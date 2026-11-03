Вычет НДС при лизинге техники в 2026 году: счета-фактуры, авансы и спорные моменты

Лизинг — один из немногих инструментов, где налоговые правила на стороне лизингополучателя: НДС возмещается не только со стоимости предмета, но и с удорожания — платы за финансирование. В кредите банки НДС не предъявляют вовсе, поэтому по налогу на добавленную стоимость лизинг почти всегда выигрывает. Но за вычетом стоят документы, и именно на них инспекция находит причины отказать. Разберём порядок вычета в 2026 году и спорные точки, к которым стоит подготовиться заранее.
Почему вычета со стоимости предмета нет
Когда лизингодатель передаёт технику лизингополучателю, реализации не происходит: право собственности остаётся у лизингодателя, НДС на момент передачи не начисляется. Поэтому «входного» налога с самого предмета лизинга у получателя нет — вычет появляется только с лизинговых платежей (и, при необходимости, с сопутствующих расходов, например доставки, если их несёт получатель). Это базовая конструкция, которую бухгалтеры иногда путают с куплей-продажей.
Что можно принять к вычету
Вычету подлежат:
НДС с лизинговых платежей за пользование имуществом;
НДС с выкупной стоимости — независимо от того, включена она в график платежей или внесена отдельным платежом (письмо Минфина России от 07.07.2006 № 03-04-15/131, доведённое ФНС письмом от 01.09.2006 № ММ-6-03/881);
НДС с авансовых платежей по договору — по правилам п. 12 ст. 171 НК РФ, с последующим восстановлением при наступлении периода оказания услуг.
Условия классические: корректный счёт-фактура от лизингодателя, регистрация в книге покупок, отражение операции в учёте и использование предмета в облагаемой НДС деятельности. Балансодержатель (лизингодатель или получатель) на право вычета не влияет.
Пример на цифрах
Договор лизинга на погрузчик: стоимость с НДС — 6 000 000 руб., аванс 20% — 1 200 000 руб., далее ежемесячный платёж 150 000 руб. на 36 месяцев.
НДС с аванса: 1 200 000 × 22/122 = 216 393 руб. Лизингодатель выставляет авансовый счёт-фактуру — вычет принимается в квартале получения аванса.
НДС с каждого платежа: 150 000 × 22/122 = 27 049 руб. — к вычету ежемесячно по счёту-фактуре за расчётный период.
При выкупе НДС с выкупной стоимости — к вычету на общих основаниях.
Важно: вычет по авансу затем восстанавливается, когда соответствующий период услуг наступил, — одновременно принимается к вычету «обычный» налог по счёту-фактуре за этот период. Дублирования вычета быть не должно.
Ставка: по дате оказания услуги
Базовая ставка НДС с 2026 года — 22%. При этом ставка определяется по дате оказания услуги, а не по дате заключения договора: платежи за периоды с 1 января 2026 года облагаются по ставке 22% даже по договорам, подписанным ранее. Авансы, полученные лизингодателем в 2025 году в счёт периодов 2026 года, требуют пересчёта и выставления уточнённых счетов-фактур — позаботьтесь, чтобы лизинговая компания сделала это, иначе сумма вычета и начисленного налога по договору разойдутся.
Спорные моменты — где инспекция ищет слабые места
Символическая выкупная стоимость. Условный «1 рубль» или 1% в договоре — сигнал, что сделка задумана как купля-продажа с рассрочкой. ФНС вправе пересмотреть структуру платежей и оспорить вычеты. Корректно, когда выкупная стоимость выделена в договоре и графике отдельной строкой.
Лизингодатель на УСН с пониженной ставкой. С 2026 года часть лизинговых компаний перешла на пониженные ставки 5%/7% без права вычета. Счёт-фактура от такого лизингодателя вычета покупателю не даёт. Если вычет по договору критичен — проверяйте налоговый режим лизинговой компании до подписания договора, а не в первый отчётный квартал.
Налоговые разрывы. Если лизингодатель не отразил реализацию в своей декларации (включая ошибки в реквизитах и суммах счетов-фактур), автоматизированная система ФНС подсвечивает расхождение — вычет придётся защищать документами.
Возвратный лизинг. Продажа собственного актива лизинговой компании с последующим получением его в лизинг — законная схема рефинансирования. Но именно на возвратных лизингах ФНС чаще всего снимает вычеты: нет деловой цели, взаимозависимость сторон, предмет не используется в облагаемой деятельности.
Досрочный выкуп. При выкупе раньше срока требуется корректировка и начисленного, и принятого к вычету налога через корректировочные счета-фактуры. Проследите, чтобы корректировка коснулась и удорожания.
УСН у лизингополучателя. «Упрощенец» с доходами свыше 20 млн руб. выбирает: общеустановленные ставки (с вычетами) либо пониженные 5%/7% (без вычетов). Во втором случае НДС с лизинговых платежей становится частью расхода — это меняет экономику договора, и считать её надо до подписания.
Чек-лист перед сделкой
Налоговый режим лизингодателя и право предъявлять НДС в счетах-фактурах.
Выкупная стоимость выделена отдельной строкой в договоре и графике.
Порядок выставления счетов-фактур: на каждый платёж, на аванс — авансовый.
Порядок выкупа и корректировок при досрочном расторжении.
Использование предмета — только в облагаемой НДС деятельности.
Деловая цель оформлена (особенно для возвратного лизинга).
Вывод
Вычет НДС по лизингу в 2026 году работает по прежнему механизму, но с выросшей ставкой цена каждой ошибки увеличилась, а внимание инспекции к структуре договоров — тоже. Проверяйте режим лизинговой компании, следите за ставкой по дате оказания услуги и не прячьте выкупную стоимость в платежи. Тогда лизинг останется инструментом налоговой эффективности, а не источником доначислений.