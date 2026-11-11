Повышающие коэффициенты 2 и 4 к земельному налогу по ИЖС для бизнеса Верховный суд признал незаконными

15 октября 2026 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда изготовила полный текст определений № 306-ЭС26-9423 по делу № А65-42007/2024 и № 306-ЭС26-9421 по делу № А65-42003/2024. Резолютивная часть была объявлена 14 октября. Для застройщиков и бухгалтеров, которые считают земельный налог по участкам под индивидуальное жилищное строительство, в этих актах два разных вывода, и их нельзя смешивать.
Первый: повышающие коэффициенты 2 и 4 нельзя применять к ставке земельного налога, установленной на предельном уровне пункта 1 статьи 394 НК РФ, по участкам для ИЖС, которые организация использует в предпринимательской деятельности. Второй: сама пониженная ставка таким организациям не положена, в том числе по участкам под дома блокированной застройки. К ним применяют ставку, которую представительный орган муниципалитета установил для прочих земельных участков.
О каком споре шла речь
Два общества из Казани владели участками с видами разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и «Индивидуальные блоки в блокированных жилых домах». На участках строили коттеджный посёлок для последующей продажи гражданам, то есть использовали землю как актив в предпринимательской деятельности.
Земельный налог на территории Казани установлен решением городской Думы. Для участков, приобретённых для жилищного строительства, действует ставка 0,3 процента, кроме участков для ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности. Для прочих участков установлена ставка 1,5 процента. Эти размеры совпали с предельными значениями пункта 1 статьи 394 НК РФ: кодекс как раз ограничивает максимум 0,3 процента для жилищного строительства с указанным исключением и 1,5 процента для прочих участков. Конкретную ставку всегда ставит местный акт, и она может быть ниже предела. В рассмотренном деле местная ставка для «прочих» участков была установлена на предельном уровне.
При расчёте налога за 2023 год инспекция к ставке 1,5 процента по участкам для ИЖС применила повышающие коэффициенты 2 и 4 из пункта 15 статьи 396 НК РФ, а по участкам блокированной застройки оставила ставку 1,5 процента без понижения. Обществам направили сообщения об исчисленных суммах налогов. Жалобы в управление и в ФНС не помогли, арбитражные суды трёх инстанций тоже отказали. Верховный суд отменил судебные акты только в части коэффициентов и удовлетворил требования обществ в этой части. Вывод о ставке 1,5 процента по блокированной застройке оставил в силе.
Почему коэффициенты к предельной ставке не устояли
До 1 января 2020 года статья 394 НК РФ предусматривала максимальную ставку 0,3 процента для участков, приобретённых или предоставленных для жилищного строительства, и 1,5 процента для прочих участков. Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ вывел из-под льготного максимума 0,3 процента участки для ИЖС, используемые в предпринимательской деятельности. С этой даты коммерческие организации, в том числе застройщики, утратили право на пониженную ставку по таким участкам, даже если потом продают дома гражданам. Эту позицию Верховный суд закреплял в пункте 24 Обзора практики № 2 (2023) и в пункте 26 Обзора практики № 4 (2025).
Пункт 15 статьи 396 НК РФ при этом не переписали. Коэффициенты 2 и 4 по-прежнему применяются к участкам, приобретённым для жилищного строительства, кроме индивидуального жилищного строительства, которое ведут физические лица. Коэффициент 2 действует в течение трёх лет с регистрации права на участок до регистрации права на построенный объект, коэффициент 4 — если три года уже прошли, а объект всё ещё не зарегистрирован.
До 2020 года эти коэффициенты применяли к льготной ставке 0,3 процента, и эффективная нагрузка не превышала 1,2 процента — внутри тогдашнего максимума статьи 394 НК РФ. После повышения для коммерческих организаций предельной ставки до 1,5 процента те же коэффициенты стали давать 3 процента и 6 процентов кадастровой стоимости. Верховный суд указал: такой результат существенно превышает установленный законом максимум и не связан очевидным образом с большей выгодой от использования земли.
Конституционный Суд в постановлении от 21 июля 2026 года № 52-П признал пункт 1 статьи 394 и пункт 15 статьи 396 НК РФ не соответствующими Конституции в той мере, в какой они порождают правовую неопределённость и противоречивую практику применения повышающих коэффициентов к ставке 1,5 процента по участкам для ИЖС, используемым в предпринимательской деятельности. Коллегия оперлась на это постановление и отменила отказы нижестоящих судов в части коэффициентов.
