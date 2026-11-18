Госдума приняла в первом чтении поправки к 44-ФЗ и 223-ФЗ. Разбираем, что предлагают изменить в закупках с 2027 года, какие возможности появятся у поставщиков и какие риски стоит учитывать бизнесу.

17 ноября 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении государственных и корпоративных закупок. Предлагается сократить сроки отдельных процедур, расширить возможности малого бизнеса и сделать исполнение контрактов более гибким. Разбираем, какие изменения готовятся и на что предпринимателям стоит обратить внимание уже сейчас.

По состоянию на 18 ноября 2026 года законопроект № 32167-9 принят только в первом чтении. Это означает, что перечисленные ниже поправки пока не действуют. Их содержание может измениться при дальнейшем рассмотрении.

Документ затрагивает сразу два ключевых закона о закупках: 44-ФЗ и 223-ФЗ. Часть предложений касается непосредственно участия в торгах, другие влияют на исполнение договоров, расчёты с заказчиками и финансовое планирование.

Изменения в закупочном законодательстве.

Большинство изменений предлагается вводить поэтапно в 2027–2028 годах.

1. Строительные контракты: больше возможностей изменить условия

Для строительных организаций одно из наиболее важных предложений — продление временных механизмов, позволяющих в определённых обстоятельствах корректировать существенные условия государственных контрактов.

В строительстве изменения возникают регулярно: корректируется проектная документация, меняются объёмы работ, появляются дополнительные технические требования.

Если контракт нельзя адаптировать к объективно изменившимся обстоятельствам, подрядчик рискует столкнуться с просрочкой, дополнительными расходами и штрафами.

Законопроект предусматривает сохранение отдельных механизмов изменения условий контрактов по решениям уполномоченных органов власти.

Также предлагается разрешить продлевать срок исполнения контракта не более чем на 10% при увеличении объёма обязательств по установленным законом основаниям.

Что важно подрядчику: продление срока не будет автоматическим. Возможность изменения контракта потребуется проверять по конкретному основанию и оформлять в установленном порядке.

Бухгалтерии и финансовой службе при изменении контракта необходимо контролировать не только новую стоимость работ, но и сроки оплаты, закрывающие документы, обеспечение и движение денежных средств.

2. Запрос котировок до 10 млн рублей: что изменится для малого бизнеса

Сейчас по 223-ФЗ для электронного запроса котировок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрен предельный размер начальной максимальной цены договора 7 млн рублей.

Законопроект предлагает увеличить его до 10 млн рублей.

Это позволит проводить больше закупок с использованием относительно простой процедуры.

Для предпринимателей изменение потенциально означает дополнительные возможности участия в закупках без прохождения более продолжительных процедур.

Однако у такой модели есть финансовые риски.

В запросе котировок цена играет ключевую роль. Предприниматель может предложить существенное снижение, выиграть процедуру и только после этого обнаружить, что фактическая себестоимость исполнения слишком высока.

Поэтому до подачи заявки необходимо рассчитать полную экономику договора, включая закупочную стоимость товаров, логистику, оплату труда, налоги, обеспечение и возможные дополнительные расходы.

Для бухгалтера: особенно важно заранее оценить кассовый разрыв между расходами на исполнение договора и поступлением оплаты от заказчика.

3. Сроки проведения аукционов могут сократить

Ещё одно предложение касается закупок по 223-ФЗ.

Для определённых аукционов минимальный срок размещения извещения и документации планируется сократить с 15 до 7 дней.

Изменение затрагивает процедуры с начальной максимальной ценой договора до 300 млн рублей, а для строительных работ предусмотрен отдельный предел — до 2 млрд рублей.

Для заказчиков это ускорение закупочного процесса. Но поставщикам придётся быстрее принимать решения об участии.

Особенно чувствительно сокращение сроков для компаний, которые выполняют сложные строительные, монтажные или производственные работы.

За короткий период необходимо изучить документацию, проверить требования, рассчитать стоимость исполнения и подготовить заявку.

Что делать бизнесу: организовать ежедневный мониторинг подходящих закупок и заранее подготовить документы, которые регулярно требуются для участия.

Чем меньше времени остаётся на подготовку, тем выше риск допустить ошибку в расчётах или документах.

4. Ответственность заказчиков и своевременная оплата

Для малого бизнеса важна не только возможность выиграть закупку, но и своевременно получить оплату по исполненному договору.

