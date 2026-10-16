Почему игнорирование успешных сделок тормозит развитие отдела продаж

В большинстве отделов продаж разбор сделок проводится преимущественно в тех случаях, когда возникают проблемы. Руководитель уделяет внимание сотрудникам, у которых снижается конверсия, не выполняется план, срываются крупные сделки или регулярно повторяются одни и те же ошибки.

Такой подход вполне обоснован: выявление причин неудовлетворительных результатов и их устранение является одной из ключевых задач руководителя отдела продаж.

Однако при этом успешные менеджеры зачастую остаются без должного внимания. Они стабильно выполняют план, качественно работают с клиентами и не требуют постоянного контроля. В результате руководитель сосредотачивается на проблемных сотрудниках, практически не анализируя работу наиболее результативных членов команды.

Это приводит к ситуации, когда компания хорошо понимает причины низкой эффективности отдельных менеджеров, но не всегда может объяснить, за счет каких конкретных действий сильные сотрудники достигают высоких результатов.