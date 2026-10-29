Чеки из ОФД не сходятся с 1С и банком: пять проверок, которые находят причину

Почему суммы не сходятся: пять типичных причин

Первая — в отчёте только шапки. Кабинет ОФД по умолчанию отдаёт дату, время, кассу и сумму чека. Номенклатуры там нет: позиции лежат в теле фискального документа, и их нужно запрашивать отдельно.

Вторая — возвраты прихода и чеки коррекции. Они уменьшают или исправляют выручку, но в отчёте могут стоять в общей колонке с плюсом.

Третья — периоды и часовые пояса. Касса пишет время по своему часовому поясу, а отчёт в 1С строится по дате документа. На стыке суток часть чеков «переезжает» в соседний день.

Четвёртая — несколько касс. Если кассы стоят в разных точках, выгрузка по одной кассе выглядит правдоподобно, но не совпадает с общим итогом.

Пятая — банк. Эквайринг приходит в банк за вычетом комиссии и на следующий день, а касса показывает полную сумму в момент расчёта. Эти цифры не обязаны совпадать, и это нормально.