Компания реорганизовалась — а налоговая претензия осталась. Можно ли спрятать налоговые долги за другой фирмой?

Компания получила претензии от налоговой. Потом решила реорганизоваться и прекратила деятельность. Казалось бы, старой компании больше нет - значит, предъявлять ей уже нечего. Но налоговый спор продолжился. Только теперь в нем появилась другая организация - ООО «Вестерн». Бывший участник попытался возразить против такой замены. Дошел до кассационного суда. И суд ответил на довольно практичный вопрос: что происходит с налоговыми обязанностями компании, если она присоединилась к другой организации? Ответ для тех, кто рассчитывает таким способом оставить налоговые проблемы в прошлом, оказался однозначным.

Сначала была одна компания

ООО «Ямщик» оспаривало решение УФНС России по Белгородской области от 17 декабря 2024 года № 20296 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. То есть налоговый спор уже существовал. Компания обратилась в арбитражный суд и стала защищать свою позицию в деле против налоговой службы. К участию в споре были привлечены также другие налоговые органы и физические лица. А затем произошло то, что иногда происходит с компаниями во время затяжных налоговых конфликтов.

«Ямщик» прекратил деятельность.

3 декабря 2025 года в ЕГРЮЛ появилась запись о прекращении деятельности общества в связи с завершением реорганизации. Основанием был указан договор о присоединении. И вот здесь возникает интересный вопрос. Если компания, которая судится с налоговой, исчезла в результате реорганизации - что теперь происходит с самим налоговым спором? Можно ли сказать: «Компания больше не существует»? В данном случае - нет. Арбитражный суд первой инстанции заменил ООО «Ямщик» его правопреемником - ООО «Вестерн». Бывший участник с этим не согласился и пошел дальше, в кассацию. Его позиция в итоге не убедила суд. Потому что реорганизация - это не способ стереть юридическое лицо вместе со всеми его обязательствами.

Что происходит при присоединении

Здесь все упирается в саму конструкцию реорганизации. Гражданский кодекс предусматривает несколько форм реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. При присоединении одно юридическое лицо прекращает деятельность, а его права и обязанности переходят к другому юридическому лицу. Именно такая ситуация произошла с «Ямщиком». Поэтому суд совершенно логично задался вопросом не: «Куда делся “Ямщик”?» а: «Кому после реорганизации перешли его права и обязанности?» Ответ - ООО «Вестерн».

А с налогами все еще жестче

Для налоговых обязательств НК РФ содержит специальное правило. Пункты 1 и 2 статьи 50 НК РФ устанавливают - при присоединении одного юридического лица к другому правопреемником присоединенной организации в части исполнения обязанности по уплате налогов признается присоединившее её юридическое лицо. Именно на это отдельно указал Арбитражный суд Центрального округа. Получается довольно простая конструкция: «Ямщик» прекратил существование - «Вестерн» стал его правопреемником - вместе с правами перешли и соответствующие обязанности. Поэтому налоговый спор не исчез только потому, что в ЕГРЮЛ больше нет записи о первоначальной компании.

А если доля в компании перешла другому человеку?

Здесь у заявителя был еще один аргумент. Он ссылался на переход прав на долю в уставном капитале «Ямщика» от одного физического лица к другому. Но суд объяснил - переход доли между участниками не меняет того факта, что при присоединении произошло правопреемство самого юридического лица. То есть нужно разделять две вещи: кто владеет долей в компании и кто является правопреемником юридического лица по его обязательствам. Это не одно и то же. Поэтому ссылка на смену участника компании не помогла.

Налоговый спор продолжился уже с другой компанией

В результате суд округа согласился с нижестоящими судами: оснований для отказа в процессуальной замене стороны не было. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а судебные акты - без изменения. И здесь есть важный практический момент. Само по себе исчезновение компании из ЕГРЮЛ в результате присоединения не означает исчезновения ее налоговых обязательств. Они переходят к правопреемнику в установленном законом порядке. Но при этом есть нюанс: реорганизация сама по себе не означает, что налоговая автоматически права. Это тоже важно не упустить. В данном случае суд решал вопрос о процессуальном правопреемстве: кто должен продолжать участвовать в уже существующем споре после прекращения деятельности «Ямщика». Суд не рассматривал по существу вопрос о том, правильно ли налоговая начислила налог и обоснованно ли привлекла «Ямщик» к ответственности. Вопрос законности самого налогового решения - отдельный спор. Но если обязанность существовала и при реорганизации произошло правопреемство, сама реорганизация эту обязанность не обнуляет.

Что из этого стоит запомнить бизнесу