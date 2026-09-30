Что делать если компанию хотят включить в РНП по 44-ФЗ
Спор с государственным заказчиком может поставить под угрозу будущие контракты. Если сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) попадут в реестр недобросовестных поставщиков, доступ ко многим закупкам будет закрыт на два года. Однако обращение заказчика в ФАС ещё не означает, что компанию обязательно внесут в реестр. У поставщика есть возможность объяснить свою позицию и представить доказательства.
Разберём, когда возникает такой риск, как подготовиться к рассмотрению дела и что можно сделать, если решение о включении в реестр уже принято. Статья посвящена закупкам по 44-ФЗ - закону, который регулирует закупки для государственных и муниципальных нужд.
Что такое РНП и чем он грозит бизнесу
РНП - реестр недобросовестных поставщиков. Его ведёт Федеральная антимонопольная служба, или ФАС. Сведения из РНП доступны бесплатно в Единой информационной системе в сфере закупок - ЕИС.
Заказчик может установить требование, чтобы участник закупки и определённые связанные с ним лица отсутствовали в РНП. Если такое требование есть, запись в реестре становится препятствием для участия. Поэтому включение в РНП может лишить компанию значительной части государственных заказов, хотя само по себе не означает безусловный запрет на любые закупки.
Есть и репутационный риск: сведения в реестре могут учитывать другие заказчики и коммерческие партнёры. Для закупок вне 44-ФЗ последствия зависят от применимых правил и условий конкретной закупки.
Кого могут указать в реестре
В РНП могут попасть сведения о компании, индивидуальном предпринимателе или физическом лице - участнике закупки. Вместе с компанией в реестре могут оказаться сведения о её руководителе, управляющем или управляющей организации, членах правления либо другого коллегиального исполнительного органа.
Также закон предусматривает включение сведений об участниках или акционерах, которые самостоятельно либо вместе с аффилированными лицами владеют более чем 25% акций или долей компании. Аффилированными называют лиц, связанных между собой по критериям антимонопольного законодательства. Для унитарных юридических лиц в законе отдельно предусмотрены сведения об учредителях.
Таким образом, последствия могут затронуть не только саму компанию. Состав лиц, сведения о которых включают в РНП и проверяют при новой закупке, необходимо определять по закону и условиям закупки.
Когда возникает риск включения в РНП
Основные ситуации следующие:
· Участника закупки признали уклонившимся от заключения контракта. Например, победитель не подписал контракт в установленный срок.
· Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта из-за существенного нарушения его условий поставщиком. Это означает, что заказчик прекратил контракт без соглашения с поставщиком по предусмотренной законом процедуре.
· Суд расторг контракт из-за существенного нарушения его условий поставщиком.
· Поставщик сам в одностороннем порядке отказался от контракта, но законных оснований для такого отказа не было.
Не всякая задержка или ошибка автоматически приводит к включению в РНП. ФАС проверяет обстоятельства дела, основания обращения и представленные сторонами документы. Поставщик вправе показать, что пытался заключить или исполнить контракт и какие причины помешали ему выполнить обязательства.
Как проходит рассмотрение в ФАС
Заказчик или другое уполномоченное лицо направляет в ФАС обращение о включении сведений в РНП. ФАС проверяет факты и принимает решение: включить сведения в реестр или отказать во включении. Закон отводит на такую проверку пять рабочих дней с даты поступления обращения.
В ходе рассмотрения проводится заседание комиссии. Поставщик вправе участвовать, давать объяснения и представлять документы. Если ФАС принимает решение о включении, сведения размещают в реестре не позднее трёх рабочих дней с даты решения.
Времени на подготовку мало. Начинать собирать документы лучше при первых признаках спора с заказчиком, а не после получения уведомления о заседании.
Что делать чтобы защитить компанию
1 Составьте хронологию событий
Запишите по датам, что происходило: когда получили проект контракта, пытались его подписать, начали исполнение, столкнулись с препятствием, сообщили об этом заказчику и получили ответ. Рядом с каждым событием укажите подтверждающий документ. Такая последовательность поможет комиссии понять ситуацию.
