Компания реорганизовалась — а налоговая претензия осталась. Можно ли спрятать налоговые долги за другой фирмой?

Компания получила претензии от налоговой.
Потом решила реорганизоваться и прекратила деятельность.
Казалось бы, старой компании больше нет - значит, предъявлять ей уже нечего.
Но налоговый спор продолжился.
Только теперь в нем появилась другая организация - ООО «Вестерн».
Бывший участник попытался возразить против такой замены. Дошел до кассационного суда.
И суд ответил на довольно практичный вопрос: что происходит с налоговыми обязанностями компании, если она присоединилась к другой организации?
Ответ для тех, кто рассчитывает таким способом оставить налоговые проблемы в прошлом, оказался однозначным.
Сначала была одна компания
ООО «Ямщик» оспаривало решение УФНС России по Белгородской области от 17 декабря 2024 года № 20296 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
То есть налоговый спор уже существовал.
Компания обратилась в арбитражный суд и стала защищать свою позицию в деле против налоговой службы. К участию в споре были привлечены также другие налоговые органы и физические лица.
А затем произошло то, что иногда происходит с компаниями во время затяжных налоговых конфликтов.
«Ямщик» прекратил деятельность.
3 декабря 2025 года в ЕГРЮЛ появилась запись о прекращении деятельности общества в связи с завершением реорганизации. Основанием был указан договор о присоединении.
И вот здесь возникает интересный вопрос. Если компания, которая судится с налоговой, исчезла в результате реорганизации - что теперь происходит с самим налоговым спором?
Можно ли сказать: «Компания больше не существует»?
В данном случае - нет.
Арбитражный суд первой инстанции заменил ООО «Ямщик» его правопреемником - ООО «Вестерн».
Бывший участник с этим не согласился и пошел дальше, в кассацию.
Его позиция в итоге не убедила суд. Потому что реорганизация - это не способ стереть юридическое лицо вместе со всеми его обязательствами.
Что происходит при присоединении
Здесь все упирается в саму конструкцию реорганизации.
Гражданский кодекс предусматривает несколько форм реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.
При присоединении одно юридическое лицо прекращает деятельность, а его права и обязанности переходят к другому юридическому лицу. Именно такая ситуация произошла с «Ямщиком».
Поэтому суд совершенно логично задался вопросом не: «Куда делся “Ямщик”?» а: «Кому после реорганизации перешли его права и обязанности?»
Ответ - ООО «Вестерн».
А с налогами все еще жестче
Для налоговых обязательств НК РФ содержит специальное правило.
Пункты 1 и 2 статьи 50 НК РФ устанавливают - при присоединении одного юридического лица к другому правопреемником присоединенной организации в части исполнения обязанности по уплате налогов признается присоединившее её юридическое лицо.
Именно на это отдельно указал Арбитражный суд Центрального округа.
Получается довольно простая конструкция: «Ямщик» прекратил существование - «Вестерн» стал его правопреемником - вместе с правами перешли и соответствующие обязанности.
Поэтому налоговый спор не исчез только потому, что в ЕГРЮЛ больше нет записи о первоначальной компании.
А если доля в компании перешла другому человеку?
Здесь у заявителя был еще один аргумент. Он ссылался на переход прав на долю в уставном капитале «Ямщика» от одного физического лица к другому.
Но суд объяснил - переход доли между участниками не меняет того факта, что при присоединении произошло правопреемство самого юридического лица.
То есть нужно разделять две вещи: кто владеет долей в компании и кто является правопреемником юридического лица по его обязательствам. Это не одно и то же.
Поэтому ссылка на смену участника компании не помогла.
Налоговый спор продолжился уже с другой компанией
В результате суд округа согласился с нижестоящими судами: оснований для отказа в процессуальной замене стороны не было. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а судебные акты - без изменения.
И здесь есть важный практический момент. Само по себе исчезновение компании из ЕГРЮЛ в результате присоединения не означает исчезновения ее налоговых обязательств. Они переходят к правопреемнику в установленном законом порядке.
Но при этом есть нюанс: реорганизация сама по себе не означает, что налоговая автоматически права. Это тоже важно не упустить.
В данном случае суд решал вопрос о процессуальном правопреемстве: кто должен продолжать участвовать в уже существующем споре после прекращения деятельности «Ямщика».
Суд не рассматривал по существу вопрос о том, правильно ли налоговая начислила налог и обоснованно ли привлекла «Ямщик» к ответственности. Вопрос законности самого налогового решения - отдельный спор.
Но если обязанность существовала и при реорганизации произошло правопреемство, сама реорганизация эту обязанность не обнуляет.
Что из этого стоит запомнить бизнесу
У этой истории есть несколько достаточно практичных выводов.
Первое. Реорганизация - это не ликвидация обязательств.
Если компания присоединяется к другой организации, к правопреемнику переходят предусмотренные законом права и обязанности.
Второе. Налоговые обязанности имеют специальное регулирование.
Статья 50 НК РФ прямо устанавливает, кто становится правопреемником по налоговым обязательствам при присоединении.
Третье. Смена участника компании сама по себе не меняет правопреемника юридического лица.
Переход доли и переход прав и обязанностей в результате реорганизации - совершенно разные юридические события.
Четвертое. Если налоговый спор уже идет, реорганизация не означает, что суд закроет дело только потому, что первоначальная компания прекратила существование.
Суд просто заменит сторону её правопреемником. Именно это и произошло в деле «Ямщика».
Получается следующая ситуация. Компания исчезла. Но ее налоговая проблема - нет. Она просто перешла вместе с правами и обязанностями к новой организации.
И если кто-то рассматривает реорганизацию как способ оставить налоговые претензии старой компании, это дело показывает: сам по себе такой расчет не работает.
Источник: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.05.2026 по делу № А08-1828/2025.
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