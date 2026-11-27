2. Почему решили сократить перечень льготных видов деятельности?

С 2026 года возможность устанавливать пониженные ставки УСН уже была ограничена федеральным перечнем видов деятельности, утвержденным Правительством РФ. В него входило 88 направлений.

Теперь предлагается пойти дальше и закрепить в Налоговом кодексе существенно сокращенный перечень - всего 21 вид деятельности.

Основной акцент в нем сделан на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

При этом из перечня исключаются многие направления, которые ранее могли пользоваться региональными налоговыми льготами.

В частности: торговля; строительство; транспортные услуги; общественное питание; туризм; IT-сектор.

Таким образом, регионы лишатся возможности самостоятельно предоставлять пониженные ставки УСН этим категориям бизнеса на основании рассматриваемого перечня.

Позиция Минфина заключается в необходимости устранить недобросовестную налоговую конкуренцию между регионами.