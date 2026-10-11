Компания заплатила налог с завышенной кадастровой стоимости. Потом попросила вернуть 160 тысяч - налоговая сказала: «Вы опоздали»

Компания владела коммерческой недвижимостью в Самаре и несколько лет платила налог на имущество. Налог считался исходя из кадастровой стоимости помещения - 9,14 млн рублей. Потом собственник решил проверить, насколько эта цифра соответствует реальности. И добился в суде ее снижения почти вдвое. Казалось бы, дальше все просто: пересчитать налог, получить переплату и забрать свои деньги из бюджета. Но когда компания попросила вернуть 160 949 рублей, налоговая отказала. Причина - трехлетний срок. Компания пошла в суд и выиграла. Причем сразу три инстанции были на ее стороне. А потом в дело вмешался Верховный суд.

Кадастровую стоимость снизили с 9,1 до 5 млн рублей

ООО «ЛИК-Сервис» владело нежилым помещением площадью 177,6 кв. м в Самаре. Его кадастровая стоимость составляла 9 144 206,75 рубля. Компания посчитала стоимость завышенной. В сентябре 2021 года она обратилась в комиссию при Росреестре, а затем - в Самарский областной суд. 9 марта 2022 года суд установил кадастровую стоимость помещения исходя из рыночной - 5 052 265 рублей. Разница составила больше 4 млн рублей. После этого компания подала уточненные декларации по налогу на имущество за прошлые годы. И получила переплату - 165 724 рубля.

Но вернуть удалось только 4 775 рублей

13 февраля 2023 года компания обратилась в налоговую за возвратом переплаты. И здесь возник спор. Инспекция согласилась вернуть только 4 775 рублей. В возврате остальных 160 949 рублей отказала. Причина - заявление подано за пределами трехлетнего срока. Компания с этим не согласилась. Ее аргумент был вполне понятным - раньше она просто не могла знать о переплате. Пока кадастровая стоимость составляла 9,14 млн рублей, налог считался именно от этой величины. О том, что стоимость должна быть 5,05 млн, стало известно только после судебного решения. Значит, именно с этого момента и нужно считать срок для возврата налога.

Суды согласились с компанией

Арбитражный суд Самарской области поддержал налогоплательщика. Затем это решение подтвердили апелляция и Арбитражный суд Поволжского округа. Суды исходили из того, что о своем праве на возврат переплаты компания узнала после вступления в силу решения об изменении кадастровой стоимости - 12 апреля 2022 года. До этого момента она не могла знать, что заплатила лишний налог. Казалось бы, вопрос решен. Но налоговая пошла в Верховный суд. И там компанию ждал неприятный поворот.

Верховный суд: а почему вы вообще так долго ждали?

Верховный суд обратил внимание на обстоятельство, которое нижестоящие суды фактически оставили без должной оценки. Компания знала кадастровую стоимость своего объекта. И законодательство позволяло ей оспорить ее заранее - через комиссию или в суде. То есть собственник недвижимости не обязан был ждать, пока пройдет несколько налоговых периодов, а затем уже выяснять, не завышен ли налог. Именно поэтому Верховный суд не согласился с тем, что компания автоматически получила право на перерасчет всех прошлых периодов только после решения суда о кадастровой стоимости. Верховный суд прямо указал - своевременность обращения за изменением кадастровой стоимости находится в сфере контроля самого налогоплательщика. Получается довольно неприятная логика. Если собственник слишком поздно оспорил кадастровую стоимость, это впоследствии может повлиять и на возможность вернуть налог за прошлые годы.

И тут появился еще один важный нюанс - ЕНС

С 1 января 2023 года изменились правила, связанные с единым налоговым счетом. В статье 11.3 НК РФ появились специальные положения о том, как учитывать уменьшение налоговой обязанности по уточненным декларациям. В частности, при определенных условиях не учитываются суммы уменьшения налога, если с установленного срока его уплаты прошло более трех лет. При этом НК РФ предусматривает исключения - в том числе для некоторых случаев перерасчета и восстановления пропущенного срока судом. А компания уменьшила налоговую обязанность сразу за несколько старых периодов - начиная с 2016 года. Поэтому Верховный суд решил, что нижестоящие суды должны были отдельно проверить эти обстоятельства. Как результат, судебные акты нижестоящих инстанций были отменены.

Что из этого следует для собственника недвижимости