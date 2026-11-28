Выкупная стоимость

Для целей НДС выкупная стоимость, выплачиваемая в составе текущих лизинговых платежей по графику, авансом не является: лизингодатель выставляет счёт-фактуру на общий платёж, и вычет принимается со всей суммы без разделения на части (письмо Минфина России от 07.07.2006 № 03-04-15/131). Если выкупная стоимость уплачивается отдельным платежом по окончании договора, вычет принимается по её счёту-фактуре. Символическая выкупная цена, приближенная к нулевой, означает, что действительная выкупная цена вошла в состав периодических платежей (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17).

Для налога на прибыль, напротив, выкупная стоимость признаётся авансом за будущую покупку и формирует первоначальную стоимость выкупленного имущества (письма Минфина России от 15.02.2022 № 03-03-06/1/10332, от 29.08.2022 № 03-03-06/1/83809).