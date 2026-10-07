Почему штрафы за обучение без лицензии возможны даже за бесплатный курс

Ввод в работу и объяснение внутренних правил сами по себе не требуют образовательной лицензии. Штрафы за обучение без лицензии возможны за реализацию лицензируемой образовательной программы — даже бесплатно для своих работников. По ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ юрлицу грозит 170 000–250 000 рублей за деятельность, не связанную с извлечением прибыли.
Нужна ли лицензия для обучения сотрудников на рабочем месте?
По п. 17 ст. 2 и ч. 1 ст. 91 Закона № 273-ФЗ лицензируется реализация образовательных программ из перечня к постановлению Правительства РФ № 1490.
Условный пример: в нескольких кафе вводят новичков по общему графику. Управляющие выдают материалы о приёме заказов и закрытии кассы, показывают действия, проводят тест по внутренним правилам. Наличие графика, материалов и теста не делает такой ввод образовательной программой автоматически.
По п. 9 ст. 2 программа описывает содержание и объём образования, результат и условия обучения. Эти характеристики представлены в учебном плане, графике и других материалах.
В примере кафе результат — выполнение внутренних правил. При профессиональной подготовке по ст. 73 Закона № 273-ФЗ результат — квалификация по профессии рабочего или должности служащего. Поэтому оценивать нужно содержание и результат занятий, вид программы из перечня № 1490, а не только график и тест.
Различие — вывод из определения образовательной деятельности, а не отдельное освобождение работодателя. При сомнениях нужна правовая проверка до запуска: пример не гарантирует, что лицензия не нужна. Отсутствие оформленной программы не освобождает компанию, которая фактически её реализует.
Когда обучение сотрудников без лицензии нарушает закон?
Обучение своих сотрудников по лицензируемой программе требует лицензии у компании. Статья 196 ТК РФ позволяет работодателю определять необходимость подготовки, иногда обязывает обучать, но исключения для своих работников не даёт.
В перечень № 1490 входят профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Возможность профессионального обучения на производстве по ч. 6 ст. 73 Закона № 273-ФЗ не отменяет лицензирования. До запуска такой программы работодателю нужно решить, кто будет её реализовывать: сама компания или исполнитель с лицензией.
Что меняется, если учить чужих работников за деньги?
Платная консультация сама по себе не требует образовательной лицензии. Условный пример: агентство за плату помогает другому агентству подготовить новичка к первой сделке. Наставник даёт материалы о работе с клиентом, разбирает с новичком обращение и проверяет, как тот подготовит показ. Готовность вести клиента и оплата сами по себе не решают вопрос о лицензии: до запуска передайте план, материалы и описание проверки на правовую оценку.
По ч. 1 ст. 101 Закона № 273-ФЗ платные образовательные услуги — образовательная деятельность по договору за счёт граждан или организаций. Если компания фактически реализует лицензируемую программу, название консультации не освобождает от лицензии.
Может ли сертификат или отсутствие экзамена освободить от лицензии?
Название сертификата и отказ от экзамена не освобождают от лицензирования программы. По ч. 15 ст. 60 Закона № 273-ФЗ организации, ведущие образовательную деятельность, вправе выдавать собственные документы об обучении после программ без итоговой аттестации.
Отсутствие итогового экзамена не означает, что образовательной программы нет. Внутренняя отметка о прочтении инструкции сама по себе наличия образовательной программы не доказывает. Сверьте документ с фактическим содержанием обучения.
Как работодателю обучать охране труда своими силами?
Для обучения своих работников охране труда действует специальный порядок постановления Правительства РФ № 2464. Нужна уведомительная регистрация в реестре Минтруда; аккредитация как поставщика услуг обучения не требуется.
В общем порядке пп. 96–98 Правил требуют оборудованные учебные места, программы и материалы, комиссию по проверке знания и не менее двух обучающих лиц в штате либо по гражданско-правовым договорам. Нужно не менее одного учебного места на 100 работников, которым требуется обучение; подходят оснащённые рабочие места. По пп. 99, 105–108 электронное уведомление подают с электронной подписью; обучение начинают после регистрации и внесения информации о работодателе в его личный кабинет в системе Минтруда.
Для микропредприятий п. 100 допускает обучение требованиям охраны труда, первой помощи и применению средств индивидуальной защиты только в ходе инструктажа на рабочем месте. Для работ повышенной опасности сохраняется общий порядок. При этом учитывают установленное Правилами минимальное число работников, которых нужно обучить у внешнего исполнителя. По п. 101 знания может проверять назначенное работодателем лицо без комиссии.
По п. 44 учиться требованиям охраны труда должны, в частности, руководитель организации, работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда, председатель, заместители и члены комиссии по проверке знания. Обучение для них проводит внешняя организация или ИП, оказывающие услуги обучения. Перечень неполный: категорию управляющего определяйте по функциям, а не названию должности.
Реестр работодателей не заменяет обязательное внешнее обучение или лицензию на отдельно реализуемую образовательную программу.
Какие штрафы предусмотрены за обучение без лицензии?
Для предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли предусмотрена ч. 2 ст. 14.1. Для деятельности, не связанной с извлечением прибыли, применяется ч. 1 ст. 19.20.
Кого привлекают
Юридическое лицо
40 000–50 000 рублей
170 000–250 000 рублей либо приостановление деятельности до 90 суток
Должностное лицо
4 000–5 000 рублей
30 000–50 000 рублей либо дисквалификация на 1–3 года
Часть 2 ст. 14.1 допускает конфискацию продукции, орудий производства и сырья. Суммы в таблице относятся к деятельности без лицензии, когда она обязательна. Часть 1 ст. 19.20 также предусматривает предупреждение.
Бесплатность отдельного курса ещё не означает, что применяется ст. 19.20. Для оплаченной консультации сначала устанавливают наличие лицензируемой образовательной деятельности, затем решают вопрос о санкции.
Что проверить и сделать до запуска обучения?
До запуска соберите сведения о фактических занятиях и определите исполнителя. Для сети предлагаю следующий порядок сбора и сверки — это рекомендации автора, а не требования закона:
Владелец назначает ответственного за сбор. Тот запрашивает у каждого управляющего по одной форме фактический план занятий, используемые материалы, описание результата и способа его проверки, договор при наличии. В той же форме управляющий указывает, кто проводит занятия и какие функции выполняет, включая инструктаж и обучение охране труда. Ответственный отмечает местные дополнения и отличия; при сомнениях передаёт общий комплект вместе с ними на правовую проверку до запуска: реализуется ли образовательная программа из перечня № 1490.
Если требуется лицензируемая программа, проверьте лицензию исполнителя либо оформите собственную образовательную деятельность. Компании нужны лицензия и специализированное структурное образовательное подразделение по ч. 6 ст. 31 Закона № 273-ФЗ.
Для охраны труда отдельно определите работников, которым обязательно внешнее обучение, по п. 44 Правил № 2464. Для остальных проверьте допустимость обучения у работодателя, условия его организации и регистрацию в реестре Минтруда.
После проверки ответственный рассылает согласованные материалы с датой или номером версии. Каждый управляющий подтверждает получение и использование этой версии, сообщает о местных дополнениях. Чтобы сверить занятия удалённо, ответственный созванивается с управляющим и обучающим работником каждой точки: они открывают используемые материалы и показывают, что разбирали на последнем занятии и как проверяли результат. Если фактические занятия отличаются, ответственный выясняет, нужна ли повторная правовая проверка; новые дополнения управляющие передают ему до запуска.