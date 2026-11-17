Какие основания дает закон

Перечень в п. 2 ст. 266 НК закрытый. Для обычной торговой или производственной компании работают четыре основания.

1. Истекла исковая давность. Общий срок — три года (ст. 196 ГК). По обязательствам с определенным сроком он начинает течь по окончании срока исполнения (п. 2 ст. 200 ГК), то есть по каждой поставке отдельно. Признание долга должником прерывает срок, и он начинается заново (ст. 203 ГК): частичная оплата, гарантийное письмо, подписанный акт сверки. Претензия сама по себе срок не прерывает. Но в споре между компаниями досудебный порядок приостанавливает давность на срок этой процедуры (п. 3 ст. 202 ГК), а он по общему правилу составляет 30 календарных дней (ч. 5 ст. 4 АПК).

2. Пристав окончил производство и вернул лист. Безнадежным признается долг, невозможность взыскания которого подтверждена постановлением об окончании исполнительного производства, если лист возвращен по одному из двух оснований: не удалось установить местонахождение должника или его имущества либо имущества нет и все меры по розыску оказались безрезультатными (абз. 2–4 п. 2 ст. 266 НК, п. 3 и 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ).

3. Должник-организация ликвидирована.

4. Должник-гражданин прошел банкротство и освобожден от долгов.

Не дают права на списание: введение процедуры банкротства, отказ должника платить, молчание в ответ на претензию и выигранный суд, если деньги так и не пришли.