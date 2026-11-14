Продажа техники между юрлицами: документы продавца — договор, счет-фактура, акт, УПД

Короткий комплект для продавца техники (ОСНО). Что обязательно в каждом документе.

1. Договор купли-продажи

Марка, модель, VIN, номера ПТС/СТС, год, пробег — договор должен идентифицировать именно ту единицу техники.

Цена: НДС выделен отдельной строкой; формулировка «с НДС» или «без НДС» — не взаимозаменяемы.

Переход права собственности — обычно с подписания акта (ст. 223 ГК). До акта техника остаётся у продавца.

Комплектность и порядок передачи ПТС/СТС — по описи.

2. Счёт-фактура

Выставить не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки (п. 3 ст. 168 НК).

НДС 22% — отдельной строкой (Постановление Правительства № 1137).

Один экземпляр — в книгу продаж, второй — покупателю для вычета.

3. Акт приёма-передачи

Фиксирует дату перехода владения и рисков, состояние и комплектность.

Для покупателя — основание принять объект к учёту и начать амортизацию.

Подписывается в момент фактической передачи, а не задним числом.

4. УПД (статус 1)

Заменяет счёт-фактуру и акт: одна дата, один документ.

Удобен, если обе стороны работают с УПД; исправления — сложнее, чем у раздельных документов.

Если продавец на УСН Счёт-фактура не выставляется, в договоре и счёте — «НДС не облагается» со ссылкой на п. 7 ст. 168 НК. Покупателю вычет не положен — лучше зафиксировать это в договоре заранее, до подписания.

Минимум продавца: договор с VIN и выделенным НДС → счёт-фактура за 5 дней → акт в момент передачи → документы на технику по описи.