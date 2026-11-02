Выездные проверки пора отменить. Камеральный контроль уже вырос из декларации

С 1 января 2026 года камеральная проверка стала еще ближе к выездной.

С 1 января 2026 года камеральная проверка стала ещё ближе к выездной.

НК РФ предусматривает два самостоятельных вида налоговых проверок — выездную и камеральную. Полномочия налогового органа при их проведении разграничены.

В упрощённом виде камеральная проверка — это проверка декларации (расчёта), представленных сведений и других имеющихся у налогового органа документов. Возможности истребования дополнительных документов у налогоплательщика ограничены. При выездной проверке полномочия инспекции шире: она может истребовать документы, назначать экспертизу, проводить осмотр и выемку.

Однако документы — только одна часть налогового контроля. К 2026 году инспекция уже могла получать их при камеральной проверке и вне её, а с 1 января 2026 года осмотр и выемка включены в перечень дополнительных мероприятий налогового контроля при рассмотрении материалов проверки. И вот почему.

Порядок проведения камеральной налоговой проверки регулируется статьёй 88 НК РФ. В пункте 2 этой статьи указано, что специального решения для её проведения не требуется.

Пунктом 3 статьи 88 НК РФ предусмотрено, что если камеральной проверкой выявлены ошибки в декларации (расчёте), противоречия в документах либо несоответствие представленных сведений документам и информации налогового органа, налогоплательщику направляется требование в течение пяти дней представить пояснения или внести исправления. Исключение — проверка на основе заявления по пункту 2 статьи 221.1 НК РФ.

Ограничения на истребование дополнительных документов установлены пунктом 7 статьи 88 НК РФ, который сформулирован следующим образом: «при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено настоящим Кодексом».

Норма прямо ограничивает полномочия налогового органа. Исключения предусмотрены, в частности, пунктами 6 (налоговые льготы), 8 (НДС к возмещению), 8.1 (определённые противоречия и несоответствия по НДС) и 8.3 (уточнённая декларация, поданная спустя два года, с уменьшением налога или увеличением убытка) статьи 88 НК РФ.

В этой связи заслуживает внимания постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.03.2026 № Ф09-6128/25 по делу № А76-43777/2024. По мнению суда, на основании пункта 3 статьи 88 НК РФ налоговый орган во всех случаях сомнений в правильности уплаты налогов и тем более при обнаружении признаков налогового правонарушения обязан воспользоваться предоставленным ему правомочием истребовать у плательщика необходимую информацию (документы). При таком судебном толковании, когда налоговый орган может истребовать не только пояснения, но и документы (информацию), ограничение пункта 7 статьи 88 НК РФ формально сохраняется, но фактически утрачивает ограничивающее значение в рамках камеральной проверки.

Другой механизм предусмотрен пунктами 1 и 2 статьи 93.1 НК РФ. Пункт 1 позволяет в ходе проверки получать документы у контрагентов и иных лиц, располагающих сведениями о деятельности налогоплательщика.

Пункт 2 статьи 93.1 НК РФ позволяет истребовать вне рамок проверки документы и информацию о конкретной сделке при обоснованной необходимости. Запрос направляется участникам сделки или иным лицам, располагающим сведениями о ней. В поручении об истребовании документов или информации должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать конкретную сделку.

Следовательно, при камеральной налоговой проверке с учётом получения документов (информации), предусмотренного статьёй 93.1 НК РФ, налоговый орган может располагать любыми документами (информацией) о налогоплательщике.

При выездной налоговой проверке ограничения по истребованию документов (информации) отсутствуют. Таким образом, документы (информация), которые истребуются при выездной налоговой проверки, могут быть в полном объёме получены при камеральной проверки.

С 1 января 2026 года Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ осмотр территорий, помещений, документов и предметов, а также выемка документов и предметов включены в дополнительные мероприятия налогового контроля при рассмотрении материалов проверки. Таким образом, как при проведении выездной налоговой проверки, так и при проведении камеральной налоговой проверки полномочия налогового органа в части совершения налоговым органом процессуальных действий стали совпадать.

Если необходимые инструменты уже применяются при камеральной проверке и рассмотрении её материалов, возникает вопрос: зачем сохранять выездную проверку как самостоятельный вид контроля?

Дмитрий Итальянкин