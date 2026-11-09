ООО передало участнику недвижимость на 55 млн рублей. ФНС потребовала 3,2 млн - в итоге осталось 78 тысяч

В результате ООО получило от налоговой требование примерно на 3,25 млн рублей налога. Компания пошла в суд. Сначала проиграла все три инстанции. А потом дело дошло до Конституционного суда и Верховного суда - и вернулось на новое рассмотрение. И вот здесь налог в итоге уменьшился до 78 170 рублей.

Участник вышел из ООО, а компания рассчиталась недвижимостью

История началась еще в августе 2020 года. Участник, которому принадлежало 99% доли в ООО «УСПЕХ и Н», вышел из состава участников общества. По закону компания должна была выплатить ему действительную стоимость доли. Она составила, согласно представленному первоначальному отчету оценщика, 56 174 000 рублей. Но платить такую сумму деньгами компания не стала. 4 марта 2021 года ООО передало участнику два нежилых помещения. Их рыночная стоимость составляла 54 991 000 рублей. То есть компания фактически рассчиталась с бывшим участником недвижимостью. На первый взгляд ситуация вполне понятная: участник должен получить стоимость своей доли, а вместо денег получает имущество. Но дальше возник налоговый вопрос.

ФНС увидела доход почти 55 млн рублей

ООО находилось на УСН с объектом налогообложения «доходы» и платило налог по ставке 6%. В декларации за 2021 год общество указало доход 2 408 584 рубля и исчислило УСН в размере 72 257 рублей. Налоговая с таким расчетом не согласилась. Инспекция посчитала, что передача двух помещений фактически привела к возникновению у компании дохода. В результате ФНС доначислила: 3 254 088 рублей налога по УСН; 165 885,85 рубля пеней; 160 742 рубля штрафа. Итого претензия составила более 3,5 млн рублей. Компания решила спорить.

Три суда сказали: налоговая права

Арбитражный суд Москвы в 2023 году поддержал налоговую. Апелляция и кассация также не нашли оснований для отмены решения. Логика была примерно следующей - имущество передано участнику в счет выплаты действительной стоимости его доли, следовательно, у общества возникли соответствующие налоговые последствия. Для компании это означало достаточно неприятную ситуацию. Она передала имущество участнику, чтобы исполнить свою обязанность перед ним, а в результате получила еще и налоговый долг в несколько миллионов рублей. Но на этом история не закончилась.

Верховный суд остановил дело из-за Конституционного суда

Верховный суд, рассматривая жалобу общества, обратил внимание на более фундаментальный вопрос: а можно ли вообще считать доходом компании стоимость имущества, которое она передала участнику в счет выплаты действительной стоимости его доли? В апреле 2024 года рассмотрение дела было приостановлено. Вопрос отправили в Конституционный суд. И 21 января 2025 года Конституционный суд вынес Постановление № 2-П, которое полностью изменило подход к ситуации. Конституционный суд признал соответствующие положения НК РФ неконституционными в той мере, в какой из-за неопределенности они позволяют произвольно решать, возник ли у ООО доход при передаче имущества вышедшему участнику и каким должен быть размер этого дохода. Главная мысль Конституционного суда здесь очень важна: доход - это экономическая выгода. А значит, нельзя просто посмотреть на имущество, которое выбыло из компании, и сказать: «Оно стоило 55 млн рублей - значит, доход компании тоже 55 млн». Почему? Потому что для самой компании это было не получение имущества, а наоборот - его выбытие. Конституционный суд указал, что экономическая выгода должна определяться иначе - через имущественное благо, которое получила компания в связи с этой операцией, то есть через действительную стоимость доли вышедшего участника. При этом такая стоимость действительно может отличаться от стоимости переданного имущества. А пока законодатель не установит специальный порядок, налог должен определяться исходя из действительной (рыночной) стоимости доли. И еще один важный момент. Поскольку налоговая обязанность возникла до постановления Конституционного суда, штрафовать компанию за то, что она не заплатила спорный налог, нельзя. До постановления Конституционного суда существовала правовая неопределенность, которую именно Конституционный суд и устранил.

Верховный суд отменил три решения

28 февраля 2025 года Верховный суд рассмотрел дело уже с учетом позиции Конституционного суда. Определением №305-ЭС23-23247 прежние судебные акты были отменены. Дело отправили на новое рассмотрение.

На втором круге 3,25 млн превратились в 78 тысяч

17 сентября 2025 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело заново. На этот раз суд уже исходил из позиции Конституционного суда и указаний Верховного суда. Компания представила новый отчет об оценке стоимости доли. Но суд его не принял в качестве достаточного доказательства. Проблема оказалась в документах, на которых основывался оценщик. Поэтому суд решил использовать объективные данные бухгалтерского баланса общества за 2020 год, который был представлен в налоговую еще до возникновения судебного спора. В результате вместо первоначальных 3 254 088 рублей налога осталось 78 170 рублей. А штраф в 160 742 рубля суд отменил полностью. Пени также были пересчитаны исходя из новой суммы налога.

Что это означает для бизнеса