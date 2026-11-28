Организация-лизингополучатель — плательщик НДС, приобретающая услуги лизинга для облагаемых операций, вправе принять к вычету налог, предъявленный лизингодателем (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Условия стандартные: счёт-фактура лизингодателя с выделенной суммой налога, принятие услуг (или предмета лизинга) к учёту, использование техники в облагаемой деятельности.
Порядок вычета по платежам
Лизингодатель выставляет счёт-фактуру на каждый лизинговый платёж; допускается составление счёта-фактуры на последний день месяца (письма Минфина России от 05.06.2018 № 03-07-09/38397, от 22.04.2015 № 03-07-09/22983). Вычет принимается в общем порядке в квартале, в котором получены счёт-фактура и услуги и платёж отражён в учёте.
Пункт договора о балансодержателе на вычет не влияет: с 01.01.2022 (Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ) зависимость налогового учёта от условий договора о балансе исключена. Предмет лизинга в налоговом учёте амортизирует только лизингодатель, лизингополучатель учитывает текущие платежи за минусом выкупной стоимости (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). В бухгалтерском учёте лизингополучатель по всем договорам, действующим с 2022 года, признаёт право пользования активом (ППА) по ФСБУ 25/2018 (утв. приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н).
Аванс
При авансовом платеже лизингодатель выставляет счёт-фактуру на аванс; НДС принимается к вычету при наличии счёта-фактуры и платёжного документа (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ). После принятия услуг лизинга к учёту налог с аванса подлежит восстановлению (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Выкупная стоимость
Для целей НДС выкупная стоимость, выплачиваемая в составе текущих лизинговых платежей по графику, авансом не является: лизингодатель выставляет счёт-фактуру на общий платёж, и вычет принимается со всей суммы без разделения на части (письмо Минфина России от 07.07.2006 № 03-04-15/131). Если выкупная стоимость уплачивается отдельным платежом по окончании договора, вычет принимается по её счёту-фактуре. Символическая выкупная цена, приближенная к нулевой, означает, что действительная выкупная цена вошла в состав периодических платежей (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17).
Для налога на прибыль, напротив, выкупная стоимость признаётся авансом за будущую покупку и формирует первоначальную стоимость выкупленного имущества (письма Минфина России от 15.02.2022 № 03-03-06/1/10332, от 29.08.2022 № 03-03-06/1/83809).
Риски
Отсутствие счёта-фактуры или ошибки в его оформлении лишают права на вычет.
Использование предмета лизинга в необлагаемой деятельности требует раздельного учёта (п. 4 ст. 170 НК РФ) и восстановления части налога.
Переход с ОСНО на УСН при выкупном лизинге: суды рассматривают лизинговые платежи как возмещение затрат лизингодателя на приобретение предмета с доходом за финансирование, и обязывают восстановить НДС по выкупленному имуществу пропорционально остаточной стоимости (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ; постановление АС Волго-Вятского округа от 01.09.2023 № Ф01-5154/2023 по делу № А29-12147/2022).
НДС по счёту-фактуре, выставленному на сумму государственной субсидии или скидки лизингодателя, вычету не подлежит: скидка не является приобретённым товаром, работой или услугой, а фактические затраты у лизингополучателя отсутствуют.
Срок для вычета — три года после принятия услуг к учёту (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
С 2026 года общая ставка НДС составляет 22%: по новым договорам счёта-фактуры выставляются уже с новой ставкой. Перед подписанием договора лизинга стоит проверить статус плательщика НДС лизингодателя, порядок выставления счетов-фактур и выделение выкупной стоимости в графике платежей.
Статья носит информационный характер и не является налоговой консультацией.
Автор — команда S-NDS.