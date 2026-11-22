В практике юриста, бухгалтера или кадровика часто возникает необходимость проверить контрагента или нанятого специалиста. С компаниями всё более-менее понятно — есть выписка из ЕГРЮЛ. С адвокатами ситуация сложнее: на рынке появилось множество сомнительных «сервисов проверки», которые могут ввести в заблуждение. Разберём, почему данным из сторонних баз доверять нельзя и как проверить статус адвоката законным способом.
Проблема: ложные сведения на сторонних сайтах
На некоторых интернет-площадках, маскирующихся под «сервисы проверки адвокатов», можно встретить недостоверную информацию. Например, действующий адвокат может быть указан в разделе «Недействующие» со старым реестровым номером. Это не случайная ошибка, а распространение заведомо ложных сведений, которое вредит и репутации специалиста, и бизнесу, решившему воспользоваться его услугами.
Важно понимать: подобные «ошибки» нередко носят умышленный характер. Их цель — создать информационный повод и побудить адвоката или его доверителей заплатить за «исправление» данных на таком сайте. То есть речь может идти не о халатности агрегатора, а о сознательной модели заработка, построенной на давлении на репутацию.
Почему интернет-базы не имеют юридической силы
Ключевой принцип: профессиональный статус адвоката подтверждается только государственным реестром.
Согласно ст. 14 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Единый государственный реестр адвокатов ведёт Министерство юстиции РФ. Это единственный законный источник сведений о статусе адвоката.
Решение о приостановлении или прекращении статуса принимает Совет адвокатской палаты. Только после этого сведения вносятся в реестр уполномоченным органом юстиции.
Никакая сторонняя площадка не вправе «присвоить» адвокату статус «недействующего» — у неё для этого нет ни полномочий, ни законных оснований.
Официальный алгоритм проверки адвоката
Чтобы убедиться, что перед вами действующий адвокат, используйте только официальные источники:
Единый государственный реестр адвокатов на сайте Министерства юстиции РФ.
Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов (ФПА РФ) и сайт соответствующей адвокатской палаты (например, Адвокатской палаты г. Москвы).
Сверка реестрового номера. Он индивидуален и не подлежит передаче другому лицу.
Сайты-агрегаторы, рейтинги и ответы ИИ-сервисов не являются источником юридически значимой информации. Если на таком сайте написано, что адвокат «недействующий», — это утверждение не имеет юридической силы.
Что делать, если вы столкнулись с ложной информацией
Если вы обнаружили ложные сведения о статусе адвоката (своём или контрагента):
Не платите за «исправление» информации на сомнительных сайтах — это может поощрять недобросовестную практику.
Зафиксируйте ложь (сделайте скриншот, сохраните ссылку).
Обратитесь в адвокатскую палату для подтверждения статуса.
Подайте заявление о распространении заведомо ложных сведений в компетентные органы.
Краткий итог
Статус адвоката подтверждается только Единым государственным реестром Минюста и сайтом ФПА.
Сторонние «базы проверки» не несут юридической ответственности и могут вводить в заблуждение.
Ложные сведения на таких сайтах нередко появляются специально — как инструмент давления и заработка на репутации.
Репутация специалиста — это актив, который нужно защищать, опираясь на закон, а не на сниппеты в поисковой выдаче.