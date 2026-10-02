Как посчитать маржу импортной партии, если расходы появляются после назначения цены

Второй расчёт — после опоздания и оплаты поставщику

Если 40 тыс. ₽ за задержку отнести в управленческом анализе к этой партии, результат до прочих расходов уменьшится с 2 млн до 1,96 млн ₽. Если оставшиеся $70 000 оплачены по условному курсу 98 ₽/$, разница против оценки обязательства по 95 ₽/$ составит ещё 210 тыс. ₽. Тогда условный результат партии до прочих расходов — 1,75 млн ₽. Курсовая разница при этом не становится автоматически новой стоимостью запасов: в учёте она отражается отдельно по применимым правилам.

13,00 млн ₽ выручка без НДС −11,00 млн ₽ модель стоимости партии ──────────── 2,00 млн ₽ первоначальная разница − 0,04 млн ₽ задержка, отнесённая на партию для анализа − 0,21 млн ₽ условная курсовая разница при оплате ──────────── 1,75 млн ₽ управленческий результат до иных расходов и налогов

Эта «лесенка» пригодна как рисунок для статьи. В живой компании к ней добавляют комиссии агента по платежу, проценты за финансирование, возвраты, потери и стоимость хранения — только те суммы, которые действительно относятся к партии. Отдельно сохраняют дату, когда каждая сумма стала известна. Тогда решение о новой цене можно пересматривать при изменении оценки, не дожидаясь закрытия месяца.

Граница модели. Здесь не рассчитаны налог на прибыль, распределение расходов между проданной частью и остатком, особенности происхождения товара и ставка для конкретного кода. Модель нельзя применять как бухгалтерскую инструкцию без проверки договора, документов и учётной политики.