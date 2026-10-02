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Олег Линьков
ВЭД
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Как посчитать маржу импортной партии, если расходы появляются после назначения цены

Как посчитать маржу импортной партии, если расходы появляются после назначения цены

Коммерческий отдел назначил цену партии после счета иностранного поставщика. Затем пришли счета за перевозку, декларация, доставка до склада и плата за задержку. В отчете все суммы могут оказаться в разных местах: таможенная стоимость — в декларации, себестоимость запасов — в бухгалтерском учете, курсовая разница — в финансовом результате.

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Поэтому вопрос «сколько заработали на партии?» требует четырёх отдельных чисел, а не одной строки «полная себестоимость».

Как посчитать маржу импортной партии, если расходы появляются после назначения цены

Условная партия: один набор исходных данных

Импортёр покупает 1000 единиц товара за $100 000. Аванс 30% перечислен по условному курсу 90 ₽/$, оставшиеся 70% учтены при принятии товара по 95 ₽/$. На дату таможенной декларации условный курс — 92 ₽/$. Фрахт до границы — 450 тыс. ₽, страхование — 50 тыс. ₽, доставка до склада — 150 тыс. ₽. Для модели приняты условные, а не действующие тарифы: пошлина 10% и таможенный сбор 30 тыс. ₽. Плата за задержку — 40 тыс. ₽. Цена реализации всей партии без НДС — 13 млн ₽.

Шаг модели

Расчёт

Сумма

Рублёвая стоимость товара для учётного примера

$30 000 × 90 + $70 000 × 95

9 350 000 ₽

Таможенная стоимость при допущении, что фрахт и страхование ещё не включены в цену сделки

$100 000 × 92 + 450 000 + 50 000

9 700 000 ₽

Условная пошлина

10% × 9 700 000

970 000 ₽

Условная стоимость партии в модели запасов

9 350 000 + 450 000 + 50 000 + 970 000 + 30 000 + 150 000

11 000 000 ₽

Разница между продажей без НДС и моделью стоимости партии

13 000 000 − 11 000 000

2 000 000 ₽

Это упрощённая управленческая иллюстрация, а не готовые бухгалтерские проводки. Порядок признания затрат зависит от фактов сделки и учётной политики. ФСБУ 5/2019 различает затраты на приобретение и приведение запасов в нужное местоположение и затраты, не входящие в их стоимость. Торговым организациям стандарт даёт отдельные варианты учёта доставки. Правила таможенной стоимости — самостоятельный расчёт, а не копия счёта 41.

НДС: расход, денежный отток или вычет?

В исходном отчёте Gemini для этой же модели был применён НДС 20%. Для общего случая в 2026 году это устаревшая ставка: ФНС указывает 22% с 1 января 2026 года. В нашей модели база ввозного НДС без акциза — 9,7 млн + 970 тыс. = 10,67 млн ₽; 22% составляют 2 347 400 ₽.

Платёж при ввозе уменьшит свободные деньги. Но включать все 2,35 млн ₽ в стоимость партии нельзя по умолчанию. ФНС описывает условия вычета: налоговый статус импортёра, использование товара в облагаемых операциях, принятие к учёту и документы об уплате. Для УСН со специальными ставками правила иные; в 2026 году также изменился порог освобождения. В конкретной компании решение сверяют с бухгалтером по её режиму и товару.

Второй расчёт — после опоздания и оплаты поставщику

Если 40 тыс. ₽ за задержку отнести в управленческом анализе к этой партии, результат до прочих расходов уменьшится с 2 млн до 1,96 млн ₽. Если оставшиеся $70 000 оплачены по условному курсу 98 ₽/$, разница против оценки обязательства по 95 ₽/$ составит ещё 210 тыс. ₽. Тогда условный результат партии до прочих расходов — 1,75 млн ₽. Курсовая разница при этом не становится автоматически новой стоимостью запасов: в учёте она отражается отдельно по применимым правилам.

13,00 млн ₽ выручка без НДС

−11,00 млн ₽ модель стоимости партии

────────────

2,00 млн ₽ первоначальная разница

− 0,04 млн ₽ задержка, отнесённая на партию для анализа

− 0,21 млн ₽ условная курсовая разница при оплате

────────────

1,75 млн ₽ управленческий результат до иных расходов и налогов

Эта «лесенка» пригодна как рисунок для статьи. В живой компании к ней добавляют комиссии агента по платежу, проценты за финансирование, возвраты, потери и стоимость хранения — только те суммы, которые действительно относятся к партии. Отдельно сохраняют дату, когда каждая сумма стала известна. Тогда решение о новой цене можно пересматривать при изменении оценки, не дожидаясь закрытия месяца.

Граница модели. Здесь не рассчитаны налог на прибыль, распределение расходов между проданной частью и остатком, особенности происхождения товара и ставка для конкретного кода. Модель нельзя применять как бухгалтерскую инструкцию без проверки договора, документов и учётной политики.

Информации об авторе

Олег Линьков

Олег Линьков

Директор в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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