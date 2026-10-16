Налоговые байки из судебной практики: как налоговая пыталась разделить йогурт и печенье

Начинаем рубрику с йогурта

У налоговых споров есть одна особенность: иногда самые интересные истории возникают не вокруг офшоров, фиктивных сделок или сложных схем оптимизации, а вокруг совершенно обычных вещей. Например, йогурта с печеньем. Я решил запустить рубрику «Налоговые байки из судебной практики». В ней буду рассказывать о реальных налоговых спорах, которые сегодня могут показаться почти анекдотичными, хотя в свое время за ними стояли серьезные доначисления, судебные разбирательства и вполне реальные деньги. Это не выдуманные истории и не попытка посмеяться над участниками процесса. Просто иногда судебная практика оказывается настолько неожиданной, что ее трудно не запомнить. И первая история - о том, как налоговой инспекции пришлось доказывать, что йогурт с печеньем состоит из двух самостоятельных товаров.

Йогурт с налоговым послевкусием

Представьте обычный поход в магазин. Берете детский йогурт. В крышечке - отдельный контейнер с печеньем. Высыпаете его в йогурт, перемешиваете и завтракаете. Никаких сложностей. Йогурт - йогурт, печенье - печенье. А вместе - вкусный завтрак. Но в налоговой практике даже такой нехитрый продукт способен стать причиной серьезного спора. В 2008 году ЗАО – производитель молочной продукции - столкнулось с претензиями инспекции. Компания применяла ставку НДС 10% при реализации йогуртов с печеньем в отдельном контейнере, который назывался топпером. Налоговики посчитали, что производитель применяет льготную ставку к товару необоснованно. По этому эпизоду инспекция доначислила почти 4,66 млн рублей НДС. Так обычный детский йогурт превратился в предмет арбитражного разбирательства.

Что не понравилось налоговой?

Логика инспекции выглядела вполне формально - и именно поэтому спор получился таким интересным. Во-первых, печенье находилось в отдельной упаковке. Оно не было смешано с йогуртом, как фруктовый наполнитель. Во-вторых, на упаковке отдельно указывались состав и масса йогурта, а также состав и масса топпера. В-третьих, у печенья был собственный сертификат соответствия и отдельный код продукции. Вывод инспекции - перед покупателем не один товар, а два самостоятельных продукта. Значит, и подход к НДС должен быть разным. С точки зрения документов все выглядело убедительно: отдельная упаковка, отдельные сведения, отдельный код. Вот только оставался один вопрос: что именно производитель продавал покупателю - йогурт и печенье по отдельности или йогурт с печеньем? Именно этот вопрос в итоге оказался важнее расположения контейнера в крышке.

Производитель пошел в суд

ЗАО с выводами инспекции не согласилось. Компания представила сертификаты соответствия и технические условия, подтверждавшие, что спорная продукция относится к коду молочных продуктов, для которых предусматривалась ставка НДС 10%. Но дело было не только в кодах. Чтобы определить, какой товар реализуется, суду пришлось обратиться к самому понятию товара в Налоговом кодексе. А затем - к гражданскому законодательству. Так налоговый спор о детском завтраке добрался до статьи 134 ГК РФ.

При чем здесь сложная вещь?

Суд напомнил - Налоговый кодекс признает товаром имущество, предназначенное для реализации. А когда для определения понятия имущества налоговое законодательство не устанавливает специальных правил, можно обратиться к гражданскому законодательству. И тут в дело вступила статья 134 ГК РФ. Она предусматривает, что разнородные вещи, образующие единое целое и предназначенные для использования по общему назначению, могут рассматриваться как одна сложная вещь. Суд применил эту норму к йогурту и печенью. Они предназначались для совместного употребления в пищу, а спорная продукция в целом относилась к соответствующему коду молочных продуктов. Поэтому суд признал, что йогурт с печеньем в топпере представляет собой один товар для целей налогообложения. Получается, что в этой истории статья Гражданского кодекса о сложных вещах помогла разрешить вопрос о ставке НДС.

Инспекция не сдалась

Первое решение в пользу производителя Арбитражный суд Самарской области вынес 17 октября 2008 года. Но на этом история не закончилась. Налоговый орган подал апелляционную жалобу. 10 января 2009 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Инспекция обратилась в кассацию. 17 апреля 2009 года Федеральный арбитражный суд Поволжского округа также поддержал нижестоящие суды. Кассационная жалоба налогового органа осталась без удовлетворения. Таким образом, вывод о неправомерности доначисления НДС по спорным йогуртам устоял во всех трех инстанциях. А почти 4,66 млн рублей доначисленного НДС по этому эпизоду не устояли. Йогурт остался йогуртом. По крайней мере, для целей этого налогового спора.

Что из этой истории полезно вынести бизнесу?