ФНС уже проверила компанию и доначислила 34 млн рублей. Потом пришла снова - и насчитала еще 477 млн

Представьте ситуацию.
Налоговая уже провела у компании выездную проверку. Проверили все налоги, страховые взносы, документы и операции за год. По итогам доначислили НДС - 34,7 млн рублей.
Компания не стала спорить с налоговой, заплатила и, казалось бы, закрыла этот вопрос.
Но спустя некоторое время налоговая пришла снова. Причем проверять решили тот же самый год и те же самые налоги. А по итогам повторной проверки сумма претензий выросла уже до 477,8 млн рублей.
Компания пошла в суд и заявила очевидное: нас уже проверяли. Почему налоговая получила возможность провести вторую проверку за тот же период?
История дошла до Верховного суда.
И ответ оказался для бизнеса не самым приятным.
Речь идёт об ООО «Нефтегазстрой».
Межрайонная инспекция ФНС № 29 по Республике Башкортостан провела в отношении компании выездную налоговую проверку за 2021 год.
Проверяли сразу все: налоги, сборы и страховые взносы.
Проверка закончилась в декабре 2022 года. Налоговая вынесла решение, по которому компании, в частности, доначислили НДС на 34 703 876 рублей, а также пени и санкции.
Компания решение не оспаривала и исполнила его.
Казалось бы, на этом налоговая история за 2021 год должна была закончиться.
Но не закончилась.
Через два года налоговая решила проверить все заново
27 мая 2024 года УФНС по Республике Башкортостан назначило в отношении «Нефтегазстроя» повторную выездную налоговую проверку.
Причём снова за тот же период - с 1 января по 31 декабря 2021 года. И снова по всем налогам, сборам и страховым взносам.
Для бизнеса это уже выглядело совсем иначе.
Первая проверка закончилась. Решение принято. Налогоплательщик его исполнил.
Но теперь тот же налоговый период снова оказался под контролем налоговой.
А дальше произошло самое интересное.
По результатам повторной проверки налоговая составила акт и предъявила компании претензии уже на совершенно другую сумму. Только недоимка по НДС и налогу на прибыль составила 477 758 186 рублей.
То есть после повторной проверки речь пошла уже не о десятках, а о сотнях миллионов рублей.
Компания пошла в суд
«Нефтегазстрой» решил оспорить само решение о назначении повторной проверки.
Логика компании была понятной: налоговая уже проверила этот период, а значит, второй раз проводить такую проверку нельзя.
Причем компания обратила внимание ещё на одну деталь.
Первоначальная проверка формально проводилась инспекцией, однако значительная часть проверяющих была сотрудниками самого управления. По мнению общества, управление фактически участвовало в первой проверке, контролировало её и координировало налоговые мероприятия.
Поэтому компания посчитала, что оснований для новой проверки не было.
И первые три судебные инстанции с этим согласились.
Арбитражный суд Республики Башкортостан, апелляция и Арбитражный суд Уральского округа признали требования компании обоснованными.
Для «Нефтегазстроя» это означало, что повторная проверка должна была быть признана незаконной.
Но налоговая пошла дальше - в Верховный суд.
Верховный суд посмотрел на ситуацию иначе
Верховный суд напомнил о пункте 10 статьи 89 НК РФ.
Повторная выездная налоговая проверка действительно является особой процедурой. Она проводится независимо от того, когда проходила предыдущая проверка, если речь идет о тех же налогах и том же периоде.
При этом НК РФ предусматривает, что повторная проверка может проводиться вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа.
И здесь возникает важный момент. Что именно может сделать налоговая при такой повторной проверке?
Оказывается - не просто формально проверить работу инспекции.
Верховный суд указал, что вышестоящий налоговый орган фактически может заново и в полном объёме исследовать деятельность налогоплательщика за уже проверенный период. Причём налоговая может повторно изучать те же документы и те же фактические обстоятельства.
И самое важное - в результате такой проверки могут быть по-новому определены налоговые обязательства компании.
То есть могут появиться новые недоимки и пени.
Именно это произошло в деле «Нефтегазстроя».
Но разве налоговая не должна была найти это при первой проверке?
Если инспекция уже проверила компанию, изучила документы и вынесла решение, означает ли это, что налогоплательщик может считать вопрос закрытым навсегда?
Нет. Верховный суд прямо указал, что повторная проверка может привести к переоценке выводов первоначальной проверки. Причем даже если налоговая повторно изучает те же документы и те же обстоятельства.
Иными словами, сама по себе ошибка или неполнота первоначальной проверки не означает, что налоговый орган навсегда потерял возможность вернуться к этому периоду.
Но есть важное ограничение
Это не означает, что налоговая может в любой момент и без причины бесконечно проверять одну и ту же компанию.
Верховный суд отдельно отметил: повторная выездная проверка должна отвечать критериям необходимости, обоснованности и законности. Она не должна превращаться в неправомерное обременение для налогоплательщика.
То есть институт повторной проверки существует не для того, чтобы налоговая могла бесконечно передумывать результаты своих предыдущих проверок.
Но доказать незаконность повторной проверки только тем, что «нас уже проверяли», недостаточно.
Именно на этом, по сути, и проиграла компания.
А что с огромной суммой доначислений?
Верховный суд в данном деле рассматривал прежде всего вопрос о законности назначения повторной выездной проверки.
Суд не сказал: «477,8 млн рублей действительно должны быть уплачены».
Он отменил решения нижестоящих судов, которые признали незаконным само назначение повторной проверки, и отказал компании в удовлетворении соответствующих требований.
При этом Верховный суд отдельно указал: если общество не согласно именно с результатами повторной проверки, оно вправе защищать свои права, в том числе оспаривать решение, принятое по итогам этой проверки.
То есть спор о правомерности повторной проверки и спор о конкретных доначислениях - это не одно и то же.
Что это означает для бизнеса
История «Нефтегазстроя» показывает довольно неприятную для налогоплательщиков вещь.
Окончание выездной проверки еще не всегда означает, что налоговый период окончательно закрыт для налоговой.
Если соблюдены условия статьи 89 НК РФ, вышестоящий налоговый орган может провести повторную выездную проверку. Причем результат может оказаться существенно тяжелее первоначального.
В данном деле разница впечатляет: первая проверка - 34,7 млн рублей НДС; повторная проверка — 477,8 млн рублей НДС и налога на прибыль.
Поэтому после окончания выездной проверки бизнесу не стоит воспринимать ее результаты как абсолютную гарантию того, что к этому периоду налоговая больше никогда не вернется.
И еще важнее другое.
Если налоговая назначает повторную проверку, бессмысленно ограничиваться аргументом: «Этот период уже проверяли».
Нужно анализировать правовое основание повторной проверки, полномочия органа, соблюдение процедуры и конкретные обстоятельства её назначения.
А если повторная проверка уже закончилась доначислениями - отдельно нужно разбирать само решение налогового органа и доказательства, на которых оно основано.
Потому что возможность провести повторную проверку и правомерность конкретных доначислений - это два разных вопроса.
И история «Нефтегазстроя» очень хорошо это показывает.
Источник: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.03.2026 № 309-ЭС25-9697 по делу № А07-18520/2024.
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