Что делать если компанию хотят включить в РНП по 44-ФЗ

Спор с государственным заказчиком может поставить под угрозу будущие контракты. Если сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) попадут в реестр недобросовестных поставщиков, доступ ко многим закупкам будет закрыт на два года. Однако обращение заказчика в ФАС ещё не означает, что компанию обязательно внесут в реестр. У поставщика есть возможность объяснить свою позицию и представить доказательства.

Разберём, когда возникает такой риск, как подготовиться к рассмотрению дела и что можно сделать, если решение о включении в реестр уже принято. Статья посвящена закупкам по 44-ФЗ - закону, который регулирует закупки для государственных и муниципальных нужд.

Что такое РНП и чем он грозит бизнесу

РНП - реестр недобросовестных поставщиков. Его ведёт Федеральная антимонопольная служба, или ФАС. Сведения из РНП доступны бесплатно в Единой информационной системе в сфере закупок - ЕИС.

Заказчик может установить требование, чтобы участник закупки и определённые связанные с ним лица отсутствовали в РНП. Если такое требование есть, запись в реестре становится препятствием для участия. Поэтому включение в РНП может лишить компанию значительной части государственных заказов, хотя само по себе не означает безусловный запрет на любые закупки.

Есть и репутационный риск: сведения в реестре могут учитывать другие заказчики и коммерческие партнёры. Для закупок вне 44-ФЗ последствия зависят от применимых правил и условий конкретной закупки.

Кого могут указать в реестре

В РНП могут попасть сведения о компании, индивидуальном предпринимателе или физическом лице - участнике закупки. Вместе с компанией в реестре могут оказаться сведения о её руководителе, управляющем или управляющей организации, членах правления либо другого коллегиального исполнительного органа.

Также закон предусматривает включение сведений об участниках или акционерах, которые самостоятельно либо вместе с аффилированными лицами владеют более чем 25% акций или долей компании. Аффилированными называют лиц, связанных между собой по критериям антимонопольного законодательства. Для унитарных юридических лиц в законе отдельно предусмотрены сведения об учредителях.

Таким образом, последствия могут затронуть не только саму компанию. Состав лиц, сведения о которых включают в РНП и проверяют при новой закупке, необходимо определять по закону и условиям закупки.

Когда возникает риск включения в РНП

Основные ситуации следующие:

· Участника закупки признали уклонившимся от заключения контракта. Например, победитель не подписал контракт в установленный срок.

· Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта из-за существенного нарушения его условий поставщиком. Это означает, что заказчик прекратил контракт без соглашения с поставщиком по предусмотренной законом процедуре.

· Суд расторг контракт из-за существенного нарушения его условий поставщиком.

· Поставщик сам в одностороннем порядке отказался от контракта, но законных оснований для такого отказа не было.

Не всякая задержка или ошибка автоматически приводит к включению в РНП. ФАС проверяет обстоятельства дела, основания обращения и представленные сторонами документы. Поставщик вправе показать, что пытался заключить или исполнить контракт и какие причины помешали ему выполнить обязательства.

Как проходит рассмотрение в ФАС

Заказчик или другое уполномоченное лицо направляет в ФАС обращение о включении сведений в РНП. ФАС проверяет факты и принимает решение: включить сведения в реестр или отказать во включении. Закон отводит на такую проверку пять рабочих дней с даты поступления обращения.

В ходе рассмотрения проводится заседание комиссии. Поставщик вправе участвовать, давать объяснения и представлять документы. Если ФАС принимает решение о включении, сведения размещают в реестре не позднее трёх рабочих дней с даты решения.

Времени на подготовку мало. Начинать собирать документы лучше при первых признаках спора с заказчиком, а не после получения уведомления о заседании.

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