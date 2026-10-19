Банковская Гарантия: что бухгалтеру проверить до отправки заявки в банк

Начните с правил конкретной закупки

Банку нужны актуальные документы: извещение, проект контракта или договора, требования к обеспечению. Ссылка на старую закупку и пересказ условий в переписке их не заменяют. Укажите номер процедуры и проверьте, не появилось ли изменений.

Для закупок по 44-ФЗ требования к независимой гарантии установлены прежде всего статьёй 45. Дополнительные условия зависят от вида обеспечения: например, для исполнения контракта важна статья 96.

По 223-ФЗ нужно читать положение о закупке заказчика и документы процедуры. Для конкурентных закупок в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, действуют специальные требования статьи 3.4. Поэтому неверны оба упрощения: «весь 223-ФЗ работает как 44-ФЗ» и «по 223-ФЗ заказчик может установить любые условия».

В обычном коммерческом договоре исходите из его условий и применимых норм Гражданского кодекса. Закупочные правила не становятся обязательными только из-за слова «гарантия».