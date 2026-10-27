Wildberries и Ozon начнут проверять товарные знаки с марта 2027 года: какие риски у продавцов

Что изменится с 1 марта 2027 года
19 октября 2026 года Роспатент сообщил, что маркетплейсы получат возможность автоматически сопоставлять сведения о товарных знаках в карточках товаров с данными государственного реестра.
Такой механизм позволит площадкам проверять информацию о зарегистрированных обозначениях и их правообладателях.
Для бизнеса это означает, что несоответствия в сведениях о брендах могут выявляться быстрее.
Однако автоматическая сверка не равнозначна установлению нарушения исключительных прав. Если товарный знак зарегистрирован на производителя, а не на продавца, это ещё не означает, что продажа незаконна.
Правовое значение имеет основание использования товарного знака и происхождение продукции.
Когда можно продавать чужой бренд без лицензии
Предприниматель закупает оригинальную продукцию и перепродаёт её на Wildberries или Ozon.
В такой ситуации отдельный лицензионный договор с правообладателем может не требоваться.
Статья 1487 ГК РФ закрепляет принцип исчерпания исключительного права. Если товар введён в гражданский оборот на территории России правообладателем или с его согласия, дальнейшая перепродажа такого товара, как правило, не нарушает исключительное право на товарный знак.
Например, магазин закупил оригинальную обувь у российского дистрибьютора и продаёт её на маркетплейсе. Если продукция законно введена в оборот, сам факт отсутствия у продавца лицензии на бренд не делает перепродажу незаконной.
Для импортной продукции дополнительно необходимо учитывать действующие правила параллельного импорта.
Но принцип исчерпания права не позволяет самостоятельно наносить чужой товарный знак на продукцию.
Если предприниматель закупил футболки без обозначений, разместил на них логотип известного производителя и начал продавать, договор поставки на футболки не подтверждает право использовать этот логотип.
Почему договор поставки не всегда защищает от претензий
Наличие накладных подтверждает хозяйственную операцию, но не обязательно доказывает правомерность использования товарного знака.
Это особенно важно при закупках через посредников.
Допустим, продавец приобрёл партию брендовой косметики у оптовика. У него есть договор, УПД и документы об оплате.
Однако из этих документов не следует, кто первоначально ввёл продукцию в оборот и было ли получено согласие правообладателя, если оно требовалось.
При возникновении спора продавцу может понадобиться подтвердить не только факт покупки, но и обстоятельства происхождения товара.
Поэтому при работе с чужими брендами стоит оценивать содержание документов, а не просто наличие договора и закрывающих документов.
Если товарный знак принадлежит партнёру или другой компании
Отдельный риск возникает, когда предприниматель развивает бренд, который юридически принадлежит другому лицу.
Например, товарный знак зарегистрирован на одного участника бизнеса, а продажи ведёт другое ООО или ИП.
Расходы на продвижение, создание карточек и рекламу сами по себе не предоставляют исключительных прав на обозначение.
Если продавцу необходимо именно право использования товарного знака по лицензии, отношения должны быть оформлены надлежащим образом.
По статьям 1489 и 1490 ГК РФ предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации.
При отсутствии необходимой регистрации предоставление права считается несостоявшимся.
При этом не следует путать лицензию на товарный знак с договором поставки оригинальной продукции. Если предприниматель только перепродаёт товары, законно введённые в оборот, правовое основание может быть другим.
Чем грозит незаконное использование товарного знака
Если использование обозначения нарушает исключительные права, правообладатель вправе потребовать прекращения нарушения.
Кроме того, статья 1515 ГК РФ предусматривает возможность взыскания компенсации.
Размер требований зависит от обстоятельств дела, выбранного правообладателем предусмотренного законом способа расчёта и применимой редакции законодательства.
Для продавца спор может обернуться не только денежными требованиями, но и ограничениями реализации товара на маркетплейсе.
При этом наличие чужого бренда в карточке само по себе недостаточно для вывода о нарушении. Необходимо установить, каким образом товар был приобретён, введён в оборот и используется ли обозначение в пределах предоставленных прав.
Какие документы стоит проверить до марта 2027 года
Если продавец владеет товарным знаком, необходимо проверить действительность регистрации, сведения о правообладателе и перечень товаров, на которые распространяется правовая охрана.
Если предприниматель перепродаёт оригинальную продукцию, следует оценить договоры с поставщиками, документы о приобретении и происхождении товара. Для импортной продукции — дополнительно проверить применимость правил параллельного импорта.
Если бренд используется по лицензии, важно проверить объём предоставленных прав, срок действия договора и государственную регистрацию предоставления права использования.
Проверить сведения о зарегистрированных товарных знаках можно через реестры Роспатента.
Отдельно стоит учитывать, что сертификаты и декларации соответствия не подтверждают права на товарный знак. Они относятся к установленным требованиям к продукции и не заменяют документы, имеющие значение для оценки законности использования бренда.
Вывод
Новый механизм проверки не запрещает продавцам реализовывать оригинальные товары чужих брендов.
Но если сведения о товарном знаке в карточке не совпадают с данными государственного реестра, у площадки могут возникнуть основания для дополнительной проверки.
Поэтому до марта 2027 года предпринимателям стоит разобраться, на каком основании они используют обозначения в карточках и какими документами могут подтвердить законность продаж.