборок к автоматическому сопоставлению данных. В основе — АИС «Налог‑3» и её аналитические модули (АСК НДС‑2, АСК ККТ и др.), которые в реальном времени ищут расхождения между декларациями, банковскими операциями, кассовыми чеками и данными из внешних систем прослеживаемости. И один из главных источников этих данных — ГИС «Честный ЗНАК».

Что это значит для бизнеса?

«Честный ЗНАК» — это не просто про маркировку и защиту потребителя. Для налоговой это цифровой след каждой единицы товара: от ввода в оборот до вывода (продажи, списания, возврата). Уникальный код Data Matrix фиксирует движение, а ФНС автоматически сверяет:

✔️сколько товара введено в оборот (по данным «Честного ЗНАКа»);

✔️сколько реально продано (по ККТ и первичке);

как это отражено в декларациях по НДС, налогу на прибыль или доходах на УСН.

🚩Если цифры не сходятся — система ставит «красный флаг». Дальше возможны запросы по ст. 93.1 НК РФ, комиссии, углублённые проверки и доначисления.

Приведу примеры из практики:

🔴Пример 1. Розничный магазин, маркированные товары (обувь, молочка, вода).

По «Честному ЗНАКу» видно, что в оборот введено 10 000 единиц, а по ККТ пробито только 4 000. Остальные 6 000 либо «зависли» на складе, либо проданы мимо кассы. Налоговая запрашивает выгрузку из ГИС, регистры учёта, акты списания и сверяет с выручкой. Если обоснования нет, это трактуется как занижение выручки и доначисляется НДС и налог на прибыль (либо доходы на УСН) плюс пени и штраф по ст. 122 НК РФ.

🔴Пример 2. Оптовик, поставки маркированного товара контрагентам.

В «Честном ЗНАКе» отражены отгрузки на 5 млн руб., но в декларации по НДС реализация меньше, а в книге продаж — не все УПД. Система видит разрыв: товар ушёл, а налоги не начислены. Это прямой повод для камеральной проверки и требований пояснений.

🔴Пример 3. Списания и возвраты.

Бизнес списывает 30% партии маркированной продукции «по браку», но в ГИС нет подтверждений утилизации, актов от поставщика или фотофиксации. Налоговая может посчитать такие списания необоснованными и восстановить выручку и НДС.

‼️На что обратить внимание прямо сейчас

🔴Сверяйте остатки и обороты. Регулярно сопоставляйте данные «Честного ЗНАКа» с бухгалтерскими регистрами и ККТ. Делайте это хотя бы раз в месяц — лучше найти расхождение самим, чем получить требование.

🔴Контролируйте корректность УПД и статусов. В ЭДО должны быть правильные коды видов операций, а статусы в ГИС — соответствовать реальности (ввод в оборот, отгрузка, продажа, списание).

🔴Храните «цифровую защиту». Выгрузки из «Честного ЗНАКа», акты, фотофиксация, переписка с контрагентами — всё это ваша доказательная база при расхождениях.

🔴Обучите персонал. Ошибки операторов (неверные статусы, «двойные» отгрузки, пропуски списаний) — одна из самых частых причин автоматических претензий.

Практический совет

Сделайте простой ежемесячный чек‑лист:

✔️Сверены ли остатки по ключевым группам маркированных товаров?

✔️Все отгрузки и списания отражены в «Честном ЗНАКе»?

✔️Статусы в ГИС совпадают с первичными документами?

✔️Есть ли подтверждающие документы на списания и возвраты?

✔️Совпадает ли объём продаж по ККТ с данными вывода из оборота?

Если видите расхождения — не тяните: сначала разберитесь внутри, потом, если нужно, подайте уточнённую декларацию. Это почти всегда дешевле, чем доначисления и споры.

Цифровизация контроля — это про прозрачность. И тот, кто ведёт учёт так, будто инспектор уже видит все данные из «Честного ЗНАКа», существенно снижает риски.

А у вас уже были вопросы от налоговой по маркированным товарам? Расскажите в комментариях — разберём кейсы и подскажу, как выстроить защиту.

Информации об авторе

Наталья Пивоварова

Наталья Пивоварова

Главный бухгалтер в самозанятый

3 подписчика17 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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