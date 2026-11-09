Банковская гарантия по 44-ФЗ: что сверить с реестром до подачи заявки

Банк прислал документ, комиссия оплачена, а срок подачи заявки близок. Для бухгалтера это ещё не финал: при электронной закупке по 44-ФЗ важен не только файл банковской гарантии, но и номер записи в реестре независимых гарантий. Если реквизиты расходятся, заявка может не пройти проверку площадки.
Сначала определите, какое обязательство обеспечено
В закупках по 44-ФЗ независимая гарантия может обеспечивать заявку, исполнение контракта или гарантийные обязательства. Банковская гарантия является одним из вариантов такой независимой гарантии. Одинаковое название банка и участника не делает эти документы взаимозаменяемыми: у каждого своё обеспечиваемое обязательство, сумма и срок. До оплаты комиссии сверьте проект документа с извещением о закупке и условиями будущего контракта.
Для обеспечения заявки закон позволяет участнику выбрать деньги или независимую гарантию. При электронной процедуре участник указывает на площадке номер реестровой записи гарантии. По статье 44 закона № 44-ФЗ оператор сверяет наличие этой записи, сумму и идентификационный код закупки (ИКЗ). Поэтому скан письма банка без проверяемой записи не стоит считать завершением подготовки заявки.
Сверьте четыре поля, а не только номер
Первое поле: принципал. Проверьте наименование и ИНН организации или ИП, за которого выдана банковская гарантия. Если закупку подаёт одно юридическое лицо, документ на другую компанию группы не подходит.
Второе: сумма. Сопоставьте требуемый размер обеспечения в извещении с суммой в банковской гарантии и записи реестра. Не переносите сумму из другой закупки, даже если она похожа. Отдельно проверьте валюту и отсутствие ошибок в цифрах.
Третье: ИКЗ. В статье 45 закона № 44-ФЗ он назван среди обязательных сведений гарантии. Сравните его с извещением посимвольно. Это не формальность: при электронной подаче оператор площадки проверяет соответствие ИКЗ в гарантии и извещении.
Четвёртое: срок и содержание обеспеченного обязательства. Срок для обеспечения заявки считают по правилам статьи 44, а для обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств действуют другие требования. Не копируйте срок из предыдущего договора. Проверьте, что текст относится именно к нужному этапу закупки.
Когда искать запись
По статье 45 закона № 44-ФЗ гарант включает сведения и документы в реестр не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выдачи банковской гарантии или изменения её условий. После включения гарант направляет принципалу выписку в течение одного рабочего дня. Эти сроки не превращаются в обещание, что запись появится в момент оплаты комиссии. Оставьте время на проверку до дедлайна площадки.
Практический порядок такой: запросите у банка номер записи и выписку, затем сопоставьте реквизиты выписки, самого документа и закупки. Если запись ещё не появилась или поле расходится, не меняйте номер в заявке наугад. Обратитесь к банку за исправлением и проверьте результат до отправки. При изменении условий банковской гарантии важно убедиться, что обновлённые сведения внесены в реестр, а не ограничиваться новым PDF.
Есть исключение, о котором легко забыть. Статья 45 предусматривает случаи, когда сведения о независимой гарантии не размещают на открытом сайте, а в отдельных закупках используют закрытый реестр. Поэтому отсутствие документа в открытом поиске само по себе не доказывает, что банк ничего не оформил. Сначала уточните вид закупки и порядок подтверждения записи у банка и на площадке.
Что сохранить в рабочем комплекте
Бухгалтеру удобно держать рядом извещение, проект контракта, банковскую гарантию, номер записи и выписку. В рабочей таблице зафиксируйте сумму обеспечения, ИКЗ, срок действия документа, дату подачи заявки и сотрудника, который сверил данные. Это внутренний контроль, а не дополнительное требование закона.
Проверку лучше разделить: один человек сверяет юридический текст и этап закупки, другой переносит номер записи в заявку. Если оба смотрят только на присланный банком PDF, ошибка в реквизитах может остаться незамеченной. Финальное действие перед отправкой: ещё раз открыть извещение и сравнить с ним номер, сумму и ИКЗ, которые реально указаны на площадке.
Нормы проверены по статьям 44 и 45 закона № 44-ФЗ по состоянию на 9 ноября 2026 года. Условия конкретной закупки и актуальную редакцию закона нужно сверять перед подачей заявки.