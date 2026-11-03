Администрация требует вернуть участок под ИЖС. Как покупателю защитить свое право

Покупатель приобрёл участок у продавца, чьё право собственности было зарегистрировано в ЕГРН. Позже суд отменил решение, на основании которого продавец получил право на землю. Может ли администрация на этом основании добиться прекращения права покупателя?

Конституционный Суд РФ в постановлении от 29.10.2026 № 63-П разъяснил, что одной отмены судебного решения о праве продавца недостаточно. Суду необходимо оценить обстоятельства приобретения участка и, если ответчик заявил об истечении срока исковой давности, проверить этот довод

Как возник спор

Гражданка приобрела участок из земель населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство в Ленинском городском округе Московской области. Участок образовался при разделе земли, право собственности на которую суд ранее признал за продавцом. Впоследствии судебные акты, на которых основывалось право продавца, отменили.

Администрация потребовала признать право собственности покупательницы отсутствующим, исключить из ЕГРН сведения о границах участка и снять его с кадастрового учёта. Суды удовлетворили эти требования. Покупательница обратилась в Конституционный Суд.

Что должен проверить суд

Требование о признании права собственности отсутствующим по своему результату может быть равнозначно истребованию участка. В таком споре суд должен учитывать критерии статьи 302 ГК РФ, которая регулирует истребование имущества у приобретателя.

Добросовестность покупателя. Суд выясняет, знал ли покупатель или мог ли он знать, что продавец не вправе отчуждать участок. Сведения ЕГРН о праве продавца имеют значение при оценке обстоятельств сделки.

Возмездность приобретения. Суд устанавливает, приобрёл ли гражданин участок за плату или получил его безвозмездно.

Воля публичного собственника. В применимых случаях суд выясняет, выбыл ли участок из владения публично-правового образования по его воле. КС отдельно оговорил, что этот критерий не применяется, если на момент спорного возникновения права у одного из прежних владельцев принадлежность земли истцу или его полномочия по предоставлению участка из неразграниченных земель не были очевидны.

КС также разъяснил, какой публичный интерес защищает такой иск. Его удовлетворение должно непосредственно привести к переходу участка в собственность соответствующего публично-правового образования либо к включению участка в состав неразграниченных земель, из которых это образование вправе предоставлять участки. Суд должен прямо указать это последствие в решении.

Судебные акты по делу покупательницы подлежат пересмотру, если для этого нет иных препятствий. Вопрос о праве на участок должен быть разрешён с учётом позиции КС.

Когда применяется исковая давность

Если собственник считает, что администрация обратилась в суд за пределами срока исковой давности, об истечении срока нужно заявить в суде. При таком заявлении суд проверяет, когда срок начал течь и истёк ли он. Если суд установит, что срок пропущен, это может стать основанием для отказа в иске.

В каких спорах пригодится эта позиция

Постановление касается исков публично-правовых образований и исков прокуроров в их интересах о прекращении зарегистрированного права гражданина. Речь идёт об участке, приобретённом по гражданско-правовому договору, расположенном на землях населённых пунктов и предназначенном для личных нужд. У участка должны быть видимые признаки освоения владельцем либо в кадастре должны содержаться конкретные сведения о его местоположении.

В таком споре пригодятся выписка из ЕГРН, полученная при покупке, договор, документы об оплате, иные документы, подтверждающие добросовестность покупателя. Они помогут показать, какие сведения о праве продавца были доступны покупателю и на каких условиях он приобрёл землю.

Адвокат Карен Гукасян https://telegram.me/pravo_gukasyan