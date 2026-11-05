Отчет о движении денег: как перестать путать прибыль с реальными деньгами

Что такое ДДС и зачем он нужен

ДДС (Отчет о движении денежных средств) - это сводная таблица всех приходов

и уходов за период.



Он показывает: - сколько денег у вас было на начало месяца - сколько пришло - сколько ушло - сколько осталось в итоге Главное правило: ДДС считает только реальные деньги. Не отгрузки, не обещания клиентов, а то, что физически упало на счет или взято из кассы.

Чем ДДС отличается от прибыли?

Представьте, что вы сделали клиенту кухню за 100 тысяч. Вы потратили материалы на 50 тысяч. По бумагам вы заработали 50 тысяч прибыли. Но клиент сказал: Я заплачу через месяц. В ДДС в этом месяце у вас будет минус 50 тысяч (вы купили материалы, а денег от клиента не получили). Прибыль есть, а денег нет - именно ДДС показывает реальную картину по остаткам на счетах

Что входит в ДДС

Чтобы не путаться, все движения денег делят на три группы:

1. Операционная деятельность

Деньги от текущей ежедневной деятельности бизнеса.



Сюда входят: поступления от клиентов за товары и услуги, авансы, оплата поставщикам, закупка материалов, аренда, коммуналка, зарплата, налоги, реклама и транспортные расходы.

2. Инвестиционная деятельность

Средства на покупку или продажу того, что будет служить долго. Сюда входят: покупка оборудования (станки, техника, мебель), покупка недвижимости или транспорта, ремонт помещения, а также деньги от продажи старого оборудования.

3. Финансовая деятельность