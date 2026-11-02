Уехал из России и стал налоговым нерезидентом. Можно ли дальше платить НПД?

Человек переехал из России, обустроился за границей, но продолжает работать с российскими заказчиками. Деньги поступают на российскую карту, чеки формируются в приложении «Мой налог», налоги уплачиваются вовремя. И тут возникает вопрос: если человек перестал быть налоговым резидентом РФ, может ли он по-прежнему применять НПД? На первый взгляд все просто: российское гражданство осталось, регистрация в качестве самозанятого тоже. Значит, можно продолжать работать как раньше. Но в налоговом законодательстве есть нюанс. Налоговое резидентство и право на применение НПД - разные вопросы. И если с первым все зависит прежде всего от продолжительности пребывания в России, то со вторым нужно разбираться отдельно.

Нерезидентство само по себе не лишает права на НПД

Начнем с позиции Минфина. В письме от 20 декабря 2021 года № 03-11-11/103727 ведомство указало - возможность применять налог на профессиональный доход не зависит от наличия или отсутствия статуса налогового резидента РФ, если предпринимательская деятельность осуществляется на территории России. Это означает, что сам по себе выезд за границу и утрата статуса налогового резидента не приводят автоматически к прекращению применения НПД. Однако в разъяснении есть принципиальная оговорка: деятельность должна осуществляться на территории России. Именно здесь начинается самое интересное. Ведь человек может жить в другой стране, а работу выполнять дистанционно - через интернет, без офиса и личных встреч с заказчиками. Где в таком случае находится место ведения деятельности?

Как определить место ведения деятельности при работе онлайн

Этот вопрос ФНС рассматривала в письме от 12 октября 2020 года № АБ-4-20/16632@. Налоговая служба указала - поскольку Закон № 422-ФЗ не содержал определения места ведения дистанционной деятельности, такое место можно определять по выбору плательщика НПД: - по месту нахождения самого налогоплательщика; - по месту нахождения покупателя или заказчика. Эта позиция не осталась только в письме 2020 года. Аналогичное разъяснение размещено и в официальном разделе вопросов и ответов на сайте ФНС, посвященном НПД. Поэтому для человека, который работает через интернет и физически находится за пределами России, имеет значение не только собственное местонахождение, но и местонахождение заказчика.

Если заказчики находятся за границей

Здесь уже нельзя автоматически переносить выводы из предыдущего примера на любую ситуацию. Допустим, человек уехал из России, живет за рубежом и оказывает услуги исключительно иностранным заказчикам. Он продолжает пользоваться российским приложением «Мой налог», формировать чеки и перечислять налог. Но техническая возможность делать это еще не подтверждает право применять специальный налоговый режим. В официальных разъяснениях ФНС прямо рассматривается возможность применения НПД при оказании онлайн-услуг из-за границы, если заказчик находится в России. Если же и исполнитель, и заказчики находятся за пределами РФ, этот конкретный вывод сам по себе не дает достаточного основания для применения НПД. Необходимо отдельно оценить место ведения деятельности и остальные условия режима. Поэтому утверждение «я гражданин России, значит, могу платить НПД, где бы ни жил и с кем бы ни работал» было бы неправильным.

Какие ставки применяются к налоговым нерезидентам

Если человек вправе применять НПД, его налоговый статус резидента или нерезидента сам по себе не меняет ставки специального режима. По статье 10 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ действуют следующие ставки: - 4% - с доходов от физических лиц; - 6% - с доходов от организаций и индивидуальных предпринимателей. Поэтому утрата статуса налогового резидента не означает автоматического перехода на НДФЛ по ставке, установленной для нерезидентов.

Можно ли пользоваться приложением «Мой налог» за границей

Да. ФНС отдельно разъяснила, что Закон № 422-ФЗ не устанавливает ограничений на использование приложения «Мой налог» и его веб-версии на территории иностранных государств. Следовательно, само по себе нахождение за рубежом не препятствует техническому использованию приложения. Но здесь важно не путать два момента: возможность формировать чеки и уплачивать налог через приложение - это технический вопрос, а право применять НПД зависит от соблюдения условий специального налогового режима.

Не забываем о налогах в стране проживания

Есть еще один аспект, который нельзя упускать при переезде. Российский НПД регулирует налоговые обязательства в России. Но если человек постоянно живет и работает в другой стране, у него могут возникнуть обязанности и по местному налоговому законодательству. Все зависит от правил страны проживания, налогового статуса человека, характера доходов и применимых международных соглашений. Поэтому наличие российского статуса самозанятого не гарантирует, что доход не будет облагаться налогом за границей. Этот вопрос нужно проверять отдельно.

Так можно ли продолжать платить НПД после переезда?