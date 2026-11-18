Что входит в ОПиУ?

Отчёт строится последовательно. Из выручки вычитаются расходы, и мы постепенно

приходим к чистой прибыли.

1. Выручка

Все продажи товаров и услуг за выбранный период.

2. Себестоимость

Затраты на товары, материалы и производство, которые относятся к проданной продукции или оказанным услугам.Например, вы закупили товара на 500 тысяч рублей, но продали только половину. В себестоимость месяца попадёт стоимость проданной части, а остальной товар пока останется на складе.

3. Валовая прибыль

Выручка минус себестоимость. Показывает, сколько осталось после покрытия затрат непосредственно на товары или услуги.

4. Операционные расходы

Аренда, зарплаты, реклама, связь, банковское обслуживание, бухгалтерия и другие расходы.

5. Операционная прибыль

Результат основной деятельности после вычета себестоимости и операционных расходов.

6. Налоги и взносы

Сюда включают: оплата налогов по налоговому режиму (УСН, патент, АУСН), взносы ИП за себя и за сотрудников, прочие налоги (транспортный, на имущество, и тд.)

Важная деталь: НДС в отчете не считают. Этот налог оплачивает клиент, а не организация.

7. Проценты по кредитам и амортизация

Проценты по кредитам и износ оборудования (например, когда вы раскидываете стоимость купленного оборудования на несколько лет).

8. Чистая прибыль

Это финальный итог. То, что остается в бизнесе после того, как вы покрыли вообще все расходы, включая налоги и кредиты.