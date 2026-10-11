Компания заплатила налог с завышенной кадастровой стоимости. Потом попросила вернуть 160 тысяч - налоговая сказала: «Вы опоздали»

Компания владела коммерческой недвижимостью в Самаре и несколько лет платила налог на имущество.
Налог считался исходя из кадастровой стоимости помещения - 9,14 млн рублей.
Потом собственник решил проверить, насколько эта цифра соответствует реальности.
И добился в суде ее снижения почти вдвое.
Казалось бы, дальше все просто: пересчитать налог, получить переплату и забрать свои деньги из бюджета.
Но когда компания попросила вернуть 160 949 рублей, налоговая отказала. Причина - трехлетний срок.
Компания пошла в суд и выиграла. Причем сразу три инстанции были на ее стороне.
А потом в дело вмешался Верховный суд.
Кадастровую стоимость снизили с 9,1 до 5 млн рублей
ООО «ЛИК-Сервис» владело нежилым помещением площадью 177,6 кв. м в Самаре. Его кадастровая стоимость составляла 9 144 206,75 рубля.
Компания посчитала стоимость завышенной.
В сентябре 2021 года она обратилась в комиссию при Росреестре, а затем - в Самарский областной суд.
9 марта 2022 года суд установил кадастровую стоимость помещения исходя из рыночной - 5 052 265 рублей.
Разница составила больше 4 млн рублей.
После этого компания подала уточненные декларации по налогу на имущество за прошлые годы. И получила переплату - 165 724 рубля.
Но вернуть удалось только 4 775 рублей
13 февраля 2023 года компания обратилась в налоговую за возвратом переплаты. И здесь возник спор.
Инспекция согласилась вернуть только 4 775 рублей. В возврате остальных 160 949 рублей отказала. Причина - заявление подано за пределами трехлетнего срока.
Компания с этим не согласилась. Ее аргумент был вполне понятным - раньше она просто не могла знать о переплате.
Пока кадастровая стоимость составляла 9,14 млн рублей, налог считался именно от этой величины. О том, что стоимость должна быть 5,05 млн, стало известно только после судебного решения.
Значит, именно с этого момента и нужно считать срок для возврата налога.
Суды согласились с компанией
Арбитражный суд Самарской области поддержал налогоплательщика. Затем это решение подтвердили апелляция и Арбитражный суд Поволжского округа.
Суды исходили из того, что о своем праве на возврат переплаты компания узнала после вступления в силу решения об изменении кадастровой стоимости - 12 апреля 2022 года. До этого момента она не могла знать, что заплатила лишний налог.
Казалось бы, вопрос решен.
Но налоговая пошла в Верховный суд. И там компанию ждал неприятный поворот.
Верховный суд: а почему вы вообще так долго ждали?
Верховный суд обратил внимание на обстоятельство, которое нижестоящие суды фактически оставили без должной оценки.
Компания знала кадастровую стоимость своего объекта. И законодательство позволяло ей оспорить ее заранее - через комиссию или в суде.
То есть собственник недвижимости не обязан был ждать, пока пройдет несколько налоговых периодов, а затем уже выяснять, не завышен ли налог.
Именно поэтому Верховный суд не согласился с тем, что компания автоматически получила право на перерасчет всех прошлых периодов только после решения суда о кадастровой стоимости.
Верховный суд прямо указал - своевременность обращения за изменением кадастровой стоимости находится в сфере контроля самого налогоплательщика.
Получается довольно неприятная логика. Если собственник слишком поздно оспорил кадастровую стоимость, это впоследствии может повлиять и на возможность вернуть налог за прошлые годы.
И тут появился еще один важный нюанс - ЕНС
С 1 января 2023 года изменились правила, связанные с единым налоговым счетом.
В статье 11.3 НК РФ появились специальные положения о том, как учитывать уменьшение налоговой обязанности по уточненным декларациям.
В частности, при определенных условиях не учитываются суммы уменьшения налога, если с установленного срока его уплаты прошло более трех лет.
При этом НК РФ предусматривает исключения - в том числе для некоторых случаев перерасчета и восстановления пропущенного срока судом.
А компания уменьшила налоговую обязанность сразу за несколько старых периодов - начиная с 2016 года.
Поэтому Верховный суд решил, что нижестоящие суды должны были отдельно проверить эти обстоятельства.
Как результат, судебные акты нижестоящих инстанций были отменены.
Что из этого следует для собственника недвижимости
История показывает одну важную вещь.
Оспорить кадастровую стоимость и вернуть налог - это не одно и то же.
Можно выиграть спор с Росреестром, снизить кадастровую стоимость почти вдвое и получить право на перерасчет.
Но если речь идет о старых налоговых периодах, дополнительно возникает вопрос о сроках возврата переплаты.
Поэтому собственнику коммерческой недвижимости имеет смысл не только проверять сам размер налога, но и своевременно реагировать на завышенную кадастровую стоимость.
Потому что через несколько лет вопрос может звучать уже не так: «Сколько налога я переплатил?»
А совсем иначе: «А успею ли я теперь эти деньги вернуть?»
Источник: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.12.2024 № 306-ЭС24-15537 по делу № А55-28933/2023.
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