Банковская Гарантия: что бухгалтеру проверить до отправки заявки в банк

Начните с правил конкретной закупки
Банку нужны актуальные документы: извещение, проект контракта или договора, требования к обеспечению. Ссылка на старую закупку и пересказ условий в переписке их не заменяют. Укажите номер процедуры и проверьте, не появилось ли изменений.
Для закупок по 44-ФЗ требования к независимой гарантии установлены прежде всего статьёй 45. Дополнительные условия зависят от вида обеспечения: например, для исполнения контракта важна статья 96.
По 223-ФЗ нужно читать положение о закупке заказчика и документы процедуры. Для конкурентных закупок в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, действуют специальные требования статьи 3.4. Поэтому неверны оба упрощения: «весь 223-ФЗ работает как 44-ФЗ» и «по 223-ФЗ заказчик может установить любые условия».
В обычном коммерческом договоре исходите из его условий и применимых норм Гражданского кодекса. Закупочные правила не становятся обязательными только из-за слова «гарантия».
Соберите одну карточку заявки
Чтобы бухгалтер, тендерный специалист и руководитель сверяли одни и те же данные, заведите короткую карточку. Для каждой строки укажите источник и ответственного:
вид обеспечения: заявка, исполнение контракта или гарантийные обязательства;
наименование и ИНН принципала, за которого выдаётся гарантия;
наименование и реквизиты бенефициара, в чью пользу она выдаётся;
номер закупки или договора и обеспечиваемое обязательство;
сумма обеспечения и основание её расчёта;
срок обязательств, требуемая дата окончания гарантии и крайняя дата её предоставления;
ссылка на актуальные документы и версия согласуемого проекта.
Цена контракта и сумма обеспечения могут различаться. Не переносите первую во вторую автоматически. Проверьте условия именно вашей процедуры, в том числе применимость специальных правил и антидемпинговых мер.
Финансовые документы собирайте по перечню выбранного банка. Уточните отчётные периоды и форматы заранее: универсального комплекта для любой компании и любой гарантии нет. Если банк просит пояснить показатель отчётности, лучше дать согласованный ответ, чем отправлять разные версии от нескольких сотрудников.
Выпишите даты, а не только количество месяцев
Фраза «нужна гарантия на год» не показывает, до какого числа документ должен действовать. Отдельно запишите срок обеспечиваемых обязательств и требуемую дату окончания гарантии.
Для обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ часть 3 статьи 96 требует превышения срока обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе при его изменении по статье 95. Это не универсальное правило для всех гарантий: у обеспечения заявки и у коммерческого договора свои основания для расчёта срока.
Сверьте также крайний срок предоставления обеспечения. Время на проверку проекта и исправления нужно оставить до него, а не после. Продление гарантии при изменении договора не считайте автоматическим: уточните порядок оформления и расходы.
Проверьте гаранта и проект документа
Наличие у банка лицензии само по себе не подтверждает его допуск к выдаче гарантии для конкретной закупки. Статья 45 закона № 44-ФЗ предусматривает категории допустимых гарантов и условия их допуска. Для банка нужно проверить соответствующий перечень, а не полагаться только на знакомое название.
В проекте сверьте стороны, обязательство, сумму и срок с карточкой заявки. Затем проверьте форму и порядок предъявления требования: документы, способ обращения и условия выплаты должны соответствовать применимым правилам.
Например, по 44-ФЗ гарантия должна быть безотзывной. Часть 4 статьи 45 запрещает включать требование о представлении заказчиком судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств. Условие «выплатим после решения суда» нельзя пропустить как обычный мелкий шрифт.
Если для вашей ситуации установлена типовая форма, сверьте проект с ней. Спорную формулировку разберите до выпуска: письмо банка не отменяет обязательных требований.
До оплаты разберите комиссию
Текст гарантии и условия оплаты проверяют отдельно. Попросите письменный расчёт и уточните:
кому перечисляется оплата и за что именно;
что входит в стоимость, а какие услуги оплачиваются отдельно;
сколько стоят изменения или продление;
что произойдёт, если документ не выпустят либо заказчик его не примет;
какие условия возврата предусмотрены договором.
Отказ заказчика сам по себе не означает автоматического возврата комиссии. Ответ зависит от применимых условий и обстоятельств. Лучше выяснить их до перечисления денег.
После выдачи нужна ещё одна сверка
Согласованный проект не подтверждает выпуск гарантии. Получите окончательную версию и сравните её с согласованной: реквизиты, сумму, даты и формулировки.
Реестровые требования предусмотрены статьёй 45 закона № 44-ФЗ, а также специальными правилами статьи 3.4 закона № 223-ФЗ. Заранее согласуйте, кто передаст предусмотренную выписку или иное надлежащее подтверждение записи и кто его проверит.
Не рассчитывайте найти любую гарантию в открытом поиске ЕИС: часть 8.1 статьи 45 ограничивает публичное размещение сведений, а для отдельных закупок существует закрытый реестр. Отсутствие результата в общедоступном поиске не доказывает подделку. Проверять нужно через предусмотренные документы и доступ.
Скриншот с номером записи не заменяет такую проверку. Если документ пришёл через посредника, подтверждение выдачи уточняйте у гаранта по контактам с его официального сайта, а не только по телефону из присланного файла.
Что оставить в папке закупки
Сохраните актуальные требования, заполненную карточку, согласованную версию проекта, условия оплаты, окончательную гарантию и предусмотренные подтверждения выдачи и реестровой записи. В карточке отметьте, кто и когда закончил проверку.
Удобный финальный вопрос для команды: «Мы проверили только проект или уже выданный документ?» Он помогает не закрыть задачу раньше времени. Сам чек-лист организует работу, но не подтверждает соответствие конкретной гарантии.
Нормативные источники: Федеральный закон № 44-ФЗ, статьи 45 и 96; Федеральный закон № 223-ФЗ, статья 3.4. Перед оформлением сверяйте действующую редакцию и документы своей закупки.
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