Законопроект № 32167-9 предусматривает изменения, связанные с договорной ответственностью сторон при закупках у субъектов МСП по 223-ФЗ.

Параллельно рассматривается отдельный законопроект № 32168-9, направленный на усиление административной ответственности за определённые нарушения закупочного законодательства, в том числе связанные с просрочкой оплаты.

Эти инициативы нельзя смешивать: одна касается условий договорной ответственности, другая — административных санкций.

Для небольших компаний задержка оплаты способна создать серьёзные проблемы с оборотными средствами.

Поставщик уже закупил товар, оплатил доставку и выполнил обязательства, но деньги от заказчика ещё не поступили.

В результате возникают сложности с расчётами с сотрудниками, контрагентами и бюджетом.

Практический совет: при оценке закупки проверяйте порядок приёмки, сроки оплаты, основания для начисления неустойки и условия подписания закрывающих документов.

Наличие ответственности заказчика само по себе не устраняет риск кассового разрыва.

5. Антидемпинговые меры: что планируется с 2028 года

Ещё одно направление изменений — расширение применения антидемпинговых механизмов по 44-ФЗ.

Предлагается распространить их на конкурентные закупки в целом, включая электронный запрос котировок. Соответствующие изменения планируется применять с 2028 года.

Антидемпинговые меры направлены на снижение рисков, возникающих при чрезмерном уменьшении цены контракта.

Для поставщика это означает необходимость внимательнее оценивать последствия ценового предложения.

Победа в закупке не гарантирует прибыль. Если цена снижена без учёта реальной себестоимости, компания может получить убыточный контракт.

Поэтому при подготовке предложения важно учитывать не только вероятность победы, но и финансовые обязательства, которые возникнут после заключения контракта.

6. Закрытые закупки: какие риски для конкуренции

Законопроект также предлагает закрепить постоянное полномочие правительства устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов закупок в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сейчас соответствующий механизм носит временный характер.

С одной стороны, закрытые процедуры необходимы в случаях, связанных с защитой информации и обеспечением безопасности.

С другой — они ограничивают публичный доступ к сведениям о закупках.

Для бизнеса это может означать сокращение количества процедур, доступных для открытого поиска и участия.

Поэтому важно, чтобы применение закрытых способов оставалось обоснованным, а соответствующие полномочия имели понятные пределы.

Что поставщикам и бухгалтерам стоит сделать уже сейчас

Поскольку законопроект пока принят только в первом чтении, менять внутренние регламенты на основании будущих норм преждевременно.

Однако подготовиться к возможным изменениям уже можно.

Проверить финансовую модель участия в закупках. Рассчитывать не только потенциальную выручку, но и себестоимость, обеспечение, налоги и потребность в оборотных средствах. Организовать контроль сроков. При сокращении периода подачи заявок скорость обнаружения подходящих закупок станет ещё важнее. Пересмотреть порядок анализа договоров. Особое внимание уделять условиям оплаты, приёмки, ответственности и изменения сроков исполнения. Наладить взаимодействие между тендерным специалистом и бухгалтерией. Финансовые риски необходимо оценивать до подачи заявки, а не после победы. Следить за дальнейшим прохождением законопроекта. Окончательные правила станут известны после завершения законодательной процедуры.

Мнение эксперта: упрощение не должно снижать прозрачность

На мой взгляд, предложенные изменения в целом направлены на решение реальных проблем закупочной системы.

Возможность корректировать строительные контракты, согласовывать сроки авторского надзора и расширять применение запросов котировок может сделать работу заказчиков и поставщиков удобнее.

Однако важно не допустить, чтобы ускорение процедур происходило за счёт конкуренции.

Сокращение сроков подачи заявок потенциально осложняет участие небольших компаний, которым требуется больше времени для анализа документации. Расширение применения закрытых процедур также требует осторожного подхода.

За годы работы в тендерном сопровождении я убедился, что предпринимателям нужны не просто быстрые закупки, а понятные правила, своевременная оплата и возможность исполнить контракт без неоправданных финансовых рисков.

Эффективность закупочной системы определяется не только скоростью выбора победителя, но и качеством исполнения контракта.

Поэтому главный результат предлагаемых изменений следует оценивать по тому, насколько они помогут добросовестным поставщикам участвовать в торгах и выполнять обязательства на экономически обоснованных условиях.