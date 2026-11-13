«Красная зона» по 115-ФЗ: что делать собственнику, если банк остановил все платежи компании

Утром бухгалтер отправляет платежки поставщикам, а к обеду банк сообщает: операции по счету не проводятся, компания отнесена к группе высокого риска. Перевести деньги в другой банк тоже нельзя, остаток при закрытии счета не выдают. Для собственника это остановка бизнеса, и первые дни здесь решают многое. Разберу, как устроен механизм и какие у компании есть ходы.
Откуда берутся группы риска
Банки передают в Центральный банк сведения обо всех своих клиентах — юрлицах и ИП: наименование и ИНН (п. 1 ст. 7.6 Закона № 115-ФЗ). ЦБ относит каждого к одной из групп риска совершения подозрительных операций и доводит эту информацию до банков через их личные кабинеты. Банк использует ее как дополнительный фактор при собственной оценке клиента (п. 2 ст. 7.6).
Групп три: низкая, средняя и высокая степень риска. На практике их называют зеленой, желтой и красной зонами.
Зеленая зона дает реальную защиту. Банк не вправе отказать клиенту из низкой группы в переводе другому юрлицу или ИП с низким риском (п. 2 ст. 7.7). Отказать он может только при конкретном подозрении по п. 11 ст. 7, и тогда обязан пересмотреть клиенту уровень риска не позднее следующего рабочего дня. Отказать клиенту низкой группы в открытии счета или расторгнуть с ним договор по п. 5.2 ст. 7 банк тоже не может.
Что означает красная зона
Самые жесткие меры наступают, когда клиента к высокой группе отнесли и банк, и ЦБ (п. 5 ст. 7.7). Тогда банк:
не проводит списания со счета, переводы через СБП, выдачу наличных;
при закрытии счета не выдает и не перечисляет остаток;
отключает электронное средство платежа.
Но счет не замораживается полностью. Пункт 6 ст. 7.7 оставляет разрешенные операции:
Налоги, сборы, таможенные платежи, страховые взносы.
Зарплата работникам, которые получали ее до попадания в красную зону, и не больше суммы за предыдущий месяц.
Гарантии и компенсации по Трудовому кодексу, алименты, возмещение вреда жизни и здоровью.
Платежи по кредиту, который был взят до применения мер.
Для ИП — до 30 000 руб. в месяц на себя и каждого члена семьи без собственного дохода.
Расходы в процедуре банкротства и при ликвидации.
Даже эти операции банк может остановить, если у него есть подозрение по конкретному платежу. Поэтому зарплату и налоги лучше проводить в обычном объеме, без разовых всплесков.
О применении мер банк обязан сообщить клиенту и ЦБ не позднее пяти рабочих дней (п. 8 ст. 7.7). С даты этого сообщения начинают идти сроки на обжалование.
Куда жаловаться
Порядок зависит от того, что именно случилось.
Меры по п. 5 ст. 7.7 уже применены. Заявление об отсутствии оснований подают в межведомственную комиссию при ЦБ, в нее входят представители Банка России и Росфинмониторинга. Срок — шесть месяцев со дня, следующего за получением сообщения банка (п. 1 ст. 7.8). Если комиссия согласится с компанией, банк не позднее следующего рабочего дня обязан снять меры и изменить уровень риска (п. 2 ст. 7.8). Решение комиссии не в пользу компании можно оспорить в суде (п. 3 ст. 7.8).
ЦБ поставил высокий риск, но банк меры еще не применил. Можно сразу подать заявление о пересмотре в ЦБ. Банк России должен ответить не позднее 15 рабочих дней (п. 1.1 ст. 7.8). При отказе есть выбор: суд или межведомственная комиссия в течение шести месяцев (п. 1.2 и 3 ст. 7.8). Этот путь стоит использовать, не дожидаясь, пока счет остановят.
Банк отказал в одной операции по п. 11 ст. 7. Сначала документы направляют в сам банк, он обязан ответить в течение семи рабочих дней (п. 13.4 ст. 7). Если банк ответит, что основания устранить невозможно, дальше обращаются в ту же межведомственную комиссию (п. 13.5 ст. 7).
Почему нельзя ждать
Пункт 4 ст. 7.8 закрепляет последствие, о котором многие собственники не знают. Компанию исключат из ЕГРЮЛ, если она:
не обратилась в межведомственную комиссию в течение шести месяцев;
получила отказ комиссии и не оспорила его в суде;
проиграла суд.
Возражать против такого исключения смогут уже только кредиторы, и для этого им отводится шесть месяцев с публикации решения (п. 7 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ). Для собственника, который «пересидел» блокировку и открыл новую фирму, у истории есть продолжение: долги брошенной компании кредиторы будут взыскивать с директора и контролирующих лиц. Об этом в следующей статье.
Что сделать заранее
Собрать пакет по типовым операциям. Договоры, первичка, переписка, расчет цены. Когда банк запрашивает пояснения, ответ в тот же день с документами ценится выше любых объяснений.
Отвечать на запросы банка по существу и в срок. Неответ сам по себе становится поводом поднять уровень риска.
Отметить в календаре срок. Шесть месяцев с сообщения банка — жесткая граница, после нее защищаться будет нечем.
Готовить заявление в комиссию как исковое. Комиссия запрашивает у банка мотивированное обоснование отказа (п. 13.6 ст. 7), поэтому каждое подозрение банка нужно закрыть отдельным документом.
Проверить формулировки по актуальной редакции. Статья 7.6 последний раз менялась Законом от 04.08.2026 № 283-ФЗ.
Коротко
Красная зона не означает конец компании: налоги, зарплата и обязательные платежи проходят, а меры можно снять через ЦБ, межведомственную комиссию или суд. Главная ошибка — ждать. Через полгода без обращения в комиссию вопрос решается уже не в пользу бизнеса, а записью об исключении из ЕГРЮЛ.