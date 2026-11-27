19 ноября 2026 года Государственная Дума приняла во втором чтении поправки к налоговому законопроекту, предусматривающие существенное сокращение перечня видов деятельности, для которых регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН.
Под ограничения могут попасть торговля, строительство, транспорт, общественное питание, туризм и IT.
Разберемся, что именно меняется, почему это происходит и к каким последствиям стоит готовиться предпринимателям.
Напомню, что стандартные налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения составляют:
6% - при объекте налогообложения «Доходы»;
15% - при объекте «Доходы минус расходы».
При этом Налоговый кодекс предоставляет субъектам РФ право устанавливать пониженные ставки для отдельных категорий налогоплательщиков.
В частности, ставка может быть снижена:
- до 1% при объекте «Доходы»;
- до 5% при объекте «Доходы минус расходы».
Регионы используют эту возможность как инструмент поддержки предпринимательства и привлечения бизнеса на свою территорию.
В некоторых субъектах РФ льготные ставки распространялись на достаточно широкий перечень направлений деятельности. В результате предприниматели могли существенно сократить налоговую нагрузку, если соответствовали установленным региональным условиям.
Но именно такая практика и стала причиной недовольства федеральных властей.
2. Почему решили сократить перечень льготных видов деятельности?
С 2026 года возможность устанавливать пониженные ставки УСН уже была ограничена федеральным перечнем видов деятельности, утвержденным Правительством РФ. В него входило 88 направлений.
Теперь предлагается пойти дальше и закрепить в Налоговом кодексе существенно сокращенный перечень - всего 21 вид деятельности.
Основной акцент в нем сделан на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.
При этом из перечня исключаются многие направления, которые ранее могли пользоваться региональными налоговыми льготами.
В частности: торговля; строительство; транспортные услуги; общественное питание; туризм; IT-сектор.
Таким образом, регионы лишатся возможности самостоятельно предоставлять пониженные ставки УСН этим категориям бизнеса на основании рассматриваемого перечня.
Позиция Минфина заключается в необходимости устранить недобросовестную налоговую конкуренцию между регионами.
3. При чем здесь налоговая конкуренция между регионами?
Объяснение властей выглядит следующим образом.
Некоторые субъекты РФ устанавливают очень низкие ставки УСН, чтобы привлечь предпринимателей и увеличить налоговые поступления в собственный бюджет.
Однако на практике возникает ситуация, когда предприниматель регистрируется в регионе с льготной ставкой, а фактически ведет деятельность совершенно в другом субъекте РФ.
В результате налог поступает в бюджет региона регистрации, хотя реальная хозяйственная деятельность осуществляется на другой территории.
Минфин считает такую практику несправедливой и полагает, что она создает неравные условия для бизнеса.
Именно поэтому предлагается сократить возможности регионов по установлению налоговых льгот.
Но здесь возникает закономерный вопрос - почему последствия такой борьбы с недобросовестной налоговой оптимизацией должны затронуть предпринимателей, которые действительно работают по месту своей регистрации?
Например, небольшая строительная компания зарегистрирована в регионе, где ей предоставлена пониженная ставка УСН. Там же находятся ее сотрудники, офис, основные заказчики и объекты строительства.
Предприниматель не использует фиктивную регистрацию и не пытается искусственно перенести налоговую базу в другой регион.
Тем не менее после изменения законодательства он также может лишиться региональной льготы.
Получается, что ограничение коснется не только тех, против кого фактически направлена инициатива.
4. Кому придется платить больше?
В первую очередь изменения могут затронуть малые предприятия и индивидуальных предпринимателей, которые сейчас применяют региональные пониженные ставки УСН.
Предположим, предприниматель оказывает транспортные услуги и применяет УСН с объектом «Доходы».
Его годовая выручка составляет 10 млн рублей. При региональной ставке 1% налог составляет 100 тыс. рублей. При стандартной ставке 6% - уже 600 тыс. рублей. Разница - 500 тыс. рублей за год.
Конечно, это упрощенный пример. Фактическая налоговая нагрузка зависит от конкретных обстоятельств, включая право на уменьшение налога на страховые взносы и другие предусмотренные законом особенности.
Но он хорошо показывает, почему региональная льгота может иметь для небольшого бизнеса решающее значение.
Особенно чувствительными изменения могут оказаться для отраслей с невысокой рентабельностью. В торговле, строительстве, перевозках и общественном питании даже сравнительно небольшое увеличение налоговой нагрузки способно заметно повлиять на финансовый результат.
5. Можно ли будет сохранить льготную ставку?
Здесь необходимо обратить внимание на важную юридическую деталь.
Включение вида деятельности в федеральный перечень само по себе не обязывает регион устанавливать пониженную ставку. Это лишь дает субъекту РФ соответствующее право.
Поэтому даже наличие вида деятельности в перечне еще не гарантирует предпринимателю налоговую льготу.
После принятия поправок ситуация будет обратной: если направление деятельности окажется за пределами разрешенного федерального перечня, регион не сможет сохранить для него пониженную ставку на прежнем основании.
При этом предпринимателям необходимо будет внимательно изучить региональное законодательство и окончательную редакцию федеральных поправок.
Важно также не путать изменение правил предоставления льгот с автоматическим изменением налоговой ставки для всех предпринимателей. Последствия будут зависеть от того, какую ставку применял конкретный налогоплательщик и какие нормы будут действовать в соответствующем налоговом периоде.
6. Что делать предпринимателям уже сейчас?
Тем, кто применяет УСН с пониженной региональной ставкой, я бы рекомендовал не ждать появления первых налоговых уведомлений или требований.
Стоит заранее:
1. Проверить, на основании какого регионального закона применяется пониженная ставка.
2. Уточнить, входит ли основной вид деятельности в новый федеральный перечень.
3. Оценить возможное увеличение налоговой нагрузки при переходе на стандартную ставку.
4. Пересчитать финансовую модель бизнеса с учетом возможного изменения налога.
5. Проверить, существуют ли другие законные варианты оптимизации налоговой нагрузки.
Особенно важно сделать это предпринимателям, которые заключают долгосрочные договоры и формируют цены с учетом действующей налоговой нагрузки.
Если налоговая ставка увеличится, прежняя экономика бизнеса может перестать работать.
Что в итоге?
Предлагаемые изменения существенно ограничивают полномочия регионов в вопросе предоставления налоговых льгот по УСН.
Федеральные власти объясняют это необходимостью устранить недобросовестную конкуренцию между субъектами РФ и предотвратить искусственное перемещение налоговой базы.
Однако вместе с тем изменения могут затронуть и вполне добросовестных предпринимателей, которые действительно ведут деятельность в регионе, предоставившем им налоговую льготу.
Для многих представителей малого бизнеса это означает риск существенного увеличения налоговой нагрузки.
И здесь возникает вопрос - не окажется ли так, что в стремлении устранить отдельные схемы налоговой оптимизации законодатель одновременно ограничит возможности регионов поддерживать реальный малый бизнес?
А как Вы оцениваете эти изменения? Считаете ли Вы справедливым лишать региональных льгот целые отрасли из-за недобросовестного поведения отдельных предпринимателей?
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