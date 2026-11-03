Вычет НДС при лизинге техники в 2026 году: счета-фактуры, авансы и спорные моменты

Символическая выкупная стоимость. Условный «1 рубль» или 1% в договоре — сигнал, что сделка задумана как купля-продажа с рассрочкой. ФНС вправе пересмотреть структуру платежей и оспорить вычеты. Корректно, когда выкупная стоимость выделена в договоре и графике отдельной строкой.

Лизингодатель на УСН с пониженной ставкой. С 2026 года часть лизинговых компаний перешла на пониженные ставки 5%/7% без права вычета. Счёт-фактура от такого лизингодателя вычета покупателю не даёт. Если вычет по договору критичен — проверяйте налоговый режим лизинговой компании до подписания договора, а не в первый отчётный квартал.

Налоговые разрывы. Если лизингодатель не отразил реализацию в своей декларации (включая ошибки в реквизитах и суммах счетов-фактур), автоматизированная система ФНС подсвечивает расхождение — вычет придётся защищать документами.

Возвратный лизинг. Продажа собственного актива лизинговой компании с последующим получением его в лизинг — законная схема рефинансирования. Но именно на возвратных лизингах ФНС чаще всего снимает вычеты: нет деловой цели, взаимозависимость сторон, предмет не используется в облагаемой деятельности.

Досрочный выкуп. При выкупе раньше срока требуется корректировка и начисленного, и принятого к вычету налога через корректировочные счета-фактуры. Проследите, чтобы корректировка коснулась и удорожания.