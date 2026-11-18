Что такое ОПиУ и зачем он нужен
Это управленческий отчёт, который показывает, сколько компания заработала и сколько потратила за определённый период.
Он помогает понять:
сколько компания получила от продаж
сколько потратила на закупки, зарплаты, аренду и другие расходы
какие товары или направления приносят больше прибыли
сколько в итоге заработал бизнес
Чем ОПиУ отличается от ДДС(отчета о движении денежных средств)?
Главное отличие - ОПиУ считается по методу начисления, а ДДС по факту поступления и списания денег.
Пример:
Компания продаёт офисные кресла. В марте она отгрузила покупателю партию товара на 200 тысяч, себестоимость кресел - 60 тысяч.
В марте покупатель принял товар, поэтому компания отражает в ОПиУ мы пишем:- Выручка - 200 000
- Себестоимость - 60 000
- Валовая прибыль (выручка-себестоимость) - 40 000
Но в ДДС за март поступления от покупателя ещё не будет. Деньги придут только в апреле.
Получается, что компания уже заработала на продаже 40 тысяч рублей валовой прибыли, но фактически денег от покупателя пока не получила.
Или обратная ситуация. Клиент перечислил 100 тысяч авансом в марте, но товар получит только в апреле. В ДДС деньги появятся уже в марте, а в ОПиУ выручка от продажи отразится после выполнения обязательств перед покупателем.
Поэтому возможны две ситуации:
В ОПиУ есть прибыль, а денег на счёте почти нет - например, клиенты ещё не оплатили свои заказы.
Денег на счёте много, а бизнес работает в убыток - например, компания получила авансы, но расходы на выполнение заказов превышают доходы.
ОПиУ показывает, сколько бизнес заработал, а ДДС - сколько денег действительно пришло и ушло.
Что входит в ОПиУ?
Отчёт строится последовательно. Из выручки вычитаются расходы, и мы постепенно
приходим к чистой прибыли.
1. Выручка
Все продажи товаров и услуг за выбранный период.
2. Себестоимость
Затраты на товары, материалы и производство, которые относятся к проданной продукции или оказанным услугам.Например, вы закупили товара на 500 тысяч рублей, но продали только половину. В себестоимость месяца попадёт стоимость проданной части, а остальной товар пока останется на складе.
3. Валовая прибыль
Выручка минус себестоимость. Показывает, сколько осталось после покрытия затрат непосредственно на товары или услуги.
4. Операционные расходы
Аренда, зарплаты, реклама, связь, банковское обслуживание, бухгалтерия и другие расходы.
5. Операционная прибыль
Результат основной деятельности после вычета себестоимости и операционных расходов.
6. Налоги и взносы
Сюда включают: оплата налогов по налоговому режиму (УСН, патент, АУСН), взносы ИП за себя и за сотрудников, прочие налоги (транспортный, на имущество, и тд.)
Важная деталь: НДС в отчете не считают. Этот налог оплачивает клиент, а не организация.
7. Проценты по кредитам и амортизация
Проценты по кредитам и износ оборудования (например, когда вы раскидываете стоимость купленного оборудования на несколько лет).
8. Чистая прибыль
Это финальный итог. То, что остается в бизнесе после того, как вы покрыли вообще все расходы, включая налоги и кредиты.
Чего в ОПиУ не должно быть
Тело кредита (возврат долга - это не расход)
Личные траты собственника (если владелец потратил средства на себя - это не расход бизнеса)
Покупка оборудования (станок за 1 млн не списывается в расходы сразу, он переносится через амортизацию)
Авансы от клиентов (это пока не выручка, вы еще не заработали эти деньги)
Как правильно учитывать расходы?
При составлении ОПиУ важно не просто записывать все расходы в таблицу, а правильно их разделять.В управленческом учёте есть два разных принципа классификации.
Постоянные расходы - аренда, оклады сотрудников, подписки на программы.
