Нет документов — есть налог: опасная логика Верховного Суда

После дела «МиСТ» с большим вниманием можно наблюдать, что происходит на кухни камеральных налоговых проверок. Право приложить документы к пояснениям фактически превращается в необходимость и обязанность. Если документы не представлены и сомнения инспекции не устранены, компания рискует получить доначисления и штраф.

После дела «МиСТ» с большим вниманием можно наблюдать, что происходит на кухни камеральных налоговых проверок.

Право приложить документы к пояснениям фактически превращается в необходимость и обязанность. Если документы не представлены и сомнения инспекции не устранены, компания рискует получить доначисления и штраф. Это размывает ограничения камеральной проверки, установленные статьёй 88 НК РФ.

Такую ситуацию показало дело «МиСТ» (Дело N А47-7677/2024). При проверке 6-НДФЛ ООО «МиСТ» за 2022 год инспекция обнаружила выплаты сотрудникам, не отражённых в отчётности. Общество объяснило: это компенсация командировочных расходов, возмещение затрат на хозяйственные нужды и другие необлагаемые выплаты.

Компания отказалась представить документы, сославшись на пределы проверки. Инспекция сочла характер выплат неподтверждённым, доначислила НДФЛ и назначила штраф по статье с учётом смягчающих обстоятельств.

Формально штраф назначен за невыполнение обязанностей налогового агента. Однако отсутствие документов стало ключевым звеном: необлагаемый характер выплат не подтверждён — возникает налог, а вслед за ним ответственность.

Чтобы оценить эту логику, нужно обратиться к закону. Статья 88 НК РФ разделяет понятия пояснения и документы. Пункт 3 позволяет потребовать объяснение ошибок и расхождений либо исправление отчётности. Пункт 4 закрепляет право дополнительно представить подтверждающие документы. Пункт 7 ограничивает их истребование случаями, предусмотренными законом.

Обязанность объяснить расхождение не означает обязанность представить любые документы по желанию инспекции.

Арбитражный суд Уральского округа поддержал общество (Постановление от 21.04.2025 № Ф09-473/25 ). Он указал, что общее полномочие запрашивать документы по статье 93 НК РФ действует при камеральной проверке с учётом ограничений статьи 88.

Но Верховный Суд отменил постановление округа. В определении от 19 сентября 2025 года № 309-ЭС25-6656 он связал риск доначислений и ответственности с непредставлением необходимых документов и неустранением сомнений в достоверности отчётности. Позиция вошла в пункт 24 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2026)".

Право сохранилось в законе, но отказ воспользоваться им грозит налогом и штрафом. Такая добровольность становится условной.

После появления Определения ВС определении от 19 сентября 2025 года № 309-ЭС25-6656 Инспекция получает аргумент для других проверок: документы нужны, чтобы устранить сомнения, а последствия их отсутствия несёт проверяемый. Это создаёт риск расширения запросов с целью получения документов через получение пояснений.

Этот риск особенно чувствителен при привлечении к ответственности. Расхождение выплат и отчётности требует проверки. Но для доначисления необходимо установить характер денег: зарплата, компенсация расходов или подотчётная сумма.

Компания должна подтверждать обстоятельства, на которые ссылается. Вместе с тем отсутствие документов не может автоматически заменять доказательства нарушения. Кто-то воскликнет, но согласно пункту 6 статьи 108 НК РФ факт правонарушения и виновность доказывает налоговый орган, лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Эта норма уже давно не работает.

Проблема выходит за пределы спора: если запрос пояснений становится способом получения документов без специального основания, установленная законом граница камеральной проверки стирается. В итоге, получается неутешительная картина, налоговый орган прислал уведомление о даче пояснений со ссылкой на п. 3 статьи 88 НК РФ, а вы обязаны предоставить документы.

Дмитрий Итальянкин