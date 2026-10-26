Осень 2026: что реально изменится для бизнеса и граждан

Обучение по охране труда: что проверить в первую очередь

Речь идет о работах повышенной опасности. По подпункту «в» пункта 46 Правил № 2464 периодичность обучения безопасным методам и приемам выросла с ежегодной до одного раза в 3 года. Простыми словами: больше не нужно гонять сотрудников на повторное обучение каждый год — достаточно раз в три года.

Роструд подчеркивает: правило сквозное. Если предыдущее обучение не истекло до 31 августа 2026 года, срок автоматически продлевается до трех лет с момента фактической проверки знаний. Отдельно оформлять продление не нужно — оно действует в силу закона.

Но есть нюанс, который встречается в практике чаще всего. Трехлетний цикл работает только если в других нормативных актах не прописаны иные сроки. Отраслевые правила по охране труда для отдельных видов работ могут устанавливать свою периодичность — раз в год или раз в полгода. Тогда приоритет за специальным документом. Поэтому прежде чем менять график, проверьте отраслевые правила.

Что рекомендуем сделать работодателю: