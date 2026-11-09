Как контролировать отдел продаж без микроменеджмента

Менеджер согласовывает каждое сообщение, РОП несколько раз в день спрашивает о сделках, собственник подключается к обычным рабочим вопросам. Все заняты, но без руководителя команда боится сделать шаг.

Такой порядок легко принять за управляемость. Только руководитель постепенно становится обязательным участником почти каждой продажи.

Контролировать отдел продаж без микроменеджмента — значит видеть результат и риски, сохраняя самостоятельность сотрудников. Для этого нужны понятные требования, границы решений и заранее согласованные точки проверки.