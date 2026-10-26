Законопроект о «кредитных каникулах» для МСП: что нужно знать бухгалтерам и предпринимателям

Что предлагают

Сейчас Правительство может вводить мораторий на банкротство только в исключительных случаях — при ЧС или резких скачках рубля. Законопроект добавляет новое основание: существенный рост стоимости кредитов и (или) ограничение их доступности.

Если это случится, мораторий распространят на субъекты МСП. Срок — полгода с возможностью продления, итого максимум год.

Отдельная норма обязывает Правительство ввести первый мораторий в течение 10 дней после принятия закона. Он охватит тех, кто на тот момент числится в реестре МСП.