Законопроект о «кредитных каникулах» для МСП: что нужно знать бухгалтерам и предпринимателям

В Госдуме находится законопроект № 12181-9, который может дать малому и среднему бизнесу защиту от банкротства при резком росте стоимости кредитов. Разбираю, кого коснётся, что даст и где подвох — без юридического тумана.
Ситуация, которую пытаются исправить
Ставка по кредиту выросла, оборотных денег нет, а банк уже намекает на суд. Крупному заводу проще — у него есть юристы и механизмы. А небольшой пекарне или цеху приходится выживать в одиночку. Именно эту несправедливость и пытаются исправить депутаты.
Что предлагают
Сейчас Правительство может вводить мораторий на банкротство только в исключительных случаях — при ЧС или резких скачках рубля. Законопроект добавляет новое основание: существенный рост стоимости кредитов и (или) ограничение их доступности.
Если это случится, мораторий распространят на субъекты МСП. Срок — полгода с возможностью продления, итого максимум год.
Отдельная норма обязывает Правительство ввести первый мораторий в течение 10 дней после принятия закона. Он охватит тех, кто на тот момент числится в реестре МСП.
Что это даёт — и чего не даёт
Пока действует защита:
не начисляются штрафы, пени и неустойки за просрочку;
нельзя обратить взыскание на заложенное имущество.
Звучит как спасение? Не совсем.
Долги не списываются. Это отсрочка, чтобы выиграть время и договориться с кредиторами. Зарплаты, налоги, алименты и возмещение вреда жизни и здоровью под защиту не подпадают — их платить придётся.
Также мораторий не коснётся тех, кто уже в процессе ликвидации или банкротства.
Самое интересное: кредиторы обязаны сначала предложить мир
Это самая чувствительная часть для тех, кто привык взыскивать долги через суд.
После окончания моратория кредитор не сможет сразу подать заявление о банкротстве. В течение трёх месяцев ему придётся сначала направить должнику предложение о реструктуризации: либо отсрочка минимум на три месяца, либо рассрочка минимум на год. На ожидание ответа — не менее 30 дней.
Только если должник откажется или сорвёт график — кредитор идёт в арбитраж.
Для банков это дольше и дороже. Для бизнеса — шанс сохранить дело без распродажи станков и увольнения людей.
Ещё один бонус: проще получить рассрочку через суд
Для МСП, попавших под мораторий, порог падения дохода для судебной рассрочки снижается с 20% до 10%. Решение принимает арбитраж, оценивая финансы бизнеса и интересы кредиторов.
Что это значит на практике
Для предпринимателя: пока действует мораторий, кредитор не может инициировать банкротство. После — есть время на переговоры. Но если за год платёжеспособность не восстановилась, банкротство остаётся реальным сценарием.
Для кредитора: меняется сам алгоритм работы с проблемными долгами МСП. Сначала досудебное предложение, потом суд. Это дольше, но снижает риск оспаривания процедуры в будущем.
Для бухгалтера: важно отслеживать, попадает ли организация в реестр МСП на дату введения моратория. От этого зависит, будут ли начисляться пени и неустойки по просроченным кредитам в период действия защиты. Также стоит заранее подготовить финансовые документы — они понадобятся, если кредитор направит предложение о реструктуризации.
Где сейчас законопроект
Документ внесён в Госдуму 15 октября 2026 года и находится на рассмотрении в комитете по вопросам собственности. Правила ещё не действуют. Для запуска потребуется не только принятие закона, но и подзаконный акт Правительства.
Если вы уже чувствуете угрозу банкротства или готовитесь к переговорам с банком — стратегию имеет смысл выстраивать уже сейчас, с учётом будущих новаций.
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