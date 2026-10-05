РНП по 223-ФЗ и защита поставщика при споре с заказчиком

Ранее мы разобрали РНП по 44-ФЗ. Здесь рассмотрим реестр по 223-ФЗ — закону о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Ранее мы разобрали РНП по 44-ФЗ (https://www.klerk.ru/user/2726193/711484/). Здесь рассмотрим реестр по 223-ФЗ - закону о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Это самостоятельный реестр недобросовестных поставщиков. Его тоже ведёт ФАС России, а сведения размещаются в Единой информационной системе в сфере закупок. Однако основания включения, состав сведений, порядок исключения и последствия отличаются от правил по 44-ФЗ.

Запись в реестре может на два года закрыть доступ ко многим закупкам. Но обращение заказчика в ФАС ещё не означает включения в РНП: поставщик вправе представить объяснения и доказательства.

Чем РНП грозит бизнесу

Заказчик вправе установить требование об отсутствии участника закупки в РНП. Если такое требование есть, запись становится препятствием для участия. Поэтому компания может лишиться значительной части заказов, хотя включение в реестр само по себе не означает запрета на любые закупки.

В РНП по 223-ФЗ включают сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и физических лицах - участниках закупок и поставщиках, исполнителях, подрядчиках. Далее для краткости будем называть их поставщиками.

В отличие от РНП по 44-ФЗ этот реестр не предусматривает включения сведений о руководителях, членах правления, участниках или акционерах компании, владеющих самостоятельно либо вместе с аффилированными лицами более чем 25% акций или долей.

Когда поставщик рискует попасть в реестр

Для включения в РНП по 223-ФЗ предусмотрены следующие основания:

• Участник закупки уклонился от заключения договора. Например, победитель не подписал его вовремя или не предоставил требуемое обеспечение исполнения.

• Заказчик, в отношении которого иностранным недружественным государством введены санкции, в одностороннем порядке отказался от договора из-за существенного нарушения его условий поставщиком.

• Суд расторг договор из-за существенного нарушения его условий поставщиком.

Особенность второго основания: для включения в РНП недостаточно одностороннего отказа любого заказчика. Значение имеет наличие санкций в отношении самого заказчика.

При наличии предусмотренных оснований заказчик обязан направить документы и информацию в ФАС. Однако служба не должна автоматически вносить поставщика в РНП. Она оценивает обстоятельства дела, поведение поставщика при заключении и исполнении договора, а также соразмерность этой меры допущенному нарушению.

Как ФАС рассматривает документы

ФАС проверяет представленные сведения в течение 10 рабочих дней с даты поступления и решает, включить поставщика в реестр или отказать во включении.

В ходе рассмотрения проводится заседание комиссии. Поставщика уведомляют о нём; он вправе участвовать, давать объяснения и представлять документы, в том числе подтверждающие отсутствие недобросовестности.

Решение о включении изготавливают в течение трёх рабочих дней. Сведения размещают в РНП не позднее трёх рабочих дней с даты изготовления решения.

Времени на подготовку мало. Собирать документы лучше при первых признаках спора, а доказательства, которые позднее будет трудно получить, фиксировать ещё при заключении и исполнении договора.

Как подготовить защиту

1 Составьте хронологию событий

Запишите по датам, когда получили проект договора, пытались подписать его и получить обеспечение, готовились к исполнению, начали работу, столкнулись с препятствием, сообщили заказчику и получили ответ. Для каждого события укажите подтверждающий документ.

2 Соберите доказательства

Одного утверждения о добросовестности недостаточно. Нужно подтвердить, что компания делала для выполнения обязательств. В зависимости от ситуации пригодятся:

• переписка с заказчиком и третьими лицами, уведомления о препятствиях, просьбы предоставить документы или доступ к объекту;

• накладные, акты, платёжные документы, подтверждения поставки, выполнения работ или подготовки к исполнению;

• обращения в техническую поддержку электронной площадки и сведения об ошибках при подписании договора;

• документы о действиях заказчика, мешавших исполнению, или об обстоятельствах непреодолимой силы.

Например, подрядчик не смог приступить к работам, потому что заказчик не предоставил доступ к объекту. Для защиты нужны письма с просьбой обеспечить доступ, подтверждения их отправки и документы о готовности начать работы.

Если ссылаетесь на непреодолимую силу, подтвердите само событие, его чрезвычайный и непредотвратимый характер и влияние на исполнение конкретного договора. Обычные трудности бизнеса такими обстоятельствами автоматически не становятся.

3 Подготовьте письменные объяснения

Укажите, с какими доводами заказчика вы не согласны и почему. Каждый аргумент свяжите с доказательством. В зависимости от ситуации это могут быть отсутствие намерения уклониться от подписания договора, меры по его исполнению, отсутствие существенного нарушения или нарушения процедуры заказчиком.

Передайте объяснения с приложениями до заседания. Если ФАС запросила дополнительные сведения к определённому сроку, направьте их вовремя. Сохраните подтверждение передачи документов.

4 Участвуйте в заседании

Объясните ключевые обстоятельства, ответьте на вопросы комиссии и обратите внимание на доказательства. Можно участвовать через представителя с надлежащими полномочиями.

Как добиться исключения из РНП

По истечении двух лет сведения исключаются из реестра. При наличии оснований можно добиться исключения раньше. Способ защиты зависит от того, почему поставщик попал в РНП.

Оспорить решение ФАС

Если включение необоснованно, поставщик может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании решения ФАС недействительным. По общему правилу срок - три месяца со дня, когда стало известно о нарушении прав.

Оспорить односторонний отказ заказчика

Если основанием включения стал отказ заказчика от договора, оцените возможность отдельного иска о признании этого отказа незаконным или недействительным. Вступившее в силу решение суда в пользу поставщика по этому вопросу поможет досрочно исключить сведения из РНП.

Оспорить решение суда о расторжении договора

Если поставщика включили в РНП вследствие судебного расторжения договора, он может обжаловать решение в вышестоящих судах. Отмена этого решения является основанием для исключения сведений из реестра. Сроки обжалования установлены процессуальными нормами, поэтому действовать нужно оперативно.

Защита начинается до заседания ФАС

Возникло препятствие - зафиксируйте его и сообщите заказчику. Приняли меры для исполнения договора — сохраните подтверждение. Получили уведомление ФАС - подготовьте объяснения и участвуйте в рассмотрении.

Комиссии и суду нужна подтверждённая документами история: какие обязательства принял поставщик, что сделал для исполнения и почему возник спор. Если сведения уже включены в РНП, своевременно выберите способ защиты и не пропустите срок обращения в суд.

Адвокат Карен Гукасян