Они не меняются напрямую вслед за количеством продаж.
Переменные расходы - закупка товаров, комиссии площадок, эквайринг,
доставка заказов. Чем больше продаж, тем больше таких расходов.
Бывают и смешанные расходы. Например, сотрудник получает оклад 40 тысяч и 5% от продаж. При объёме продаж 1 млн рублей постоянная часть составит 40 тысяч, а переменная - 50 тысяч.
Прямые и косвенные расходы
Это про то, можно ли отнести расход к конкретному товару или направлению бизнеса.
Прямые расходы - которые можно сразу отнести к конкретному направлению. Например, аренда розничного магазина или зарплата его продавца.
Косвенные расходы - общие расходы компании, которые относятся сразу к нескольким направлениям. Например, зарплата бухгалтера или аренда офиса.
Косвенные расходы нужно распределять между направлениями, если мы хотим узнать их отдельную прибыль. Например, общие расходы компании составляют 300 тысяч .
Выручка розницы - 6 млн рублей, опта - 9 млн. Если распределять расходы пропорционально выручке, получится:
Розница - 40%, или 120 тысяч.
Опт - 60%, или 180 тысяч.
Но важно правильно выбрать базу распределения. Например, расходы на склад можно распределять по количеству заказов, аренду помещений - по площади, а общие административные расходы - по подходящему для бизнеса показателю.
От этого может зависеть итоговая прибыльность каждого направления.
Зачем нужен ОПиУ?
1 . Видеть реальную прибыль, а не просто оборот
Выручка может быть большой, но ОПиУ покажет, сколько денег остается у вас в кармане после оплаты всех счетов, закупок и налогов, а не сколько просто прошло через кассу.
2. Находить, что именно съедает ваши деньги
Если выручка растет, а прибыли не прибавляется, отчет покажет, какая именно статья расходов начала расти (зарплаты, реклама или закупка) и где нужно срочно притормозить.
3. Понимать, какие направления выгоднее
Вы увидите, какой товар или услуга приносит вам реальные деньги после вычета всех затрат, а какой просто создает видимость активной работы и забирает ресурсы.
4. Правильно ставить цены и давать скидки
Когда вы знаете свою закупку и постоянные расходы, вы понимаете реальный предел, до которого можете торговаться с клиентом, не уходя в минус.
Как начать вести ОПиУ?
Можно собрать простой отчёт в Excel или Google Таблицах:
В первую очередь нужно:
Определить основные статьи доходов и расходов.
Разделить себестоимость и расходы на содержание бизнеса.
Решить, какие расходы относятся к конкретным направлениям, а какие нужно распределять.
Зафиксировать правила учёта и придерживаться их каждый месяц.
Регулярно обновлять отчёт и сравнивать результаты с предыдущими периодами.
Для составления ОПиУ одной банковской выписки недостаточно.
В ней видны поступления и платежи, но не все продажи, неоплаченные расходы и товары, которые ещё лежат на складе. Поэтому понадобятся данные о продажах, закупках и других операциях бизнеса.Самой большой проблемой обычно становится не сама таблица, а регулярность и правильность учёта. Если данные собираются от случая к случаю или расходы распределяются как придётся, отчёт будет показывать неправильную картину.
ОПиУ не сделает бизнес прибыльным сам по себе, но поможет понять, сколько компания зарабатывает, какие направления приносят прибыль и на что уходят деньги.
Итоги
ОПиУ помогает понять, зарабатывает ли бизнес на самом деле, какие направления приносят прибыль и на что уходят деньги. Важно вести его регулярно, чтобы видеть изменения в экономике компании и вовремя замечать проблемы.
Но для полной картины одного отчёта недостаточно. ОПиУ нужно использовать вместе с ДДС и управленческим балансом. Они дополняют друг друга и помогают понять, сколько бизнес зарабатывает, хватает ли ему денег и в каком финансовом состоянии находится компания.