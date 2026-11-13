«Красная зона» по 115-ФЗ: что делать собственнику, если банк остановил все платежи компании

Откуда берутся группы риска

Банки передают в Центральный банк сведения обо всех своих клиентах — юрлицах и ИП: наименование и ИНН (п. 1 ст. 7.6 Закона № 115-ФЗ). ЦБ относит каждого к одной из групп риска совершения подозрительных операций и доводит эту информацию до банков через их личные кабинеты. Банк использует ее как дополнительный фактор при собственной оценке клиента (п. 2 ст. 7.6).

Групп три: низкая, средняя и высокая степень риска. На практике их называют зеленой, желтой и красной зонами.

Зеленая зона дает реальную защиту. Банк не вправе отказать клиенту из низкой группы в переводе другому юрлицу или ИП с низким риском (п. 2 ст. 7.7). Отказать он может только при конкретном подозрении по п. 11 ст. 7, и тогда обязан пересмотреть клиенту уровень риска не позднее следующего рабочего дня. Отказать клиенту низкой группы в открытии счета или расторгнуть с ним договор по п. 5.2 ст. 7 банк тоже не может.