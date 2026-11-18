Компания платит налог с доходов, поэтому собственник считает, что расходы можно не подтверждать. Директор оплачивает покупки корпоративной картой, сотрудники теряют чеки, а бухгалтерия месяцами не может закрыть подотчётные суммы. Пока налоговая не задаёт вопросов, кажется, что проблемы нет. Но действительно ли это так? Корпоративные карты стали привычным инструментом бизнеса. Ими оплачивают командировки, закупают материалы, рассчитываются с поставщиками, покупают оборудование и даже оплачивают обеды в ресторанах. Удобно: не нужно выдавать наличные, оформлять отдельные платежи, ждать согласования каждой покупки. Но за этим удобством скрывается проблема, которую собственники часто недооценивают: не каждый платёж с корпоративной карты является расходом бизнеса. И речь не только о налогах. Неправильное использование корпоративных денег может привести к претензиям к директору, финансовым потерям и вопросам со стороны банка. Разберём, где проходит граница между деньгами компании и личными расходами, почему ФНС интересуется корпоративными картами и что предпринимателю стоит проверить уже сейчас.

Почему налоговую интересуют расходы компаний на УСН 6%?

Начнём с распространённого заблуждения. Компания применяет УСН с объектом «доходы». Она платит налог с поступлений, а расходы на расчёт налоговой базы не влияют. Логика собственника понятна: если расходы не уменьшают налог, зачем их подтверждать? Но здесь есть один нюанс. Налоговая контролирует не только правильность расчёта УСН. Её также интересует, не получает ли физическое лицо доход за счёт компании. Представим две ситуации. Первая. Компания приобрела за 200 тысяч рублей мебель для офиса. Мебель доставили, установили, сотрудники ею пользуются. Вторая. Директор купил на те же 200 тысяч рублей мебель для собственной квартиры, расплатившись корпоративной картой. С точки зрения банковской выписки обе операции выглядят одинаково: деньги списаны со счёта организации. Но экономическая сущность у них совершенно разная. В первом случае имущество приобретено для бизнеса. Во втором — компания оплатила личные потребности физического лица. И здесь уже могут возникнуть вопросы по НДФЛ, а при определённых обстоятельствах — по страховым взносам. Поэтому даже на УСН 6% необходимо понимать, куда направляются деньги организации.

Деньги ООО принадлежат компании. Даже если учредитель один

На практике я нередко сталкиваюсь с ситуацией, когда собственник воспринимает расчётный счёт ООО как продолжение своего личного банковского счёта. Особенно если он одновременно является единственным учредителем и генеральным директором. «Это моя компания. Я её создал, заработал деньги. Почему я не могу ими пользоваться?» Пользоваться результатами бизнеса, конечно, можно. Но для этого существуют правовые механизмы: заработная плата, дивиденды и другие законные основания выплат. Деньги ООО юридически принадлежат обществу, а не его участнику. Поэтому оплата личных покупок корпоративной картой требует отдельной правовой и налоговой оценки. С индивидуальными предпринимателями ситуация иная. ИП вправе использовать принадлежащие ему денежные средства для личных нужд с учётом налоговых обязательств и условий банковского обслуживания. Сам по себе перевод денег с расчётного счёта ИП на личную карту не является выплатой заработной платы самому себе. Тем не менее я рекомендую и предпринимателям разделять личные и деловые операции. Это значительно упрощает финансовый контроль и позволяет видеть реальную экономику бизнеса.

История из моей практики: кредит на развитие типографии, который начали тратить совсем на другое

Расскажу случай, который произошёл примерно 15 лет назад. Ко мне обратился предприниматель, владелец типографии. Компания работала, развивалась, ей требовалось дополнительное финансирование. Я помогла с получением банковского кредита на развитие бизнеса. Примерно через полгода мне позвонил кредитный инспектор. Его беспокоило, как компания использует заёмные средства. Когда я посмотрела банковскую выписку, обнаружилась интересная картина. Деньги, привлечённые для развития типографии, расходовались в магазине «Красное и Белое». Кредит оформлялся на развитие бизнеса. Но движение денег показывало совершенно другую историю. Для меня этот случай стал важным профессиональным уроком. Недостаточно привлечь финансирование. Необходимо контролировать, куда оно направляется и какой экономический результат приносит. Сама по себе покупка в определённом магазине ещё не доказывает нарушение закона. Необходимо устанавливать назначение расходов и условия кредитного договора. Но когда собственник не контролирует использование средств, он создаёт риски не только для налогового учёта, но и для отношений с банком. С тех пор при анализе компаний я уделяю особое внимание не только источникам поступления денег, но и структуре их расходования.

Чек есть. Значит, всё в порядке?

Не всегда. Представим, что директор оплатил корпоративной картой ужин в ресторане. Чек сохранился. В бухгалтерию передан. Но что именно подтверждает этот чек? Только то, что определённая сумма была потрачена в ресторане. А теперь главный вопрос: это была деловая встреча с потенциальным заказчиком или личный ужин директора? В первом случае при соблюдении необходимых условий могут возникнуть основания для отражения представительских расходов. Во втором — речь может идти о личном потреблении. Наличие чека не меняет экономическую сущность операции. То же самое касается гостиниц, такси, топлива, авиабилетов и покупок в магазинах. Причём дата и время оплаты сами по себе ничего не доказывают. Сотрудник может приобрести оборудование для компании в воскресенье. А директор может оплатить личную покупку в рабочее время. Для налоговой оценки важнее не время покупки, а её реальное назначение.

