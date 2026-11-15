874 тысячи компаний должны бюджету 2,9 трлн рублей. Что открытые данные ФНС говорят о рисках контрагентов

На 1 сентября 2026 года долг по налогам, пеням и штрафам числился за 874 тыс. организаций, всего 2,92 трлн руб. Это данные открытого реестра ФНС. У половины должников долг меньше 28,4 тыс. руб., а 71% общей суммы приходится на 4,6 тыс. компаний с долгом больше 100 млн. Отдельно мы посмотрели на компании, которые налоговая собирается исключить из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений: долги перед бюджетом есть у 60% из них. Ниже — цифры и выводы для проверки контрагентов.
Большинство должников должны немного
Сам факт налогового долга мало что говорит о контрагенте. Больше трети должников должны меньше 10 тыс. руб. Такой долг часто возникает из-за пеней или расхождений на едином налоговом счёте. Почти вся сумма долга сосредоточена у небольшой группы крупных должников.
Долг организации
Организаций
Доля
Сумма, млрд руб.
Доля суммы
до 10 тыс. руб.
305 718
35,0%
0,97
0,03%
10–100 тыс. руб.
290 007
33,2%
11,13
0,4%
100 тыс. – 1 млн руб.
179 576
20,5%
64,29
2,2%
1–10 млн руб.
76 352
8,7%
229,44
7,9%
10–100 млн руб.
17 762
2,0%
545,43
18,7%
свыше 100 млн руб.
4 587
0,5%
2 068,17
70,8%
Итого
874 002
100%
2 919,43
100%
Источник: ФНС России, открытые данные «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам», состояние на 01.09.2026.
Медианный долг 28,4 тыс. руб., средний 3,3 млн руб. Разница почти в 120 раз означает, что «средний должник» в этих данных мало что описывает. Ориентироваться стоит на размер долга относительно масштаба бизнеса контрагента.
Из чего состоит долг: НДС, пени и взносы
Больше трети всей суммы приходится на НДС, ещё 28,5% на пени. Пени в наборе ФНС идут отдельной строкой, и они есть у 84% должников. Чаще всего компании должны по страховым взносам: такой долг есть у больше чем половины должников.
Вид платежа
Организаций с долгом
% должников
Сумма, млрд руб.
% суммы
НДС (недоимка и штрафы)
341 824
39,1%
1 060,83
36,3%
Пени (все налоги)
738 132
84,5%
832,04
28,5%
Налог на прибыль
167 900
19,2%
463,37
15,9%
Страховые взносы
469 035
53,7%
266,14
9,1%
Акцизы
784
0,1%
80,94
2,8%
НДФЛ
201 780
23,1%
72,03
2,5%
Налог на имущество организаций
21 075
2,4%
39,21
1,3%
УСН
93 578
10,7%
20,62
0,7%
Источник тот же. В таблице показаны виды платежей с наибольшими суммами и самые частые. Остальные строки набора (НДПИ, земельный и транспортный налоги, госпошлина, неналоговые доходы и др.) дают вместе 2,9% суммы.
Отдельный сигнал для проверки контрагента — долг по НДФЛ и взносам. Его выявили у 202 тыс. и 469 тыс. организаций. Такой долг обычно связан с выплатами работникам. Если он устойчивый, у компании проблемы с деньгами, а не разовая ошибка в платеже.
Где сосредоточены должники
На Москву приходится 22,7% должников и 36,1% суммы долга, на первые десять регионов вместе 53,7% должников. В первой десятке регионов медианный долг держится в пределах 22–35 тыс. руб.
Регион (по коду налогового органа в ИНН)
Организаций
Сумма, млрд руб.
Медиана, тыс. руб.
С долгом от 1 млн
Москва
198 657
1 053,00
28,1
25 324
Санкт-Петербург
54 951
186,08
33,0
6 227
Московская область
48 639
182,35
33,2
6 912
Свердловская область
31 716
92,01
24,9
2 704
Краснодарский край
27 293
74,28
34,9
3 496
Республика Татарстан
26 827
54,00
26,1
2 626
Новосибирская область
23 165
54,51
26,8
2 194
Челябинская область
20 288
32,68
30,2
2 106
Самарская область
19 175
61,54
22,4
1 568
Республика Башкортостан
18 429
51,52
28,0
1 813
Остальные регионы
404 862
1 077,46
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Источник: ФНС России, открытые данные о задолженности на 01.09.2026. Регион определён по первым двум цифрам ИНН, то есть по коду налогового органа постановки на учёт. Для Москвы объединены коды 77 и 97.
