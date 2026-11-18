Почему техника с НДС привлекает мошенников
Сделка с НДС — это возмещение налога из бюджета. Там, где бюджет что-то возмещает, всегда есть желающие получить возмещение фиктивно. При этом сама покупка техники сопряжена с рисками обычной товарной сделки: предоплата, поставка, качество. Мошенничество здесь — гибрид налогового и уголовного: в одних схемах покупатель теряет деньги, в других — право на вычет, а иногда и то и другое.
Схема 1. Фиктивный продавец
Мошенники создают сайты и профили на торговых площадках от имени несуществующих организаций. Предложение стандартное: техника заметно дешевле рынка, оплата — предоплатой, чем быстрее, тем лучше. После получения денег продавец исчезает.
На что смотреть:
- компании нет в реестрах (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) или она зарегистрирована «на прошлой неделе» с минимальным уставным капиталом;
- адрес — массовый, виды деятельности не соответствуют продаже техники;
- документы шаблонные: договор без спецификации, счёт с ошибками в реквизитах;
- цена ниже рынка на 15–20% и больше без объяснимой причины.
Схема 2. Поддельные счета и договоры
Более тонкий вариант: продавец реальный, но счёт выставлен с изменёнными банковскими реквизитами («менеджер сменил карту расчётного счёта, платите сюда»). Деньги уходят на счёт, не связанный с компанией. Встречается и подделка печатей и подписей в договоре. При такой схеме покупатель платит не тому получателю, а права требования к реальной компании у него нет — вычет по счёту также под вопросом.
Защита простая: сверяйте реквизиты в счёте с данными из ЕГРЮЛ, позвоните в компанию по телефону из открытых источников, а не по телефону из письма. Любая «замена реквизитов» подтверждается письмом с подписью директора и печатью, а лучше — через проверенный канал связи.
Схема 3. «Серые» дополнения к сделке
Продавец-нарушитель предлагает занизить стоимость техники в договоре, провести часть платежа «мимо кассы» или оформить сделку так, чтобы «сэкономить» на налоге. Для покупателя это прямой путь к проблемам: занижение цены в договоре при полной оплате по факту — это искажение учёта, а сделка без отражения в учёте грозит и доначислениями, и потерей вычета.
Позиция налоговых органов известна: вычет по сделке с фиктивным документооборотом снимается, а ответственность определяется с учётом добросовестности покупателя. Правило должной осмотрительности работает в обе стороны: «мы не знали» не освобождает от обязанности проверять контрагента.
Схема 4. Предоплата без гарантий
Классика: мошенник настаивает на полной или крупной предоплате (30–50% и выше) без какого-либо обеспечения. После перевода средств связь пропадает. Техники нет, денег нет, договор есть, но взыскать с фиктивной компании обычно нечего.
Безопасные альтернативы: аккредитив (банк раскрывает платеж только после исполнения условий), эскроу, поэтапная оплата (аванс — поставка — остаток после приёмки). Если продавец агрессивно отвергает любой безопасный способ расчёта — это само по себе сигнал.
Схема 5. Подмена товара или некачественная техника
Вместо заказанной модели привозят аналог или оборудование со скрытыми дефектами, зафиксированными «после приёмки». Важно, чтобы характеристики техники (модель, год, пробег, состояние, комплектация, VIN) были зафиксированы в договоре или спецификации, а приёмка проводилась по акту с осмотром, а для серьёзных сумм, с независимой оценкой.
Чем это грозит покупателю
- Снятый вычет по НДС, если документы есть, а реальной сделки нет.
- Доначисления, пени и штраф до 40% от неуплаченной суммы при доказанной умышленной неуплате (ст. 122 НК РФ).
- Потерянная предоплата, которую трудно взыскать с фиктивного продавца.
- Трудности с признанием расходов по налогу на прибыль при сомнительной сделке.
Чек-лист осмотрительности
1. Проверьте контрагента в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, реестре недобросовестных поставщиков и сервисах проверки: дата регистрации, уставный капитал, виды деятельности.
2. Изучите историю компании: судебные дела, исполнительные производства, отзывы.
3. Сверьте реквизиты в договоре и счёте с официальными данными; платежи — только по реквизитам из ЕГРЮЛ.
4. Сравните цену с рынком: слишком дешёвая техника — не выгода, а риск.
5. Не платите крупный аванс без обеспечения: аккредитив, эскроу, поэтапная оплата.
6. Требуйте оригиналы документов: договор, счёт-фактуру, УПД; проверяйте оформление.
7. Не поддавайтесь искусственной срочности: «акция только сегодня» — признак давления.
Что делать, если сделка пошла не так
Сообщите администрации площадки, сохраните всю переписку и документы, обратитесь в полицию с заявлением. Для взыскания средств может потребоваться юридическая помощь.
Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста или налогового специалиста.
Автор — команда s-nds, B2B-площадка сделок с техникой и оборудованием с НДС.