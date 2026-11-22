Проблема: ложные сведения на сторонних сайтах

На некоторых интернет-площадках, маскирующихся под «сервисы проверки адвокатов», можно встретить недостоверную информацию. Например, действующий адвокат может быть указан в разделе «Недействующие» со старым реестровым номером. Это не случайная ошибка, а распространение заведомо ложных сведений, которое вредит и репутации специалиста, и бизнесу, решившему воспользоваться его услугами.

Важно понимать: подобные «ошибки» нередко носят умышленный характер. Их цель — создать информационный повод и побудить адвоката или его доверителей заплатить за «исправление» данных на таком сайте. То есть речь может идти не о халатности агрегатора, а о сознательной модели заработка, построенной на давлении на репутацию.