2 Соберите доказательства своих действий
Одной фразы «мы действовали добросовестно» недостаточно. Нужно показать, что именно компания делала для выполнения обязательств. В зависимости от ситуации пригодятся:
· переписка с заказчиком, уведомления о препятствиях и просьбы предоставить необходимые документы или доступ к объекту;
· накладные, акты, платёжные документы и другие подтверждения поставки, выполнения работ или подготовки к исполнению;
· обращения в техническую поддержку электронной площадки и сведения об ошибках при подписании контракта;
· документы о действиях заказчика, которые мешали исполнению, либо об обстоятельствах непреодолимой силы.
Например, подрядчик не смог начать работы, потому что заказчик не предоставил доступ к объекту. Для защиты важны письма с просьбой обеспечить доступ, подтверждения их отправки и документы о готовности приступить к работам, другие доказательства, что компания приняла меры для исполнения контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы - это чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Обычные трудности бизнеса не становятся такими обстоятельствами автоматически. Нужно подтвердить и само событие, и то, как оно повлияло на возможность выполнить конкретный контракт.
3 Подготовьте письменные объяснения
Изложите, с какими доводами заказчика вы не согласны и почему. Для каждого аргумента укажите документ, который его подтверждает. В зависимости от причины обращения это могут быть отсутствие намерения уклониться от подписания контракта, меры по его исполнению, отсутствие существенного нарушения или нарушения процедуры со стороны заказчика.
Представьте объяснения и приложения до заседания. Если ФАС запросила дополнительные сведения к определённому сроку, отправьте их вовремя. Сохраните подтверждение передачи документов.
4 Участвуйте в заседании
На заседании объясните ключевые обстоятельства, ответьте на вопросы комиссии и обратите внимание на доказательства. Можно участвовать через представителя с надлежащими полномочиями. Цель - дать комиссии возможность оценить вашу позицию вместе с доводами заказчика.
Что делать если компанию уже включили в РНП
По общему правилу сведения находятся в реестре два года, после чего исключаются автоматически. Срок связан с датой, когда сведения должны были быть размещены по установленным правилам, поэтому рассчитывать его только по фактическому появлению записи может быть неверно.
Дождаться окончания срока - не единственный вариант. При наличии оснований сведения можно исключить раньше.
Оспорить решение ФАС
Если включение в РНП необоснованно, компания может обратиться в арбитражный суд и просить признать решение ФАС недействительным. Для такого заявления по общему правилу предусмотрено три месяца со дня, когда стало известно о нарушении прав. Пропуск срока может осложнить защиту, поэтому оценивать основания для обращения нужно без промедления.
Оспорить односторонний отказ заказчика
Если причиной включения стал отказ заказчика от контракта, можно оценить основания для отдельного иска о признании этого отказа незаконным или недействительным. Вступившее в силу решение суда в пользу поставщика по этому вопросу является основанием для досрочного исключения сведений из РНП.
Выбор способа защиты зависит от обстоятельств. Обжалование решения ФАС и спор о необоснованном отказе от контракта имеют разные предметы и процессуальные особенности. Само обращение в суд ещё не означает исключения из реестра.
Добиться исключения сведений о связанных лицах
Для руководителей и других связанных с компанией лиц предусмотрено отдельное основание: можно представить в ФАС доказательства того, что они не могли влиять на деятельность поставщика на юридически значимую дату - день признания участника уклонившимся от заключения контракта или день расторжения контракта.
Такое обращение ФАС рассматривает не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днём его поступления. Если основания подтверждены, исключаются сведения о соответствующих лицах. Запись о самой компании при этом остается в реестре.
Главное действовать до того как спор обострится
Защита от включения в РНП начинается с повседневной работы с документами. Возникло препятствие - зафиксируйте его и сообщите заказчику. Предприняли меры для выполнения контракта - сохраните подтверждение. Получили уведомление ФАС - подготовьте объяснения и участвуйте в рассмотрении.
Комиссии и суду нужна понятная история, подтверждённая документами: какие обязательства взяла компания, что сделала для их исполнения и почему возник спор. Чем раньше вы соберёте эту историю, тем лучше сможете обосновать свою позицию. Если решение о включении уже принято, важно своевременно выбрать способ защиты и не пропустить срок обращения в суд.
Адвокат Карен Гукасян