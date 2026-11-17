Ноябрь и декабрь — время годовой инвентаризации. В отчете по дебиторке у многих компаний висят суммы, которых давно никто не ждет: покупатель пропал, пристав вернул лист, по старой поставке прошло больше трех лет. На Клерке недавно обсуждали, когда такой долг можно списать без суда. Добавлю взгляд со стороны взыскания. У собственника здесь два вопроса: как уменьшить налог и как при этом сохранить шанс получить деньги.
Сколько стоит вопрос
Ставка налога на прибыль с 2025 года — 25 % (п. 1 ст. 284 НК). Списание безнадежного долга в 2 млн руб. уменьшает налог на 500 тыс. руб. Если основание для списания появилось в 2026 году, а расход в декларацию не попал, эти деньги остаются в бюджете. Расход по безнадежному долгу относится к периоду, когда появилось основание, а перенос «на удобный год» инспекции оспаривают. Поэтому разбирать дебиторку лучше сейчас, а не после сдачи отчетности.
Какие основания дает закон
Перечень в п. 2 ст. 266 НК закрытый. Для обычной торговой или производственной компании работают четыре основания.
1. Истекла исковая давность. Общий срок — три года (ст. 196 ГК). По обязательствам с определенным сроком он начинает течь по окончании срока исполнения (п. 2 ст. 200 ГК), то есть по каждой поставке отдельно. Признание долга должником прерывает срок, и он начинается заново (ст. 203 ГК): частичная оплата, гарантийное письмо, подписанный акт сверки. Претензия сама по себе срок не прерывает. Но в споре между компаниями досудебный порядок приостанавливает давность на срок этой процедуры (п. 3 ст. 202 ГК), а он по общему правилу составляет 30 календарных дней (ч. 5 ст. 4 АПК).
2. Пристав окончил производство и вернул лист. Безнадежным признается долг, невозможность взыскания которого подтверждена постановлением об окончании исполнительного производства, если лист возвращен по одному из двух оснований: не удалось установить местонахождение должника или его имущества либо имущества нет и все меры по розыску оказались безрезультатными (абз. 2–4 п. 2 ст. 266 НК, п. 3 и 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ).
3. Должник-организация ликвидирована.
4. Должник-гражданин прошел банкротство и освобожден от долгов.
Не дают права на списание: введение процедуры банкротства, отказ должника платить, молчание в ответ на претензию и выигранный суд, если деньги так и не пришли.
Что поменялось с 2026 года
Законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ в п. 2 ст. 266 НК добавлено правило: не признается безнадежным долгом задолженность в сумме доходов, дата признания которых к моменту списания не наступила.
На практике это касается прежде всего санкций. Договорная неустойка попадает в доходы только с даты признания должником или вступления в силу решения суда (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК). Если пени начислены в претензии, но должник их не признал и суд не присудил, в доходах их не было, и списать их в расходы тоже нельзя. Логика простая: в расход уходит только то, что раньше прошло через доход.
Лист вернулся от пристава: списать или предъявить снова
Можно сделать и то и другое. Постановление пристава дает основание для расхода, а извещение о невозможности взыскания не мешает предъявить лист повторно в пределах срока по ст. 21 Закона № 229-ФЗ (ч. 4 ст. 46).
Детали, которые важно держать в календаре:
если лист вернули из-за отсутствия имущества, повторно его можно подать не раньше чем через шесть месяцев со дня постановления, а раньше — если взыскатель принесет сведения об изменении имущественного положения должника (ч. 5 ст. 46);
трехлетний срок предъявления листа после возврата считается заново со дня направления постановления (ч. 1 ст. 21, ч. 3 ст. 22).
В моей практике повторное предъявление срабатывает, когда кредитор сам приносит приставу новые сведения: у должника появился контракт, дебитор, доля в другой компании, транспорт. Если деньги придут после списания, их нужно будет включить в доходы. Налог заплатите только с реально полученной суммы.
Списать не значит простить
Списание — запись в учете, на долг как таковой оно не влияет. Право требования сохраняется, должник остается должником. Инструкция к Плану счетов (приказ Минфина № 94н) прямо требует учитывать списанную в убыток задолженность за балансом, на счете 007, в течение пяти лет с момента списания, чтобы следить за возможностью взыскания при изменении имущественного положения должника.
Другое дело — договоренность с должником о скидке. Прощенная часть долга в расходы не идет, и для собственника это совсем другая математика. Ее разберу в следующей статье.
Порядок на декабрь
Провести инвентаризацию дебиторки на 31 декабря. Долги списываются по каждому обязательству на основании инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя (п. 77 Положения по ведению бухучета, приказ Минфина № 34н).
По давности — посчитать срок по каждой поставке. Проверить частичные оплаты и подписанные акты сверки: любой из них мог перезапустить срок.
По приставу — собрать постановление об окончании и акт о невозможности взыскания. Акт пристав составляет в этих случаях обязательно (ч. 2 ст. 46 Закона № 229-ФЗ).
Учесть резерв. Если компания создает резерв по сомнительным долгам, безнадежный долг сначала покрывается из него, а во внереализационные расходы идет только непокрытый остаток (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК).
Сравнить с судом. Если давность по крупному долгу истекает в начале 2027 года, а должник работает и у него есть имущество, иск выгоднее: списание вернет 25 % суммы через налог, решение суда — все 100 %.
Коротко
Безнадежный долг — это закрытый перечень оснований, а не ощущение, что денег не будет. Списывать его стоит в том году, когда основание появилось, с полным пакетом документов. При этом списание не закрывает взыскание: лист можно предъявить повторно, а сам долг пять лет остается в учете и ждет, пока у должника появится имущество.