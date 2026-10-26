Осень 2026: что реально изменится для бизнеса и граждан

Меня часто спрашивают: что реально изменится для бизнеса и граждан осенью 2026 года? Отвечаю как практикующий адвокат. Роструд дал разъяснения по срокам обучения охране труда после поправок в постановление № 2464. Параллельно Правительство внесло в Госдуму законопроект № 665-9 о резком повышении административных штрафов. Разбираем без воды и паники.
Обучение по охране труда: что проверить в первую очередь
Речь идет о работах повышенной опасности. По подпункту «в» пункта 46 Правил № 2464 периодичность обучения безопасным методам и приемам выросла с ежегодной до одного раза в 3 года. Простыми словами: больше не нужно гонять сотрудников на повторное обучение каждый год — достаточно раз в три года.
Роструд подчеркивает: правило сквозное. Если предыдущее обучение не истекло до 31 августа 2026 года, срок автоматически продлевается до трех лет с момента фактической проверки знаний. Отдельно оформлять продление не нужно — оно действует в силу закона.
Но есть нюанс, который встречается в практике чаще всего. Трехлетний цикл работает только если в других нормативных актах не прописаны иные сроки. Отраслевые правила по охране труда для отдельных видов работ могут устанавливать свою периодичность — раз в год или раз в полгода. Тогда приоритет за специальным документом. Поэтому прежде чем менять график, проверьте отраслевые правила.
Что рекомендуем сделать работодателю:
Проверить даты последних протоколов проверки знаний по работам повышенной опасности.
Сверить отраслевые правила по охране труда — нет ли там более частых сроков.
Обновить внутренний график обучения с учетом трехлетнего цикла.
Убедиться, что до 31 августа 2026 года обучение не истекло — тогда продление применяется автоматически.
Если обучение уже истекло, продлевать его «задним числом» нельзя. Сотрудника нужно направить на внеплановую проверку знаний.
Штрафы за «народные» нарушения: что предлагает Кабмин
Законопроект № 665-9 касается самых разных составов. Ключевые цифры, которые важны для граждан и бизнеса:
Курение в неположенном месте: штраф вырастет с 500–1500 руб. до 1000–3000 руб.
Мелкое хулиганство: до 1000–2000 руб., с неповиновением — до 7500 руб.
Распитие алкоголя и появление в пьяном виде в общественных местах: до 3000 руб.
Проживание не по месту прописки: до 6000 руб. для гражданина и до 10 000 руб. для владельца жилья (в Москве и Санкт-Петербурге — до 10 000 и 15 000 руб.).
Проживание без паспорта: до 6000 руб. (в столицах — до 10 000 руб.).
Продажа алкоголя ребенку: для продавцов — 60 000–100 000 руб., для должностных лиц — 200 000–300 000 руб., для магазина — 560 000–900 000 руб.
Оборот алкоголя без сопроводительных документов: до 600 000 руб.
Нарушения пожарной безопасности: для организаций — до 800 000 руб., при пожаре со смертельным исходом — до 4 000 000 руб.
Нарушения в области ГО и ЧС: до 100 000 руб. для должностных лиц и до 500 000 руб. для организаций.
Отсутствие полиса «промышленного ОСАГО»: до 1 000 000 руб.
Также предлагается поднять штрафы за нарушения при управлении маломерными судами, проведении митингов, дискредитации ВС РФ и на спортивных мероприятиях.
Почему власти пошли на повышение
По мнению Правительства, нынешние штрафы не пересматривались много лет и перестали стимулировать нарушителей к соблюдению закона. В пояснительной записке указано: часть нарушений показывает снижение только потому, что КоАП РФ позволяет ограничиться замечанием. Из-за мелких сумм полиция не всегда оформляет протоколы. А ущерб от одного пожара зачастую превышает даже самый строгий штраф.
Где риски и как подготовиться
Осенние изменения требуют от бизнеса не паники, а системной подготовки.
Если по охране труда главное — правильно определить периодичность и не пропустить специальные сроки в отраслевых правилах, то по штрафам ключевой риск — неправильная квалификация нарушения. В спорных ситуациях грамотная юридическая позиция может сэкономить сотни тысяч рублей.
Работодателям стоит провести аудит: проверить протоколы обучения по охране труда, наличие полисов на опасных объектах, документацию по пожарной безопасности и ГО ЧС. Гражданам — внимательнее относиться к регистрации, паспортному режиму и общественному порядку: теперь цена невнимательности заметно выше.
Законопроект о штрафах пока не принят. Но если он вступит в силу, переходный период составит 90 дней после официального опубликования. Время на адаптацию еще есть — главное использовать его правильно.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Для принятия юридически значимых решений обратитесь к юристу лично.