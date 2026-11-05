Клиент-ИП получил помещение в подарок от родственника: памятка бухгалтеру

ВС РФ в определении от 20.10.2026 № 305-ЭС26-10933 (дело № А41-72872/2025) отказал в передаче кассационной жалобы инспекции для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ по делу, где ИП на УСН получила от бабушки 1/2 доли в праве на нежилое помещение. Инспекция включила стоимость доли во внереализационные доходы по п. 8 ст. 250 НК и доначислила налог по УСН за 2023 год. Три инстанции признали это незаконным, их судебные акты остались в силе. Разбираем, как бухгалтеру отражать такие подарки и что готовить на случай вопросов инспекции.
Шаг 1. Проверьте, на какую практику опираетесь
Позиция ВС складывается из трёх документов. Ссылайтесь на все три:
определение СКЭС ВС РФ от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 (дело № А50-28917/2023): подарок 11 объектов коммерческой недвижимости от матери дочери, которая затем зарегистрировалась как ИП, не облагается НДФЛ, даже если объекты используются в бизнесе;
кассационное определение СКАД ВС РФ от 03.06.2026 № 44-КАД26-3-К7: дарение сыном отцу долей в 16 помещениях торгового центра, вошло в Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2026), утв. Президиумом ВС РФ 14.10.2026;
определение ВС РФ от 20.10.2026 № 305-ЭС26-10933: тот же вывод применительно к УСН.
Главный тезис ВС: дарение между членами семьи и близкими родственниками по своей природе не носит предпринимательского характера. Освобождение по п. 18.1 ст. 217 НК зависит только от родства, а не от назначения имущества, способа его использования или статуса ИП.
Учтите, что в определении № 305-ЭС26-10933 ВС рассуждает через п. 8 ст. 250 и п. 18.1 ст. 217 НК. Ст. 346.15 НК в тексте прямо не названа, но именно через неё инспекция включила подарок в базу по УСН.
Шаг 2. Установите, есть ли близкое родство
Перечень закрытый (п. 18.1 ст. 217 НК в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ):
супруги;
родители и дети, в том числе усыновители и усыновлённые;
дедушка, бабушка и внуки;
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сёстры.
Свойственники (тесть, тёща, свёкор, свекровь, зять, невестка), дяди, тёти, племянники и двоюродные родственники в перечень не входят. Освобождение также не применяется, если одаряемый хотя бы один день в налоговом периоде имел статус иностранного агента (абз. 3 п. 18.1 ст. 217 НК).
Запросите у клиента копии документов о родстве по всей цепочке. Для бабушки и внука это свидетельства о рождении родителя и внука, а при смене фамилии — свидетельство о браке или о перемене имени.
Шаг 3. Отразите подарок в учёте ИП на УСН
Стоимость подаренного близким родственником имущества в КУДиР как доход не отражайте.
Если подарок не от близкого родственника, позиция ВС не поможет. Инспекция может квалифицировать стоимость имущества как внереализационный доход по УСН (п. 8 ст. 250, ст. 346.15 НК) или как доход физлица, облагаемый НДФЛ, — в зависимости от того, связано ли получение с бизнесом. Обсудите с клиентом риск заранее и зафиксируйте решение письменно.
Подаренное помещение можно использовать в предпринимательской деятельности, это не превращает подарок в доход.
Арендную плату за подаренное помещение отражайте в доходах в обычном порядке. ВС в определении № 309-ЭС24-21782 исходил из того, что доходы от использования такого имущества в бизнесе облагаются в общем порядке.
При объекте «доходы минус расходы» учтите, что расходов на приобретение подаренного имущества нет. При продаже такого помещения в доходы пойдёт вся выручка. ВС использовал именно это как довод против налога на сам подарок: иначе налогоплательщик заплатил бы дважды.
Шаг 4. Если ИП на общей системе или клиент — физлицо
Для НДФЛ работает тот же п. 18.1 ст. 217 НК. Доход в виде подарка недвижимости, транспорта, долей, ценных бумаг или цифровых активов от близкого родственника освобождён. Декларировать такой доход в 3-НДФЛ не нужно (п. 4 ст. 229 НК). Исключение — иноагенты: для них освобождение не действует, и декларация нужна.
