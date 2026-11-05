Отчет о движении денег: как перестать путать прибыль с реальными деньгами

Что такое ДДС и зачем он нужен
ДДС (Отчет о движении денежных средств) - это сводная таблица всех приходов
и уходов за период.
Он показывает:
- сколько денег у вас было на начало месяца
- сколько пришло
- сколько ушло
- сколько осталось в итоге
Главное правило: ДДС считает только реальные деньги. Не отгрузки, не обещания клиентов, а то, что физически упало на счет или взято из кассы.
Чем ДДС отличается от прибыли?
Представьте, что вы сделали клиенту кухню за 100 тысяч. Вы потратили материалы на 50 тысяч. По бумагам вы заработали 50 тысяч прибыли. Но клиент сказал: Я заплачу через месяц.
В ДДС в этом месяце у вас будет минус 50 тысяч (вы купили материалы, а денег от клиента не получили).
Прибыль есть, а денег нет - именно ДДС показывает реальную картину по остаткам на счетах
Что входит в ДДС
Чтобы не путаться, все движения денег делят на три группы:
1. Операционная деятельность
Деньги от текущей ежедневной деятельности бизнеса.
Сюда входят: поступления от клиентов за товары и услуги, авансы, оплата поставщикам, закупка материалов, аренда, коммуналка, зарплата, налоги, реклама и транспортные расходы.
2. Инвестиционная деятельность
Средства на покупку или продажу того, что будет служить долго.
Сюда входят: покупка оборудования (станки, техника, мебель), покупка недвижимости или транспорта, ремонт помещения, а также деньги от продажи старого оборудования.
3. Финансовая деятельность
Деньги от кредитов и от самого владельца бизнеса.
Сюда мы вносим: получение кредита в банке, погашение тела кредита, вложение личных денег владельца в бизнес, а также вывод прибыли (дивиденды, личные снятия).
Зачем он нужен бизнесу?
Без ДДС бизнес работает «на ощущениях». ДДС нужен для того, чтобы:
Видеть кассовые разрывы заранее
Вы смотрите в таблицу и видите, что 15-го числа надо заплатить налоги и зарплату, а денег на счете не хватит. У вас есть неделя, чтобы перехватить денег или попросить отсрочку.
Понимать, куда утекают деньги
Частая ситуация, когда выручка есть а денег нет: в ДДС можно понять что столько ушло на материалы, столько на ФОТ, и на личные нужды.
Не путать бизнес с личным кошельком
Все свои личные снятия (даже если просто перевели 10 тысяч на карту за продуктами) нужно фиксировать в ДДС отдельной строкой: иначе вы никогда не поймете, сколько реально зарабатывает бизнес.
Как начать вести ДДС?
В экселе заводите табличку с колонками “Дата”, “Приход”, “Расход”, “Остаток” и просто записывайте туда каждое движение денег.
Самой большой проблемой является нерегулярность заполнения: предпринимателям лень каждый день записывать траты и поступления, из-за чего через месяц таблица превращается в хаос и забрасывается.