А если чек потеряли?

Это ещё не означает, что расходы автоматически становятся доходом сотрудника. Предположим, работник приобрёл оборудование для компании за 150 тысяч рублей. Чек потерялся, но оборудование находится в офисе, используется в деятельности и отражено в учёте. Сравним с другой ситуацией: директор оплатил личный отдых за 50 тысяч рублей и сохранил все чеки. Какая операция потенциально опаснее? Вторая, несмотря на меньшую сумму и наличие документов. Потому что в первом случае существуют объективные доказательства хозяйственного использования имущества. Во втором документы подтверждают оплату, но не деловую цель. Если чек потерян, прежде всего нужно попытаться восстановить его через продавца, электронную почту, личный кабинет или другие доступные источники. Далее необходимо установить, что приобретено, кому передано и как используется. Письменное объяснение сотрудника может помочь восстановить обстоятельства, но само по себе не заменяет доказательств. Главное — не создавать фиктивные документы задним числом и не пытаться представить личную покупку как хозяйственную.

Почему незакрытый подотчёт опасен для компании

Представим ситуацию. Директор ежемесячно получает деньги под отчёт. Сначала 100 тысяч рублей, затем 150, потом ещё 200. Документы не поступают, суммы не возвращаются. Через год в бухгалтерском учёте накапливается значительная задолженность. Пока компания работает спокойно, собственник может не придавать этому значения. Но при налоговой проверке возникает вопрос: где деньги? Они действительно потрачены на нужды бизнеса? Остались у директора? Были использованы для личных покупок? Здесь важно не делать поспешных выводов. Незакрытая подотчётная задолженность сама по себе не равнозначна заработной плате. Для доначисления НДФЛ и страховых взносов необходимо установить соответствующие основания и фактические обстоятельства. Но чем дольше компания не может объяснить движение средств, тем сложнее становится её доказательственная позиция. Поэтому я рекомендую регулярно анализировать подотчётные суммы, а не ждать налоговой проверки.

Корпоративная карта может создать проблемы даже без участия ФНС

Есть ещё один аспект, о котором собственники задумываются значительно реже. Предположим, компания наняла генерального директора и предоставила ему корпоративную карту. Директор несколько лет управлял бизнесом, затем уволился. Новый руководитель обнаруживает расходы на несколько миллионов рублей, назначение которых непонятно. Возникают вопросы: кто совершал покупки, в чьих интересах расходовались средства, можно ли взыскать убытки? Это уже не только налоговая история. Речь идёт об ответственности руководителя перед обществом. В таких спорах имеют значение фактические обстоятельства, доказательства использования карты и наличие ущерба компании. Именно поэтому корпоративные карты необходимо рассматривать не только как бухгалтерский инструмент, но и как элемент внутреннего финансового контроля.

Пять вопросов, которые собственнику стоит задать бухгалтерии

Я рекомендую провести небольшую диагностику использования корпоративных карт. Первый. Кто имеет доступ к деньгам? Необходимо понимать, кому выданы карты, кто фактически ими пользуется и какие полномочия предоставлены каждому сотруднику. Второй. Какие действуют лимиты? Для текущих хозяйственных покупок одному сотруднику достаточно 10 тысяч рублей, другому необходимо 100 тысяч. Лимиты должны соответствовать рабочим задачам, а не устанавливаться произвольно. Третий. Все ли операции имеют понятное назначение? Бухгалтерия должна видеть не только списание денег, но и то, какие товары или услуги приобрела компания. Четвёртый. Есть ли незакрытые подотчётные суммы? Особенно важно проверить крупные суммы и задолженность, которая сохраняется длительное время. Пятый. Не оплачиваются ли личные покупки за счёт организации? Если такие случаи обнаружены, необходимо установить обстоятельства, оформить возврат средств либо определить иное законное основание операции и её налоговые последствия. Эти пять вопросов позволяют выявить значительную часть проблем ещё до того, как ими заинтересуются контролирующие органы.

Что делать, если ФНС уже запросила документы?

Прежде всего необходимо определить, на каком основании налоговая истребует документы. Возможности инспекции и обязанности компании зависят от конкретного мероприятия налогового контроля. После этого нужно последовательно разобрать спорные операции: кто пользовался картой, на что потрачены средства, какие документы сохранились и какую экономическую цель преследовала покупка. Если документы отсутствуют, следует попытаться их восстановить. Если обнаружены личные расходы — отдельно оценить порядок их урегулирования. Если есть ошибки в учёте — определить необходимость исправлений. Не стоит автоматически соглашаться с тем, что все неподтверждённые суммы являются доходом работника. Но и формальный ответ «расходы произведены для нужд компании» без реальных доказательств вряд ли обеспечит надёжную защиту.

Корпоративная карта показывает качество управления бизнесом