Схема 1. Фиктивный продавец

Мошенники создают сайты и профили на торговых площадках от имени несуществующих организаций. Предложение стандартное: техника заметно дешевле рынка, оплата — предоплатой, чем быстрее, тем лучше. После получения денег продавец исчезает.

На что смотреть:

- компании нет в реестрах (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) или она зарегистрирована «на прошлой неделе» с минимальным уставным капиталом;

- адрес — массовый, виды деятельности не соответствуют продаже техники;

- документы шаблонные: договор без спецификации, счёт с ошибками в реквизитах;

- цена ниже рынка на 15–20% и больше без объяснимой причины.