Компании на выходе из реестра: у 60% есть долги
По данным ЕГРЮЛ, которые сервис обновлял в июле–ноябре 2026 года, около 162 тыс. юрлиц находятся в ликвидации или в процедуре предстоящего исключения из реестра. Мы сопоставили их с набором ФНС о задолженности.
Статус в ЕГРЮЛ
Компаний
С налоговым долгом
Доля
Долг, млрд руб.
Решение о предстоящем исключении: недостоверные сведения
70 645
42 619
60,3%
39,85
Ликвидация по решению участников
35 027
7 287
20,8%
7,72
Прекращение МСП по решению участников (ст. 21.3 закона № 129-ФЗ)
30 731
3 510
11,4%
0,04
Решение о предстоящем исключении недействующего юрлица
22 258
7 974
35,8%
2,46
Решение о предстоящем исключении (прочие основания)
3 003
1 565
52,1%
0,76
Источники: ЕГРЮЛ (статусы юрлиц), ФНС России, открытые данные о задолженности на 01.09.2026. Не показаны ликвидация по решению суда (682 компании) и редкие статусы (9 компаний).
Контраст заметный. Компании, которые закрываются сами по упрощённой процедуре для МСП, почти не должны бюджету: 40 млн руб. на 30,7 тыс. организаций. Компании, которые налоговая исключает за недостоверные сведения, должны почти 40 млрд руб. У каждой седьмой из них (9,6 тыс.) долг больше 100 тыс. руб.
Портрет компании с решением об исключении за недостоверность по нашим данным такой:
медианный возраст 6 лет, 17,8% зарегистрированы за последние три года;
у 86% тех, по кому известна численность, 0–1 работник;
у 46,6% уставный капитал не больше 10 тыс. руб.;
41,8% зарегистрированы в Москве; дальше идут Санкт-Петербург (5,2%) и Московская область (4,4%).
98% таких решений в нашей базе отражены в реестре в апреле–августе 2026 года. На заявление кредиторам закон отводит три месяца с публикации решения. Поэтому значительная часть этих компаний выбывает из ЕГРЮЛ как раз осенью.
Что проверить у контрагента
Статус в ЕГРЮЛ на дату сделки и на дату оплаты. Решение о предстоящем исключении публикуется в «Вестнике государственной регистрации». Если такой контрагент вам должен, у вас есть три месяца со дня публикации, чтобы подать заявление в регистрирующий орган (п. 3–4 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ). Тогда исключения не будет. Если срок пропущен, остаются требования к контролирующим лицам по ст. 64.2 ГК РФ и п. 3.1 ст. 3 закона № 14-ФЗ об ООО, а взыскать по ним заметно сложнее.
Запись о недостоверности. Если запись висит больше шести месяцев, это самостоятельное основание для исключения (подп. «б» п. 5 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ). Для налоговой это один из признаков, по которым она оценивает, мог ли контрагент сам исполнить сделку.
Долг перед бюджетом относительно масштаба компании. Пени в несколько тысяч рублей сами по себе ни о чём не говорят. Насторожиться стоит, если крупный долг по НДС или НДФЛ и взносам сочетается с 0–1 работником и минимальным капиталом. Отдельно проверьте, не приостановлены ли операции по счетам (ст. 76 НК РФ): от этого зависит, сможет ли контрагент рассчитаться с вами.
Реальность исполнения. По ст. 54.1 НК РФ расходы и вычет НДС можно потерять, если обязательство исполнил не контрагент по договору или лицо, которому он передал исполнение по договору или закону. Сами по себе статус, долг или недостоверность ещё не означают отказа в вычете. Но если признаков несколько, налоговая будет изучать сделку подробнее. Как ФНС применяет ст. 54.1, разобрано в письме ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.
Фиксируйте проверку. Сохраняйте выписку и результаты проверки на дату заключения договора. Если инспекция спросит о должной осмотрительности, это документ, а не воспоминания.
Методика
Данные о задолженности — открытый набор ФНС России «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам», состояние на 01.09.2026. Набор загружен в базу 04.11.2026, в нём только организации. Суммы по организации сложены по всем видам платежей. Статусы юрлиц взяты из ЕГРЮЛ: сервис обновлял их по компаниям в июле–ноябре 2026 года, срез сделан 15.11.2026. Часть компаний, по которым принято решение об исключении, к этой дате уже могла быть исключена. Поэтому цифры по статусам отражают состояние на дату последнего обновления карточки. Регион определён по коду налогового органа в ИНН, он может не совпадать с текущим адресом. Данные собраны и обработаны сервисом proverim.org.