Что суд сказал про блокированную застройку
Общества просили ещё и пониженную ставку по участкам с видом «Индивидуальные блоки в блокированных жилых домах». Здесь Верховный суд их не поддержал.
Формально дом блокированной застройки по пункту 40 статьи 1 Градостроительного кодекса — это не «отдельно стоящее здание», которым пункт 39 той же статьи описывает объект ИЖС. Для налога, пояснила коллегия, важна не архитектурная тонкость, а цель льготы. Пониженная ставка задумана как поддержка граждан, которые строят жильё для собственных нужд, а не как льгота коммерческому проекту. С 2020 года сам факт принадлежности коммерческой организации участка для ИЖС исключает пониженную ставку. Ту же логику суд распространил на блокированную застройку, если её ведут в предпринимательских целях.
Поэтому применение к таким участкам ставки, установленной местным актом для прочих земель, коллегия сочла законным. В казанском деле эта ставка составляла 1,5 процента. В другом муниципалитете местный акт может установить иной размер в пределах пункта 1 статьи 394 НК РФ. Универсальной «обязательной ставки 1,5 процента для любого бизнеса» из определения не следует.
Что делать бухгалтеру организации
Прежде всего разберите сообщение об исчисленных суммах земельного налога: какая ставка применена и стоят ли рядом коэффициенты 2 или 4. Это два разных вопроса. Спорить можно о коэффициентах, даже если сама ставка для «прочих» участков в вашем муниципалитете установлена на предельном уровне. И наоборот: выигрыш по коэффициентам не означает, что организации вернут пониженную ставку 0,3 процента.
Если коэффициенты уже применили, проверьте, совпадает ли ваша ситуация с той, которую разбирали Конституционный Суд и Верховный суд: участок для ИЖС, использование в предпринимательской деятельности, ставка по правилам для прочих участков (в пределах 1,5 процента) и надбавка 2 или 4. В рассмотренном деле местная ставка совпала с пределом, поэтому эффективная нагрузка доходила до 3 и 6 процентов; но формула Конституционного Суда шире, чем только случай «ровно 1,5 процента». Дальше смотрите процессуальную историю: было ли сообщение оспорено, куда поданы жалоба и заявление в суд.
Особую осторожность стоит проявить с пересчётом за прошлые периоды. Конституционный Суд в пункте 2 резолютивной части постановления от 21 июля 2026 года № 52-П оговорил действие во времени так. Постановление не имеет обратной силы, действует на будущее время и не является основанием для пересмотра исполненных налогоплательщиками обязательств по уплате земельного налога за предшествующие вынесению постановления налоговые периоды, а также текущий налоговый период, за исключением налоговых обязательств заявителя и налогоплательщиков, обратившихся до вынесения постановления за судебной защитой, дела или жалобы которых на указанный момент поданы и (или) находятся на рассмотрении (изучении) судов, в том числе максимально высокой для данной категории дел инстанции. По таким делам неустранимые сомнения толкуются в пользу налогоплательщика (пункт 7 статьи 3 НК РФ). Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 15 статьи 396 НК РФ, не могут применяться в отношении участков, которые предназначены для ИЖС и используются в предпринимательской деятельности и ввиду этого облагаются по налоговым ставкам, установленным в пределах 1,5 процента в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ, начиная с нового налогового периода, если федеральным законодателем не будет установлено иное.
Дата отсечения — день вынесения постановления, 21 июля 2026 года. Верховный суд применил эту оговорку к обществам, которые к той дате уже спорили в судах и сохранили возможность жалобы в коллегию. Из определений не следует, что всем, кто уже уплатил налог с коэффициентами, автоматически пересчитают обязательства. ФНС в письмах о применении постановления № 52-П исходит из того, что «новый налоговый период» — это 2027 год, а за 2025 и 2026 годы коэффициенты по общему правилу продолжают применяться, кроме тех, кто успел обратиться в суд до 21 июля 2026 года. В комментарии к этим делам «Адвокатская газета» тоже подчёркивает: определения не означают автоматический пересчёт ранее уплаченного налога всем застройщикам.
Практический вывод такой. Для коммерческой организации, которая застраивает участки ИЖС или блокированной застройки ради продажи жилья, пониженная ставка, как правило, закрыта с 2020 года. Но удваивать и учетверять уже предельную ставку, по позиции Конституционного Суда и Верховного суда, нельзя: иначе налог выходит за максимум, который допустил кодекс. Бухгалтеру нужно отдельно проверить ставку по местному акту и отдельно — законность коэффициентов в сообщении инспекции.
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