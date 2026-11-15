874 тысячи компаний должны бюджету 2,9 трлн рублей. Что открытые данные ФНС говорят о рисках контрагентов

На 1 сентября 2026 года долг по налогам, пеням и штрафам числился за 874 тыс. организаций, всего 2,92 трлн руб. Это данные открытого реестра ФНС. У половины должников долг меньше 28,4 тыс. руб., а 71% общей суммы приходится на 4,6 тыс. компаний с долгом больше 100 млн. Отдельно мы посмотрели на компании, которые налоговая собирается исключить из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений: долги перед бюджетом есть у 60% из них. Ниже — цифры и выводы для проверки контрагентов.

Большинство должников должны немного

Сам факт налогового долга мало что говорит о контрагенте. Больше трети должников должны меньше 10 тыс. руб. Такой долг часто возникает из-за пеней или расхождений на едином налоговом счёте. Почти вся сумма долга сосредоточена у небольшой группы крупных должников. Долг организации Организаций Доля Сумма, млрд руб. Доля суммы до 10 тыс. руб. 305 718 35,0% 0,97 0,03% 10–100 тыс. руб. 290 007 33,2% 11,13 0,4% 100 тыс. – 1 млн руб. 179 576 20,5% 64,29 2,2% 1–10 млн руб. 76 352 8,7% 229,44 7,9% 10–100 млн руб. 17 762 2,0% 545,43 18,7% свыше 100 млн руб. 4 587 0,5% 2 068,17 70,8% Итого 874 002 100% 2 919,43 100% Источник: ФНС России, открытые данные «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам», состояние на 01.09.2026. Медианный долг 28,4 тыс. руб., средний 3,3 млн руб. Разница почти в 120 раз означает, что «средний должник» в этих данных мало что описывает. Ориентироваться стоит на размер долга относительно масштаба бизнеса контрагента.

Из чего состоит долг: НДС, пени и взносы

Больше трети всей суммы приходится на НДС, ещё 28,5% на пени. Пени в наборе ФНС идут отдельной строкой, и они есть у 84% должников. Чаще всего компании должны по страховым взносам: такой долг есть у больше чем половины должников. Вид платежа Организаций с долгом % должников Сумма, млрд руб. % суммы НДС (недоимка и штрафы) 341 824 39,1% 1 060,83 36,3% Пени (все налоги) 738 132 84,5% 832,04 28,5% Налог на прибыль 167 900 19,2% 463,37 15,9% Страховые взносы 469 035 53,7% 266,14 9,1% Акцизы 784 0,1% 80,94 2,8% НДФЛ 201 780 23,1% 72,03 2,5% Налог на имущество организаций 21 075 2,4% 39,21 1,3% УСН 93 578 10,7% 20,62 0,7% Источник тот же. В таблице показаны виды платежей с наибольшими суммами и самые частые. Остальные строки набора (НДПИ, земельный и транспортный налоги, госпошлина, неналоговые доходы и др.) дают вместе 2,9% суммы. Отдельный сигнал для проверки контрагента — долг по НДФЛ и взносам. Его выявили у 202 тыс. и 469 тыс. организаций. Такой долг обычно связан с выплатами работникам. Если он устойчивый, у компании проблемы с деньгами, а не разовая ошибка в платеже.

Где сосредоточены должники

На Москву приходится 22,7% должников и 36,1% суммы долга, на первые десять регионов вместе 53,7% должников. В первой десятке регионов медианный долг держится в пределах 22–35 тыс. руб. Регион (по коду налогового органа в ИНН) Организаций Сумма, млрд руб. Медиана, тыс. руб. С долгом от 1 млн Москва 198 657 1 053,00 28,1 25 324 Санкт-Петербург 54 951 186,08 33,0 6 227 Московская область 48 639 182,35 33,2 6 912 Свердловская область 31 716 92,01 24,9 2 704 Краснодарский край 27 293 74,28 34,9 3 496 Республика Татарстан 26 827 54,00 26,1 2 626 Новосибирская область 23 165 54,51 26,8 2 194 Челябинская область 20 288 32,68 30,2 2 106 Самарская область 19 175 61,54 22,4 1 568 Республика Башкортостан 18 429 51,52 28,0 1 813 Остальные регионы 404 862 1 077,46 — — Источник: ФНС России, открытые данные о задолженности на 01.09.2026. Регион определён по первым двум цифрам ИНН, то есть по коду налогового органа постановки на учёт. Для Москвы объединены коды 77 и 97.

Компании на выходе из реестра: у 60% есть долги

По данным ЕГРЮЛ, которые сервис обновлял в июле–ноябре 2026 года, около 162 тыс. юрлиц находятся в ликвидации или в процедуре предстоящего исключения из реестра. Мы сопоставили их с набором ФНС о задолженности. Статус в ЕГРЮЛ Компаний С налоговым долгом Доля Долг, млрд руб. Решение о предстоящем исключении: недостоверные сведения 70 645 42 619 60,3% 39,85 Ликвидация по решению участников 35 027 7 287 20,8% 7,72 Прекращение МСП по решению участников (ст. 21.3 закона № 129-ФЗ) 30 731 3 510 11,4% 0,04 Решение о предстоящем исключении недействующего юрлица 22 258 7 974 35,8% 2,46 Решение о предстоящем исключении (прочие основания) 3 003 1 565 52,1% 0,76 Источники: ЕГРЮЛ (статусы юрлиц), ФНС России, открытые данные о задолженности на 01.09.2026. Не показаны ликвидация по решению суда (682 компании) и редкие статусы (9 компаний). Контраст заметный. Компании, которые закрываются сами по упрощённой процедуре для МСП, почти не должны бюджету: 40 млн руб. на 30,7 тыс. организаций. Компании, которые налоговая исключает за недостоверные сведения, должны почти 40 млрд руб. У каждой седьмой из них (9,6 тыс.) долг больше 100 тыс. руб. Портрет компании с решением об исключении за недостоверность по нашим данным такой: медианный возраст 6 лет, 17,8% зарегистрированы за последние три года;

у 86% тех, по кому известна численность, 0–1 работник;

у 46,6% уставный капитал не больше 10 тыс. руб.;

41,8% зарегистрированы в Москве; дальше идут Санкт-Петербург (5,2%) и Московская область (4,4%). 98% таких решений в нашей базе отражены в реестре в апреле–августе 2026 года. На заявление кредиторам закон отводит три месяца с публикации решения. Поэтому значительная часть этих компаний выбывает из ЕГРЮЛ как раз осенью.

Что проверить у контрагента

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