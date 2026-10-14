ФНС уже проверила компанию и доначислила 34 млн рублей. Потом пришла снова - и насчитала еще 477 млн

Представьте ситуацию.

Налоговая уже провела у компании выездную проверку. Проверили все налоги, страховые взносы, документы и операции за год. По итогам доначислили НДС - 34,7 млн рублей.

Компания не стала спорить с налоговой, заплатила и, казалось бы, закрыла этот вопрос.

Но спустя некоторое время налоговая пришла снова. Причем проверять решили тот же самый год и те же самые налоги. А по итогам повторной проверки сумма претензий выросла уже до 477,8 млн рублей.

Компания пошла в суд и заявила очевидное: нас уже проверяли. Почему налоговая получила возможность провести вторую проверку за тот же период?

История дошла до Верховного суда.

И ответ оказался для бизнеса не самым приятным.