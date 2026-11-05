Клиент-ИП получил помещение в подарок от родственника: памятка бухгалтеру

Шаг 4. Если ИП на общей системе или клиент — физлицо

Для НДФЛ работает тот же п. 18.1 ст. 217 НК. Доход в виде подарка недвижимости, транспорта, долей, ценных бумаг или цифровых активов от близкого родственника освобождён. Декларировать такой доход в 3-НДФЛ не нужно (п. 4 ст. 229 НК). Исключение — иноагенты: для них освобождение не действует, и декларация нужна.

Обратите внимание: с 01.01.2026 перечень имущества в абз. 1 п. 18.1 ст. 217 НК расширен. Помимо недвижимости, транспорта, акций, долей и паёв, там названы ценные бумаги, ПФИ, ЦФА, гибридные цифровые права и цифровая валюта. Для всех этих активов освобождение действует только при дарении от члена семьи или близкого родственника. Практический смысл: с 2026 года подарок ценных бумаг, ЦФА и цифровой валюты от неродственника стал облагаемым. До 2026 года подарок от неродственника облагался только для недвижимости, транспорта, акций, долей и паёв.

Законопроект № 617-9 (принят в первом чтении 29.10.2026) предлагает дополнить этот перечень «иными имущественными правами», например правами по ДДУ. Если закон примут, норма будет применяться не ранее 2027 года.