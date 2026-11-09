Банковская гарантия по 44-ФЗ: что сверить с реестром до подачи заявки

Сверьте четыре поля, а не только номер

Первое поле: принципал. Проверьте наименование и ИНН организации или ИП, за которого выдана банковская гарантия. Если закупку подаёт одно юридическое лицо, документ на другую компанию группы не подходит.

Второе: сумма. Сопоставьте требуемый размер обеспечения в извещении с суммой в банковской гарантии и записи реестра. Не переносите сумму из другой закупки, даже если она похожа. Отдельно проверьте валюту и отсутствие ошибок в цифрах.

Третье: ИКЗ. В статье 45 закона № 44-ФЗ он назван среди обязательных сведений гарантии. Сравните его с извещением посимвольно. Это не формальность: при электронной подаче оператор площадки проверяет соответствие ИКЗ в гарантии и извещении.

Четвёртое: срок и содержание обеспеченного обязательства. Срок для обеспечения заявки считают по правилам статьи 44, а для обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств действуют другие требования. Не копируйте срок из предыдущего договора. Проверьте, что текст относится именно к нужному этапу закупки.