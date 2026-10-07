Почему штрафы за обучение без лицензии возможны даже за бесплатный курс

Нужна ли лицензия для обучения сотрудников на рабочем месте?

По п. 17 ст. 2 и ч. 1 ст. 91 Закона № 273-ФЗ лицензируется реализация образовательных программ из перечня к постановлению Правительства РФ № 1490.

Условный пример: в нескольких кафе вводят новичков по общему графику. Управляющие выдают материалы о приёме заказов и закрытии кассы, показывают действия, проводят тест по внутренним правилам. Наличие графика, материалов и теста не делает такой ввод образовательной программой автоматически.

По п. 9 ст. 2 программа описывает содержание и объём образования, результат и условия обучения. Эти характеристики представлены в учебном плане, графике и других материалах.

В примере кафе результат — выполнение внутренних правил. При профессиональной подготовке по ст. 73 Закона № 273-ФЗ результат — квалификация по профессии рабочего или должности служащего. Поэтому оценивать нужно содержание и результат занятий, вид программы из перечня № 1490, а не только график и тест.

Различие — вывод из определения образовательной деятельности, а не отдельное освобождение работодателя. При сомнениях нужна правовая проверка до запуска: пример не гарантирует, что лицензия не нужна. Отсутствие оформленной программы не освобождает компанию, которая фактически её реализует.