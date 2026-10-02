Как посчитать маржу импортной партии, если расходы появляются после назначения цены

Поэтому вопрос «сколько заработали на партии?» требует четырёх отдельных чисел, а не одной строки «полная себестоимость».
Условная партия: один набор исходных данных
Импортёр покупает 1000 единиц товара за $100 000. Аванс 30% перечислен по условному курсу 90 ₽/$, оставшиеся 70% учтены при принятии товара по 95 ₽/$. На дату таможенной декларации условный курс — 92 ₽/$. Фрахт до границы — 450 тыс. ₽, страхование — 50 тыс. ₽, доставка до склада — 150 тыс. ₽. Для модели приняты условные, а не действующие тарифы: пошлина 10% и таможенный сбор 30 тыс. ₽. Плата за задержку — 40 тыс. ₽. Цена реализации всей партии без НДС — 13 млн ₽.
Шаг модели
Расчёт
Сумма
Рублёвая стоимость товара для учётного примера
$30 000 × 90 + $70 000 × 95
9 350 000 ₽
Таможенная стоимость при допущении, что фрахт и страхование ещё не включены в цену сделки
$100 000 × 92 + 450 000 + 50 000
9 700 000 ₽
Условная пошлина
10% × 9 700 000
970 000 ₽
Условная стоимость партии в модели запасов
9 350 000 + 450 000 + 50 000 + 970 000 + 30 000 + 150 000
11 000 000 ₽
Разница между продажей без НДС и моделью стоимости партии
13 000 000 − 11 000 000
2 000 000 ₽
Это упрощённая управленческая иллюстрация, а не готовые бухгалтерские проводки. Порядок признания затрат зависит от фактов сделки и учётной политики. ФСБУ 5/2019 различает затраты на приобретение и приведение запасов в нужное местоположение и затраты, не входящие в их стоимость. Торговым организациям стандарт даёт отдельные варианты учёта доставки. Правила таможенной стоимости — самостоятельный расчёт, а не копия счёта 41.
НДС: расход, денежный отток или вычет?
В исходном отчёте Gemini для этой же модели был применён НДС 20%. Для общего случая в 2026 году это устаревшая ставка: ФНС указывает 22% с 1 января 2026 года. В нашей модели база ввозного НДС без акциза — 9,7 млн + 970 тыс. = 10,67 млн ₽; 22% составляют 2 347 400 ₽.
Платёж при ввозе уменьшит свободные деньги. Но включать все 2,35 млн ₽ в стоимость партии нельзя по умолчанию. ФНС описывает условия вычета: налоговый статус импортёра, использование товара в облагаемых операциях, принятие к учёту и документы об уплате. Для УСН со специальными ставками правила иные; в 2026 году также изменился порог освобождения. В конкретной компании решение сверяют с бухгалтером по её режиму и товару.
Второй расчёт — после опоздания и оплаты поставщику
Если 40 тыс. ₽ за задержку отнести в управленческом анализе к этой партии, результат до прочих расходов уменьшится с 2 млн до 1,96 млн ₽. Если оставшиеся $70 000 оплачены по условному курсу 98 ₽/$, разница против оценки обязательства по 95 ₽/$ составит ещё 210 тыс. ₽. Тогда условный результат партии до прочих расходов — 1,75 млн ₽. Курсовая разница при этом не становится автоматически новой стоимостью запасов: в учёте она отражается отдельно по применимым правилам.
13,00 млн ₽ выручка без НДС
−11,00 млн ₽ модель стоимости партии
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2,00 млн ₽ первоначальная разница
− 0,04 млн ₽ задержка, отнесённая на партию для анализа
− 0,21 млн ₽ условная курсовая разница при оплате
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1,75 млн ₽ управленческий результат до иных расходов и налогов
Эта «лесенка» пригодна как рисунок для статьи. В живой компании к ней добавляют комиссии агента по платежу, проценты за финансирование, возвраты, потери и стоимость хранения — только те суммы, которые действительно относятся к партии. Отдельно сохраняют дату, когда каждая сумма стала известна. Тогда решение о новой цене можно пересматривать при изменении оценки, не дожидаясь закрытия месяца.
Граница модели. Здесь не рассчитаны налог на прибыль, распределение расходов между проданной частью и остатком, особенности происхождения товара и ставка для конкретного кода. Модель нельзя применять как бухгалтерскую инструкцию без проверки договора, документов и учётной политики.