Обратите внимание: с 01.01.2026 перечень имущества в абз. 1 п. 18.1 ст. 217 НК расширен. Помимо недвижимости, транспорта, акций, долей и паёв, там названы ценные бумаги, ПФИ, ЦФА, гибридные цифровые права и цифровая валюта. Для всех этих активов освобождение действует только при дарении от члена семьи или близкого родственника. Практический смысл: с 2026 года подарок ценных бумаг, ЦФА и цифровой валюты от неродственника стал облагаемым. До 2026 года подарок от неродственника облагался только для недвижимости, транспорта, акций, долей и паёв.
Законопроект № 617-9 (принят в первом чтении 29.10.2026) предлагает дополнить этот перечень «иными имущественными правами», например правами по ДДУ. Если закон примут, норма будет применяться не ранее 2027 года.
Шаг 5. Подготовьтесь к требованию инспекции
Инспекция узнаёт о дарении недвижимости из сведений Росреестра. Если придёт требование о пояснениях:
Ответьте в срок: при камеральной проверке пояснения дают в течение пяти рабочих дней со дня получения требования (п. 3 ст. 88 НК). Требование по ТКС считается полученным на шестой рабочий день со дня отправки (п. 4 ст. 31 НК). В ответе сошлитесь на п. 18.1 ст. 217 НК и определения ВС № 309-ЭС24-21782, № 44-КАД26-3-К7 и № 305-ЭС26-10933.
Приложите договор дарения, выписку из ЕГРН и документы о родстве.
Если в позиции инспекции звучит, что «помещение коммерческое» или «ИП использует его в бизнесе», процитируйте ВС: ограничение освобождения по характеру использования имущества, его функциональным характеристикам или статусу ИП законом не предусмотрено.
Напомните о разъяснениях Минфина, которые учёл ВС: письма от 22.12.2014 № 03-11-11/66174, от 27.05.2019 № 03-11-11/38260, от 12.10.2022 № 03-04-05/98449, от 10.04.2025 № 03-04-05/35604. Налогоплательщик, следовавший последовательной позиции Минфина, вправе рассчитывать на защиту (п. 1 ст. 34.2 НК, п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2022 № 21).
Шаг 6. Если доначисление уже есть
На акт проверки подайте возражения в течение месяца (п. 6 ст. 100 НК).
Решение обжалуйте в вышестоящий налоговый орган: досудебный порядок обязателен (п. 2 ст. 138 НК). Жалобу подают через инспекцию, вынесшую решение (п. 1 ст. 139 НК).
Апелляционную жалобу подают до вступления решения в силу — в течение месяца со дня вручения (п. 2 ст. 139.1 НК). На вступившее в силу решение жалобу можно подать в течение года (п. 2 ст. 139 НК).
После решения вышестоящего органа на заявление в арбитражный суд есть три месяца (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).
В жалобе сошлитесь на Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2026): на позиции из обзоров Президиума ВС ориентируются и суды, и налоговые органы.
На что смотреть внимательно
Встречное предоставление. Если клиент что-то платит дарителю или берёт на себя его долги, сделку могут переквалифицировать в возмездную. Тогда п. 18.1 ст. 217 НК не применяется.
Цепочки дарения. В деле № 309-ЭС24-21782 имущество несколько раз передавалось внутри семьи: от мужа одаряемой к ней, от неё к матери, затем от матери обратно к ней. ВС это не смутило, но каждое звено должно быть оформлено и подтверждено родством.
Подарки организации. Практика касается физлиц и ИП. Безвозмездная передача имущества в ООО регулируется другими нормами, позиция ВС на неё не распространяется.
Чек-лист бухгалтера
Получите от клиента договор дарения и выписку из ЕГРН.
Проверьте, входит ли даритель в перечень п. 18.1 ст. 217 НК.
Соберите документы о родстве по всей цепочке.
Не включайте стоимость подарка в доходы по УСН и в КУДиР.
Отражайте в доходах арендную плату и выручку от продажи подаренного имущества.
Предупредите клиента: подарок от свойственника или дальнего родственника облагается налогом.
Держите шаблон ответа на требование со ссылками на определения ВС и письма Минфина.
Если доначисление уже вынесено, проверьте сроки возражений и жалобы.
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