Повышающие коэффициенты 2 и 4 к земельному налогу по ИЖС для бизнеса Верховный суд признал незаконными

Что делать бухгалтеру организации

Прежде всего разберите сообщение об исчисленных суммах земельного налога: какая ставка применена и стоят ли рядом коэффициенты 2 или 4. Это два разных вопроса. Спорить можно о коэффициентах, даже если сама ставка для «прочих» участков в вашем муниципалитете установлена на предельном уровне. И наоборот: выигрыш по коэффициентам не означает, что организации вернут пониженную ставку 0,3 процента.

Если коэффициенты уже применили, проверьте, совпадает ли ваша ситуация с той, которую разбирали Конституционный Суд и Верховный суд: участок для ИЖС, использование в предпринимательской деятельности, ставка по правилам для прочих участков (в пределах 1,5 процента) и надбавка 2 или 4. В рассмотренном деле местная ставка совпала с пределом, поэтому эффективная нагрузка доходила до 3 и 6 процентов; но формула Конституционного Суда шире, чем только случай «ровно 1,5 процента». Дальше смотрите процессуальную историю: было ли сообщение оспорено, куда поданы жалоба и заявление в суд.

Особую осторожность стоит проявить с пересчётом за прошлые периоды. Конституционный Суд в пункте 2 резолютивной части постановления от 21 июля 2026 года № 52-П оговорил действие во времени так. Постановление не имеет обратной силы, действует на будущее время и не является основанием для пересмотра исполненных налогоплательщиками обязательств по уплате земельного налога за предшествующие вынесению постановления налоговые периоды, а также текущий налоговый период, за исключением налоговых обязательств заявителя и налогоплательщиков, обратившихся до вынесения постановления за судебной защитой, дела или жалобы которых на указанный момент поданы и (или) находятся на рассмотрении (изучении) судов, в том числе максимально высокой для данной категории дел инстанции. По таким делам неустранимые сомнения толкуются в пользу налогоплательщика (пункт 7 статьи 3 НК РФ). Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 15 статьи 396 НК РФ, не могут применяться в отношении участков, которые предназначены для ИЖС и используются в предпринимательской деятельности и ввиду этого облагаются по налоговым ставкам, установленным в пределах 1,5 процента в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ, начиная с нового налогового периода, если федеральным законодателем не будет установлено иное.

Дата отсечения — день вынесения постановления, 21 июля 2026 года. Верховный суд применил эту оговорку к обществам, которые к той дате уже спорили в судах и сохранили возможность жалобы в коллегию. Из определений не следует, что всем, кто уже уплатил налог с коэффициентами, автоматически пересчитают обязательства. ФНС в письмах о применении постановления № 52-П исходит из того, что «новый налоговый период» — это 2027 год, а за 2025 и 2026 годы коэффициенты по общему правилу продолжают применяться, кроме тех, кто успел обратиться в суд до 21 июля 2026 года. В комментарии к этим делам «Адвокатская газета» тоже подчёркивает: определения не означают автоматический пересчёт ранее уплаченного налога всем застройщикам.

Практический вывод такой. Для коммерческой организации, которая застраивает участки ИЖС или блокированной застройки ради продажи жилья, пониженная ставка, как правило, закрыта с 2020 года. Но удваивать и учетверять уже предельную ставку, по позиции Конституционного Суда и Верховного суда, нельзя: иначе налог выходит за максимум, который допустил кодекс. Бухгалтеру нужно отдельно проверить ставку по местному акту и отдельно — законность коэффициентов в сообщении инспекции.

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