Wildberries и Ozon начнут проверять товарные знаки с марта 2027 года: какие риски у продавцов

Когда можно продавать чужой бренд без лицензии

Предприниматель закупает оригинальную продукцию и перепродаёт её на Wildberries или Ozon.

В такой ситуации отдельный лицензионный договор с правообладателем может не требоваться.

Статья 1487 ГК РФ закрепляет принцип исчерпания исключительного права. Если товар введён в гражданский оборот на территории России правообладателем или с его согласия, дальнейшая перепродажа такого товара, как правило, не нарушает исключительное право на товарный знак.

Например, магазин закупил оригинальную обувь у российского дистрибьютора и продаёт её на маркетплейсе. Если продукция законно введена в оборот, сам факт отсутствия у продавца лицензии на бренд не делает перепродажу незаконной.

Для импортной продукции дополнительно необходимо учитывать действующие правила параллельного импорта.

Но принцип исчерпания права не позволяет самостоятельно наносить чужой товарный знак на продукцию.

Если предприниматель закупил футболки без обозначений, разместил на них логотип известного производителя и начал продавать, договор поставки на футболки не подтверждает право использовать этот логотип.